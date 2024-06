“Dejar de ser el rehén”: un senador del oficialismo dijo qué podría pasar con los impuestos a un sector tras aprobarse la Ley Bases

Escuchar

Luego de la aprobación general en el Senado de la Ley Bases, el senador nacional por Formosa, Francisco Paoltroni, dijo que la decisión de anoche en el Congreso le permitirá al campo dejar de ser el “rehén” de la clase dirigente del país. Con este primer paso, el gobierno de Javier Milei, interpretó el legislador, podría encaminarse a una baja de las retenciones de manera gradual. Aunque antes se tienen que dar otras condiciones, como el despegue de otras actividades de la economía a la que apunta la nueva megaley.

La Ley Bases busca favorecer la generación de empleo, el blanqueo de capitales e impulsa el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) que superan los US$200 millones. Este último eje apunta a brindar seguridad jurídica, beneficios impositivos, aduaneros y cambiarios a las grandes inversiones. “Esto nos va a generar el despegue de los otros dos grandes sectores como el minero y el hidrocarburífico. Con este desarrollo el campo argentino tendrá la gran posibilidad de sacarle impuestos. Pero hay que ser muy cuidadosos porque nadie puede manejar los tiempos, pero sí es la verdadera posibilidad de sacar las retenciones el día de mañana hasta llegar a cero”, dijo Paoltroni en diálogo con LA NACION.

“Esto le va a elevar el techo al campo: cuando le saquemos las retenciones, las diferencias en el tipo de cambio, el cepo y el Impuesto PAIS, vamos a poder fertilizar más, regar, ampliar la superficie de siembra e incrementar el rodeo vacuno”, enumeró. Ayer, durante el debate del RIGI, que va del artículo 162 al 226 inclusive, se aclaró que el sistema aplica para la infraestructura, una actividad que podría mejorar las inversiones. Paoltroni impulsa el proyecto Integración Ferroviaria Sudamericana, que podría ser alcanzado por este eje: “Lo que hay que hacer es generar las condiciones para que venga la inversión”, mencionó. Agregó: “Con esto, el campo va a dejar de ser el rehén favorito de la clase dirigente argentina”.

Francisco Paoltroni: "Se sabía que Victoria Villarruel iba a desempatar" Marcos Brindicci

La votación general terminó empatada en 36 votos y fue la vicepresidenta Victoria Villaruel quien inclinó la balanza en favor de la aprobación en general. “Se sabía que Victoria Villarruel iba a desempatar”, afirmó el senador.

Horas antes de que se debatiera en la Cámara alta la Ley Bases, el ministro de Economía, Luis Caputo, dijo que si se aprobaba el proyecto de Ley Bases se iba a bajar el Impuesto PAIS del 17,5% al 7,5%, es decir, volvería a los márgenes que tenía hasta diciembre pasado antes de asumir este gobierno. Vale recordar que el incremento del 7,5% al 17,5% se hizo a través del Decreto 29/2023 del Poder Ejecutivo para las importaciones de bienes y servicios, con un alcance más amplio para todos los rubros de la economía.

Por eso, Paoltroni, quien también es productor agropecuario y empresario agroindustrial, acotó sobre el Gobierno: “Va a ceder en todo lo que sean impuestos en la medida que crezcamos”. Añadió: “Ese es el camino que va a mostrar el Gobierno: va a demostrar ese superávit y va a plantear la reducción de los impuestos, como el Impuesto PAIS, Débitos y Créditos, sobre todo los más distorsivos”.

Según los últimos informes de la Fundación FADA, la participación del Estado en la renta agrícola es del 59,9%. Además, uno de cada cuatro pesos de impuestos recaudados los aportan las cadenas agroindustriales. El senador formoseño expresó que el campo no tiene posibilidad de crecimiento si no es a través de la quita de impuestos. “Si nosotros tenemos que salir a competir al mundo en igualdad de condiciones, tenemos que tener una carga impositiva mucho menor”, agregó.

La Ley Bases quedó aprobada en general con el desempate de la vicepresidenta, Victoria Villarruel Fabián Marelli

Ahora, lo que resta saber es de qué forma va a reaccionar toda la macroeconomía en adelante. “Si comienzan a ingresar dólares, se puede levantar el cepo y se saca el Impuesto PAIS, eso va a impactar rápido en los créditos y las tasas de interés. Eso se refleja rápido en el sector agropecuario. Lo que veo más lejano es la quita de retenciones. Respecto de la quita de impuestos a los Débitos y Créditos, lo veo más difícil. Va a depender de cómo viene el mejoramiento económico”, acotó.

En la Expo Angus que se realizó hace unas semanas en la Sociedad Rural Argentina (SRA), Javier Milei prometió que primero se iba a eliminar el Impuesto PAIS para luego avanzar con las retenciones. “El Presidente tiene que dar un mensaje claro, porque se está generando una situación confusa, donde todo el mundo [productores agropecuarios] retiene y espera. Conviene decir que se va a hacer en escala gradual. Se quiere bajar las retenciones, el tema es cuándo”, precisó.

“El funcionamiento de la economía está condicionado por el ingreso de dólares, inversiones y blanqueo. Esto no te lo asegura nadie. Esto recién comienza con la Ley Bases. Lo que sucede es que es tanto esfuerzo el que viene haciendo el sector agropecuario desde hace tantos años que siente que el momento no le llega nunca, pero la esperanza está intacta. Si no era con Milei y las ideas de la libertad, ¿con quién? Del otro lado está el tren fantasma”, cerró.