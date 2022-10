“Dejemos de discutir tanto”: la Mesa de Enlace pidió por la baja retenciones

La Mesa de Enlace se reunió con el secretario de Agricultura, Juan José Bahillo para la presentación del Plan de Fortalecimiento a los Pequeños y Medianos Productores, que anunció semanas atrás el ministro de Economía Sergio Massa, para la siembra de maíz y soja. Sin embargo, los representantes de las entidades ruralistas calificaron el encuentro como “un intercambio de información”, ya que pidieron una “baja de retenciones”, “incentivos para el sector ovino y tambos”; además, les adelantaron sobre una reunión entre el Gobierno y la cadena del trigo que se llevará a cabo este jueves.

La reunión comenzó pasadas las 18.30 y participaron, además de Bahillo, el subsecretario de Ganadería, José María Romero; el de Agricultura, Delfo Buchaillot; el jefe de Gabinete, Juan Manuel Fernández Arocena; el presidente de Federación Agraria Argentina (FAA), Carlos Achetoni; el de Confederaciones Rurales Argentinas (CRA), Jorge Chemes; la Sociedad Rural Argentina (SRA), Nicolás Pino; la secretaria de la entidad, Eloísa Frederking y el titular de Coninagro, Elvio Laucirica.

“La Mesa de Enlace escuchó, opinó e intervino en las discusiones, pero la potestad de hacer las cosas es del Gobierno. Dejamos claro que los mercados intervenidos generan distorsiones. El dólar soja fue reconocidamente exitoso, por más que no nos guste, aunque difieren los números de los productores que vendieron, eso quiere decir que el productor vio la veta y la posibilidad, con lo cual si está bien o está mal, nosotros no estamos para juzgar eso. Lo que pedimos es que nos dejen trabajar tranquilos y que no nos intervengan, o nos tengan de un lado para otro”, dijo Pino a la salida de la reunión.

Jorge Chemes, presidente de CRA Cortesía CRA

Por otra parte, Chemes, acotó que en un momento plantearon que en vez de buscar “tanto sistema de compensaciones, por qué no se busca bajar las retenciones” directamente. “Si se habla de compensaciones, es una forma de reducir la presión de las retenciones, pero en lugar de tantas vueltas bajemos las retenciones y dejemos de discutir tanto. La respuesta fue de que hay decisión de que las retenciones no se bajen, pero lo planteamos de que se podría asumir esa situación más simple y más contundente”, afirmó.

El objetivo de la reunión era anunciar formalmente el fondo que busca impulsar la competitividad para quienes hayan sembrado hasta 200 hectáreas de soja o 100 hectáreas de maíz en la campaña 2021/22. No obstante, desde la cartera señalaron que se invitó a los representantes de las entidades agropecuarias a que aporten iniciativas destinadas a fortalecer la medida.

Según explicó el titular de FAA, la semana que viene van a tener detalles de cuánto alcance va a tener para el productor chico de soja y maíz este fondo. “Ahí vamos a ver de cuánto alcance va a tener sobre el tambero. Conforme o no, tenemos que seguir insistiendo sobre mejoras sobre producciones que no tuvieron el alcance del dólar soja, que si bien para nosotros no era lo mejor, en efecto, para el Gobierno y para el productor fue bueno porque se liquidó. Pero también, hemos dejado un montón de gente en el camino y es a la que queremos que les lleguen las medidas que se establezcan ahora”, detalló Achetoni. A su vez, señaló que no es lo mismo hablar de un 85% de un productor chico o un productor mediano.

Nicolás Pino, presidente de la Sociedad Rural Argentina (SRA) MATIAS BAGLIETTO

En tanto, el presidente de CRA agregó que si bien se estaría trabajando sobre este subsidio para pequeños y medianos productores, pero que necesitan ver de intercambiar números a ver a qué tipo de información se llega. “Por ejemplo, ver tamaño de las hectáreas, a qué tipo de productores [apunta]. Hemos hablado de algún aporte para el tema de ovinos que para la Patagonia es sumamente necesario. Hubo un pedido del gobernador de Chubut [Ezequiel] Arcioni que se está analizando y ver qué sale. Hay una propuesta, inclusive de CRA, en la que se pide un valor de $500 por kilo de lana de subsidio para poder vivir y subsistir, dejamos la inquietud para ver de qué manera se podría solucionar”, amplió.

Los dirigentes, además, adelantaron que este jueves a las 18 habrá una reunión entre la cadena del Trigo, el Gobierno y técnicos de las entidades ruralistas para encontrar una solución al problema. “La próxima semana van a estar los informes de qué posibilidades climáticas va a haber, si va a continuar La Niña o no. Todo va a depender de los factores climáticos que vamos a tener para adelante, y ver si vamos a poder tener una campaña como corresponde o no”, dijo Achetoni.

“En un escenario donde la cosecha va a ser complicada por la seca, a este Gobierno que le gusta el tema de las intervenciones, los bienes culturales del trigo y los volúmenes, cuando tenés abundancia podés apretar de una manera, pero cuando empieza a apretar el cinturón… ¿Qué hacemos? Eso es lo que tiene que decidir el Gobierno”, resumió Pino.

Carlos Achetoni, presidente de la FAA, en el Congreso de esta mañana en Rosario

Para finalizar, coincidieron en que se tiene que aliviar la presión impositiva del productor. “Se está buscando diferentes mecanismos que no son bajar las retenciones: es sacar, por un lado, y dar por el otro. Por eso les planteamos que simplifiquen, que bajen las retenciones y listo. Esto demuestra que hay un sector del Gobierno que no quiere bajar las retenciones”, cerró Chemes.

En un comunicado de Agricultura, Bahillo afirmó que la “propuesta es poder trabajar en conjunto para implementarlo en beneficio de los productores”, por lo que invitó a los representantes de las entidades agropecuarias a que aporten iniciativas destinadas a fortalecer la medida”. Durante el encuentro se abordó también la situación actual de la ganadería, caracterizada por un mayor peso medio de faena. “Hoy tenemos el peso medio de faena más alto de los últimos 100 años”, resaltó el funcionario al explicar que “durante este mes se llegó a los 237 kg, cinco kilos más que el año pasado”.

Elbio Laucirica, presidente de Coninagro