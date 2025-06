Cuenta regresiva: el Gobierno analiza prorrogar la baja de las retenciones para el maíz

Cuenta regresiva. Seis días hábiles restan para que los productores vendan y los exportadores declaren la soja o el maíz comercializado al exterior con una alícuota de retenciones reducidas. Es que el 30 del actual vencerá la rebaja temporal que otorgó el Gobierno para estos dos cultivos, entre otros. Así, el mes actual podría convertirse en récord de liquidaciones e ingreso de divisas del sector agroexportador de la era Javier Milei, según el ritmo ya registrado de operaciones. Pero la cosa no terminaría allí. Según pudo saber LA NACION, el ministro de Economía, Luis Caputo, y su equipo estarían analizando en firme, por pedido de las entidades ruralistas, la prórroga de la medida para el maíz, aunque no se conoce por cuántos meses más. Es decir que esta producción quedaría en el 9,5% actual y no volvería al 12% original. Esta decisión por parte del Gobierno estaría al caer. Ante una consulta sobre la suerte del maíz, fuentes oficiales no dieron precisiones.

Caputo ya anunció que las retenciones al trigo y la cebada seguirán en el 9,5% hasta el 31 de marzo de 2026 y no retornarán al 12%. La soja, en cambio, pasará desde el 1° de julio próximo del 26 por ciento de ahora al 33%. Esto fue nuevamente confirmado por fuentes oficiales a este medio.

La fluidez de las conversaciones entre la Mesa de Enlace con Caputo y otros funcionarios, incluso con el mismo Presidente, con números sobre la mesa, habrían sido determinantes para que esa rebaja se mantenga al menos para el cereal. Sobre todo para que ese beneficio lo puedan aprovechar los productores del norte del país que recién comenzaron a cosechar este cultivo. Hoy, en una solicitada en LA NACION, la Asociación Civil de Productores Agrícolas y Ganaderos del Norte (Apronor) advirtió sobre una situación difícil y pidió eliminar las retenciones que generan quebranto y desaparición de empresas del sector.

En Expoagro, Caputo junto al secretario de Agricultura, Sergio Iraeta Marcelo Manera

Uno de los que mantiene un diálogo frecuente y, que es escuchado, es el presidente de la Sociedad Rural Argentina (SRA), Nicolas Pino, quien habría aconsejado de la imperiosa necesidad de que este anuncio sobre el maíz sea más temprano que tarde, obviamente antes del 30 de junio. “Descomprimí ya”, le habría dicho Pino al ministro. A lo que, a secas, Caputo respondió: “Gracias por el aporte, como siempre”.

Por otro lado, en la cartera económica se estaría por definir también la eliminación de las retenciones a los cortes de carne vacuna de la categoría novillos, que hoy tiene el 6,75% de DEX. Este sería el as bajo la manga con el que iría Milei a la inauguración de la Exposición Rural de Palermo el 26 de julio próximo.

La medida se implementaría en un contexto donde a la industria exportadora, con insumos elevados y un tipo de cambio planchado, se le volvió muy difícil competir con Brasil y Paraguay. “Los precios internacionales están buenos, pero el costo argentino no cierra la ecuación. Siempre nos dijeron que iba a llegar el momento. El 65% del valor exportado es de esa categoría de hacienda y el impacto fiscal si se eliminan las retenciones es de entre US$100 y US$120 millones anuales. El Gobierno entiende que la recaudación es insignificante pero tiene temor que eso dispare los precios internos”, dijeron fuentes de la industria.

Números ajustados

En soja, según los expertos, la vuelta atrás a las alícuotas originales de los DEX llevará a una contracción en las ventas de los productores y en las declaraciones juradas por parte de los exportadores. Hoy, con cerca de un 70% de la soja que no tiene fijado precio, los productores ya aprovecharon esta rebaja para pagar cuentas o la harán en lo que resta del mes. Después vendrán tiempos de resguardo de valor, no especulativo, donde el sector se irá desprendiendo de su producción en la medida que lo necesite. Eso llevará, indicaron, a que se frenen las liquidaciones hasta agosto o septiembre, cuando se encare una nueva campaña y se retomen las compras de insumos y el pago de alquileres.

Mientras tanto, según las fuentes consultadas, el Gobierno tiene dos desafíos por delante. Por un lado, las elecciones legislativas de octubre y, por el otro, mantener sólido su programa económico.

La decisión del Gobierno, por pedido de las entidades ruralistas, es prorrogar la baja de las retenciones para el maíz Shutterstock

En esa línea, el déficit cero es la principal premisa del Gobierno. Algunas fuentes que hablan con las autoridades han advertido una preocupación porque la acumulación de reservas que tienen que mostrar no están siendo tan importantes como quisieran.

En lo fiscal, en el Gobierno no quieren dar un paso en falso y otorgar algo que después le puede costar caro. Por eso, en su necesidad, la decisión del Gobierno de retrotraer la alícuota al 33% en soja daría un alivio en el haber del Estado, donde la proyección de unos 35 millones de toneladas de la oleaginosa aportarían en retenciones unos US$700 millones adicionales.

En este contexto, en la cartera de Caputo insisten que se sabía que la baja era temporal y que vencía a finales de junio y aseguraron que las retenciones a la soja regresarán al 33%.

En los próximos días, Pino le llevará personalmente la invitación oficial a la Exposición Rural de Palermo a Milei. Seguramente, aprovechará el momento para transmitir la preocupación del sector sobre sus costos y recordarle, con datos, cómo el campo argentino siempre ayuda.

La semana próxima, Pino le llevará la invitación al presidente Javier Milei para el acto inaugural de la Exposición Rural de Palermo Fabian Marelli

En este nuevo escenario, algunos dicen que podría haber un mal ánimo de los productores en las tribunas de la pista central de Palermo en el acto inaugural de la muestra a fines de julio por las retenciones. Sin embargo, en el ruralismo entienden que no es mala voluntad del Presidente, sino rectitud en cumplir con un programa económico y que la actitud será de vitoreos y aclamaciones. Pino es uno de los que cree que será la segunda opción, de aclamación. También sabe que el mandatario debería ir con anuncios para el sector, ávido de buenas noticias.