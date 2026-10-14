Desarrollan tecnología en la Argentina, tienen a Estados Unidos como principal mercado y buscan liderar un negocio en todo el mundo

Con Estados Unidos como su principal mercado y grandes compañías internacionales entre sus clientes, Dymaxion, una empresa argentina, desarrolla tecnología para compañías de semillas, insumos y maquinaria agrícola. Utiliza inteligencia artificial, imágenes satelitales y análisis de datos para que esas firmas puedan evaluar sus productos y tomar decisiones comerciales. La compañía pertenece al grupo semillero GDM, que la adquirió a fines de 2022, y busca ampliar su presencia internacional. “Nosotros tenemos la visión y la ambición de ser la principal empresa de soluciones de datos del mundo en agro”, afirmó Nicolás García Dutriez, CEO de Dymaxion, durante un encuentro con periodistas en el que contó cómo trabaja la firma y cuáles son sus planes.

La empresa fue fundada por Federico Bayle y Damián Silvani a partir de una tesis de posgrado de Bayle en la Universidad de Buenos Aires (UBA), que buscaba identificar asentamientos informales mediante imágenes satelitales. Con el tiempo, comenzaron a utilizar esa tecnología en proyectos vinculados con la actividad agropecuaria.

GDM conoció a Dymaxion cuando buscaba herramientas para procesar imágenes satelitales. Primero comenzaron a trabajar en proyectos conjuntos y después el grupo decidió comprarla. “Empezamos a trabajar, nos resolvieron unos problemas difíciles muy bien y empezamos a trabajar cada vez más cerca hasta que adquirimos la compañía”, contó García Dutriez. En 2023 se integraron los equipos de científicos de datos y especialistas agronómicos.

Nicolás García Dutriez, CEO de Dymaxion, explicó que Estados Unidos es el principal mercado de la compañía y que buscan ampliar su presencia internacional Dymaxion Labs

Estados Unidos es su principal mercado, seguido por la Argentina y Brasil. En el primero trabaja principalmente con semilleras que realizan ensayos de variedades e híbridos en distintas regiones. A partir de los resultados, las empresas pueden comparar cómo se comportan sus productos y decidir cuáles conviene comercializar en cada zona. La firma busca ampliar su actividad en Brasil y sumar clientes en otros países.

Negocios

Aunque buena parte de su negocio está en el exterior, toda la tecnología se desarrolla en la Argentina. Dymaxion tiene un equipo de 19 personas y cuenta con representantes comerciales en Estados Unidos y Brasil. Para trabajar con las empresas, utiliza Optimus, una plataforma que permite reunir y analizar información agrícola. Una de sus herramientas, Optimus Notes, se usa principalmente para procesar los datos de los ensayos que realizan las semilleras. Esa información puede obtenerse mediante aplicaciones, drones o satélites y sirve para comparar el comportamiento de distintos productos.

“Nosotros tenemos soluciones variadas para hacer esa captura de datos, administrarla, procesarla, gobernarla y que esos datos terminen en análisis concretos para elegir cuál es el mejor producto que tienen que vender, cómo se posiciona, en qué regiones hay que venderlos”, explicó García Dutriez.

Federico Bayle, encargado del equipo de operaciones en Dymaxion Labs Dymaxion Labs

La empresa también trabaja con fabricantes de maquinaria agrícola. A través de Optimus Farm, analiza los datos que generan los equipos durante las labores y los relaciona con las características de los lotes. Por ejemplo, esa información puede utilizarse para calcular cuánto podría ahorrar un productor al incorporar una determinada tecnología o qué diferencias habría en los resultados económicos. Otra de las herramientas es Optimus Radar, que analiza imágenes satelitales, información climática y datos agronómicos para conocer qué cultivos hay en determinadas regiones. Con esa información, las empresas pueden decidir en qué zonas ofrecer sus productos.

Uno de los problemas que encuentran en las compañías es que, a lo largo de los años, fueron incorporando distintos programas para reunir información, pero muchas veces esos datos quedaron separados y resulta difícil utilizarlos en conjunto. Dymaxion trabaja para ordenarlos y analizarlos según lo que necesita cada cliente.

La confianza es uno de los temas que más tienen que trabajar en Dymaxion, porque muchos de sus clientes, especialmente en Estados Unidos, son competidores directos de GDM, el grupo al que pertenece la firma. Para manejar esa situación, utilizan contratos de confidencialidad y sistemas de seguridad que buscan proteger la información de cada empresa. “Los datos son del cliente. Nosotros estamos aquí únicamente para cuidarlo y organizarlo, pero lo opera todo el cliente”, explicó García Dutriez.

Estados Unidos es el principal mercado de Dymaxion, seguido por la Argentina y Brasil, donde busca ampliar su actividad Dymaxion Labs

Si bien algunas de sus herramientas permiten calcular beneficios económicos para los productores, Dymaxion no les vende directamente sus servicios. Sus clientes son compañías que comercializan semillas, fitosanitarios, productos biológicos y maquinaria agrícola, y los contratos suelen funcionar mediante suscripciones anuales.