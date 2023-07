“Delgada línea”: el dueño de una empresa de salames explicó cómo lo afecta la inflación y qué hace con los precios

escuchar

La escalada inflacionaria, que impacta fuertemente en el país, no escapa al sector de los chacinados. Pablo Cagnoli, de la firma homónima, explicó que por la situación macroeconómica todos los días tienen que hacer un análisis de costos para evitar trasladarlos al consumidor. Sumado a esto, ahora hay un impacto en la materia prima por el dólar maíz del Gobierno.

“Está difícil hacer la transferencia de costos a los precios; todos los días hay que hacer un análisis nuevo de costos, porque va cambiando el precio al consumidor. También hay que hacerlo con mucho respeto y cautela, porque el consumidor está mirando mucho los precios y obviamente saca los productos de consumo. Cuando los productos se van muy de precio, después vuelve a equilibrarse en algún momento, pero las transferencias de precios a veces son bastante difíciles de llevar adelante, sobre todo para no perder volumen”, dijo a LA NACION. Fue durante un evento del Bicentenario de Tandil en la Exposición Rural, donde instituciones y empresas de ese municipio bonaerense presentaron sus productos regionales.

Ante esa situación y para no perder volumen, contó Cagnoli, muchas veces desde la firma entran abajo de los costos reales. “Los precios hay que irlos llevando de una manera muy prudente para no perder consumo. Esto prácticamente lo estamos haciendo con mucha rutina, con lo cual, cambiar precios, los análisis de costos es una tarea bastante prioritaria hoy dentro de la empresa. El análisis de costos, de las producciones, sobre qué productos se está produciendo y cómo se está comportando esa estructura de costos”, acotó.

Agustina Micheo, Miguel Lunghi (intendente de Tandil), Pablo Cagnoli y Maximiliano Cortés durante el evento en la Exposición Rural de Palermo

El empresario señaló que el dólar maíz “seguramente va a afectar algo a los precios”, ya que a los costos es seguro que impacte. “Lo que no sé es cómo va a afectar a los precios, porque hay un límite de transferencia de precios en el consumidor. El consumidor tiene un límite para dejar de consumir o buscar productos alternativos, porque todos los precios pueden ir subiendo; mientras se acomoda el bolsillo del consumidor, a partir de que este no tiene para afrontar el precio no lo podés hacer”, precisó.

“Por las crisis tan largas, uno de alguna manera va desarrollando una defensa o estructura para empezar a trabajar en pos de hacer más análisis de precios, a bajar costos. [Vivimos] en esa delgada línea entre no perder volúmenes de venta y no perder toda tu renta, porque de eso se trata la empresa”, describió.

La firma comercializa sus productos en todo el país y hace exportaciones a Perú y Paraguay. Hasta antes del incendio que sufrió la planta en Tandil, en marzo de 2021, exportaban cortes de cerdo. “Estamos en plena reconstrucción, así que hoy la realidad es que no tenemos la planta para poder atender mercados externos. De todas formas hoy no es solamente una realidad de la Argentina, sino que hay un mundo cambiando constantemente, o sea, los mercados van mutando y hay que adecuarse a los costos que requieren fundamentalmente el mercado asiático en cerdos, no en fiambres”, extendió.

Una producción de salames Bahía Lancestremere

Recordó que antes del incendio exportaban a China, un mercado donde estaban desarrollando una clientela. “Pero también vino la pandemia y hubo una situación muy compleja en los mercados de exportación en el mundo. Se volvió a reacomodar todo y pasada la pandemia se nos incendió la planta. Hoy estamos abocados a la reconstrucción, tenemos casi un 70% ya levantada, siendo optimistas en enero deberíamos estar trabajando en la nueva y en marzo exportando”, adelantó.

“Hoy trabajamos de una manera que nos cuesta mucho, y ahí dependen nuestras materias primas. La verdad es una experiencia difícil pasar una tragedia de estas [por el incendio], por otro lado, como dice el refrán que lo que no mata fortalece, empezás a ver muchas cosas buenas que tiene la empresa adentro, como los grupos de trabajo, los grupos humanos. Ahí te das cuenta de que las empresas están hechas por personas, porque hoy estamos prácticamente trabajando en lo mismo, en las mismas toneladas y no tenemos la planta”, indicó.