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Del choripán al almuerzo: cuánto cuesta comer en la Exposición Rural y cuáles son las alternativas

Con nuevos espacios gastronómicos, parrillas, cafeterías y restaurantes, la muestra ofrece alternativas que van desde un menú rápido hasta una propuesta gourmet con servicio de mesa; el recorrido por los precios

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Belkis Martínez
LA NACION Belkis Martínez
Cuánto sale almorzar en la Exposición Rural y cuáles son las opciones para todos los bolsillos
Cuánto sale almorzar en la Exposición Rural y cuáles son las opciones para todos los bolsillosPilar Camacho

La Exposición Rural de Palermo volvió a convertirse en mucho más que una muestra ganadera y agrícola. Entre los pabellones, las pistas de jura y los stands comerciales, los patios gastronómicos son uno de los puntos de mayor convocatoria. Desde temprano comienzan a encenderse las parrillas y, al mediodía, las filas se multiplican frente a los puestos que ofrecen choripanes, sándwiches, hamburguesas, empanadas, pizzas y platos más elaborados.

La edición de este año amplió la oferta gastronómica con propuestas para distintos presupuestos. Hay opciones rápidas para quienes buscan seguir recorriendo la muestra sin detenerse demasiado y también restaurantes con servicio de mesa y una carta más sofisticada. Los precios arrancan en los $5000 para una empanada o una bebida y pueden superar los $70.000 por persona en los espacios más exclusivos.

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En un breve recorrido que hizo LA NACION se pudieron recopilar algunos datos clave para saber cuánta plata hay que llevar en el bolsillo para sentarse a almorzar o picar algo solo o en familia. Los menús son variados y los atractivos van desde degustar un cono de fritas clásicas, hasta sentarse con más tiempo en el restaurante Central o los patios de los pabellones internos.

En Los Petersen Cocineros & Cía. el choripán cuesta $15.000
En Los Petersen Cocineros & Cía. el choripán cuesta $15.000Pilar Camacho

El choripán sigue siendo el rey de las comidas rápidas en la Rural. El precio varía bastante de un local a otro. Por caso, el más barato lo tienen: Braford, Abuelo Julio y Chano María $12.000. En Los Petersen Cocineros & Cía., que está en el Patio Brangus, $15.000. Las Brasas $15.000. Shorthorn $18.000.

Los sándwiches de carne representan el siguiente escalón de precios. Los de vacío, bondiola, bife o pernil oscilan entre $20.000 y $30.000, según el puesto y el tipo de preparación. En Braford el vacío se encuentra en $20.000. Mientras que en Petersen, pan y carne a $24.000. En Hereford, el de pernil $24.000/$25.000. En Las Brasas, el de bife $25.000. Y en Shorthorn el de vacío $30.000.

En el caso de las hamburguesas y comidas rápidas sobre los pasillos de la exposición, el rango está entre $15.000 y $19.000. En los foodtrucks, donde definieron valores de referencia para todos los puestos, el pancho cuesta $10.000 y las empanadas desde $5000. Por otra parte, la porción de papas fritas está en $15.000. En tanto que la picada Shorthorn en $45.000.

El choripan es el rey de la Rural
El choripan es el rey de la Rural Pilar Camacho

En el pabellón Azul, además, los visitantes se pueden encontrar con opciones más clásicas. Por ejemplo, la pizza individual arranca desde $19.000, y si los visitantes llegan en familia, la pizza grande cuesta $32.000.

Quienes están con tiempo y vienen a disfrutar de una experiencia más ejecutiva también tienen la opción del restaurante El Central - Bistro de Campo, que cuenta con la propuesta más sofisticada de la muestra. Allí, el ojo de bife está en $61.500, mientras que el bife de chorizo $61.500, el cordero braseado $65.000, y las mollejas $45.000. En tanto que un almuerzo compuesto por un ojo de bife, una bebida y servicio de mesa supera los $77.000, sin incluir postre. Vale aclarar que el servicio de mesa es $7500. Además, el menú corporativo está en 240.000 por persona, sin bebida incluida.

Otra de las opciones más sencillas, es el sector de cafeterías. Por ejemplo, en Juan Valdez, un café cuesta $6500, una promo café más dos medialunas $10.500. En algunos lugares, además, hay opciones de empanadas dulces, pastelitos, rogel, brownies, etc.

Los panchos son las opciones que salen más rápido para seguir recorriendo la muestra
Los panchos son las opciones que salen más rápido para seguir recorriendo la muestra Pilar Camacho

Como ocurre cada año, la gastronomía volvió a convertirse en uno de los grandes atractivos de la Exposición Rural. Más allá de la recorrida por los animales y la maquinaria, muchos visitantes aprovechan la jornada para almorzar o hacer una pausa en alguno de los patios gastronómicos de la muestra.

Los visitantes se pueden encontrar con opciones más clásicas
Los visitantes se pueden encontrar con opciones más clásicasPilar Camacho
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