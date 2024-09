“No hay más recesión”: Juan Carlos De Pablo habló de la recuperación de la economía y dejó un expreso pedido para el presupuesto 2025

Escuchar

El economista Juan Carlos de Pablo destacó que la recuperación económica en la Argentina está ocurriendo, que se va construyendo de a poco, de forma heterogénea, y que esta sucede de manera distinta en las diferentes regiones del país. Dijo que, en un escenario de incertidumbre, hay un Presidente totalmente determinado en su creencia y consciente de las limitaciones que tiene: su ancla es el equilibro fiscal y de ahí no se mueve.

“No tiene gobernadores, tiene pocos senadores, encima algunos los rajan, tiene pocos diputados, tiene pocos instrumentos. Está aferrado a la política fiscal como una persona que está en el medio del río de la Plata, con un velero y se le rompió el timón, está agarrado de ahí. Ahora, menos mal que está aferrado a la política fiscal, y no a la política monetaria y a la política cambiaria. Si la política económica hoy fuera una tablita, yo estaría muy preocupado. Lo que está mostrando 2024 es la potencia que tiene la política fiscal”, remarcó durante un panel en el 7º Congreso Internacional de Coninagro.

Recordó que el lunes que viene el jefe de Estado va a presentar el proyecto de presupuesto de 2025. “No me importa nada, solo que en el artículo primero diga: déficit fiscal de 2025, cero y, que en el artículo segundo diga que no saben cómo lo van a hacer. Eso es creíble. Mucho más creíble que una placa de Excel. Milei tiene una determinación que lo lleva en la sangre. No es Luis Caputo [ministro de Economía] que lo convenció a Milei de las bondades del déficit fiscal cero, es al revés. Estoy convencido que Caputo habla y toma decisiones con esa fuerza porque tiene al Presidente atrás. Cuando lo va a ver un gobernador a pedirle plata, le dice hablá conmigo porque soy un jodido, pero Milei es diez veces peor que yo”, describió.

En cuanto a la recuperación de la actividad económica actual indicó que “todos los números ya dicen el nivel de actividad dejó de caer en abril, y en mayo se empezó a recuperar”.

“Los datos que ayer dio el Indec de industria y construcción dicen que la recuperación es fuerte. Por favor, estamos en septiembre, no repitan más que hay recesión. Lo que sí puede decir es que la realidad es heterogénea”, señaló.

De Pablo se preguntó cuál es la urgencia para salir del cepo

De Pablo analizó la baja del impuesto PAIS mientras, en paralelo, han subido tasas municipales y provinciales. “Estamos hablando cosas muy en serio, porque, si bien se bajó la alícuota del Impuesto PAIS, suben las tasas municipales y provinciales y descolocó la producción local frente a los importados. Guarda con esto, la importación en Argentina 2024 tiene mejores abogados que la producción local. Yo no tengo ningún problema que un productor se funda porque el tipo es tarado, pero que se funda porque el intendente le enchufó una tasa, porque Moyano lo jode con los camiones o porque tenés un juez que liquidó una indemnización como se le cantó es una barbaridad”, reflexionó.

Según el economista, en la política hay prioridades. Pero la pregunta sería cuál es la urgencia para salir del cepo. Apuntó que hay afirmaciones de algunos que dicen “hay que salir del cepo ya si no todo se va al carajo” que no construyen.

“Las fantasías que escucho de los que hablan de las maravillas que ocurrirían si salimos del cepo cambiario. Milei no está juntando material para escribir un libro, está ejerciendo la presidencia de la Nación. Es diferente. Por eso siempre a un tipo que tiene una función ejecutiva hay que darle siempre el beneficio de la duda. De un lado, uno puede pedir la baja de impuestos y otras cosas, pero del otro lado está el gasto público, por lo que las cosas se pueden hacer a una cierta velocidad. No es que uno aprieta la tecla F8 y vuelan los corruptos y terminan los problemas de la Argentina. Ese es el beneficio de la duda que le das a un tipo que tiene una responsabilidad ejecutiva”, indicó.

El economista Juan Carlos de Pablo charló con el periodista Maximiliano Montenegro en el Congreso Internacional de Coninagro

Dijo que se imagina una Argentina donde “lo único que tengan que hacer los empresarios es trabajar y no estar ocupados en la macro”. Señaló que sueña que en el futuro en los paneles de los congresos como el de Coninagro hayan especialistas y técnicos explicando cómo producir más y mejor, de una manera más eficiente y no economistas que cuenten cómo surfear los problemas económicos del país.

Por otro lado expresó que las reglas de juego de la macroeconomía ya están definidas y que el Presidente va en ese camino firme. “Cuando Milei dice que va a vetar cualquier ley que ponga en peligro el rumbo esa es una definición. La política tiene sus reglas, no me meto, hay una lógica política. En este escenario hay que optar por tomar decisiones básicas y arriesgarse. No inventemos certezas en la Argentina, solo hay que agarrarse de las cosas básicas y jugársela”, cerró.