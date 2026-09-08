Día del Agricultor: se cumplen 170 años de la fundación de la primera colonia agrícola y el campo recuerda una fecha decisiva

Este 8 de septiembre se conmemora en la Argentina el Día del Agricultor y del Productor Agropecuario, una fecha que reconoce la labor de quienes forman parte de una actividad central para la producción de alimentos, la economía y el desarrollo del país. En ese marco, distintas entidades vinculadas con el campo se sumaron este martes a la celebración con mensajes que pusieron el foco en el trabajo, el esfuerzo, el arraigo y el cuidado de la tierra. Este año, además, se cumplen 170 años de la fundación de Esperanza, en Santa Fe, considerada la primera colonia agrícola organizada del país, el acontecimiento ocurrido en ese día de 1856 que dio origen a la efeméride.

La Sociedad Rural Argentina (SRA) fue una de las entidades que se sumó a la celebración con un mensaje difundido en su cuenta oficial de X. “Producir es trabajar, innovar y apostar todos los días al futuro. Feliz día a los agricultores y productores agropecuarios que hacen crecer el campo y contribuyen al desarrollo del país”, escribió.

También lo hizo la Confederación Intercooperativa Agropecuaria (Coninagro): “Hoy celebramos a quienes hacen grande a la Argentina desde la tierra. En cada productor hay esfuerzo y en cada cosecha, un país detrás. ¡Feliz Día del Agricultor y del Productor Agropecuario!“, precisaron.

En tanto, la Confederación de Asociaciones Rurales de Buenos Aires y La Pampa (Carbap) escribió: “A quienes siembran, invierten, generan trabajo y mantienen vivo el arraigo en cada rincón de nuestra región. Desde Carbap saludamos a todos los agricultores en su día. Producir es apostar todos los días por el país”.

🌾Producir es trabajar, innovar y apostar todos los días al futuro.



Feliz día a los agricultores y productores agropecuarios que hacen crecer el campo y contribuyen al desarrollo del país.#DíaDelAgricultor #DíaDelProductorAgropecuario #SRA pic.twitter.com/a8YUDZlb9F — Sociedad Rural Argentina (@SociedadRural) September 8, 2026

La Cámara de Industriales Molineros se sumó a los saludos. “El trabajo, esfuerzo y compromiso, hacen posible que la tierra se transforme en alimento. Desde CIM reconocemos y valoramos el aporte de cada agricultor, protagonista de una cadena que une producción, industria y alimentos que llegan a millones de hogares”, dijeron.

Además, la Municipalidad de Saladillo convocó a la comunidad a participar de un acto oficial por el Día del Agricultor y del Productor Agropecuario. Según informó la comuna, el encuentro fue organizado para homenajear a quienes con su “trabajo, esfuerzo y dedicación” contribuyen al crecimiento de la comunidad y se realizará este martes a las 18.30 en el Monumento al Agricultor, ubicado en Alem y Paseo de los Inmigrantes. Además, se reconocerá especialmente al Centro Educativo para la Producción Total N.º 36 de La Barrancosa, la Escuela de Educación Secundaria Agraria N.º 1 “Horacio Giberti” de Cazón y el Centro de Formación Rural “Saladillo”, por su papel en la formación de nuevas generaciones vinculadas con el sector agropecuario.

Desde la Sociedad Rural de 9 de Julio, en tanto, definieron a la actividad desde una perspectiva que va más allá de lo estrictamente económico: “Ser agricultor es un estilo de vida”. La entidad destacó que detrás de la agricultura existen familias que continúan invirtiendo para generar granos, carnes, leche, hortalizas y frutas, y puso el acento tanto en la producción de alimentos como en la responsabilidad de conservar el recurso para las generaciones siguientes.

Hoy celebramos a quienes hacen grande a la Argentina desde la tierra. En cada #productor hay esfuerzo y en cada cosecha, un país detrás.



¡Feliz Día del Agricultor y del Productor Agropecuario!

🇦🇷🌾 pic.twitter.com/gKb2BZINY2 — CONINAGRO (@CONINAGRO) September 8, 2026

También se sumó la filial Balcarce de Federación Agraria Argentina (FAA), en una jornada que para esa organización tuvo una doble significación: este 8 de septiembre cumplió 105 años de trayectoria. La entidad vinculó la fecha con una historia marcada por la defensa de los pequeños y medianos productores y el arraigo en el campo, y renovó su compromiso con la producción agropecuaria.

Origen

El origen de la celebración se remonta exactamente al 8 de septiembre de 1856, cuando se fundó en Esperanza, Santa Fe, la primera colonia agrícola del país, según se establece en el centro de documentación e información. Según la información oficial del gobierno nacional, aquel hecho terminó dando lugar, casi nueve décadas después, a la institucionalización de la fecha: mediante el Decreto N.º 23.317, dictado el 28 de agosto de 1944, se estableció el 8 de septiembre como Día Nacional de la Agricultura y del Productor Agropecuario.

La razón quedó expresada en los fundamentos de la disposición. Allí se consideró que la fundación de la primera colonia agrícola “marca una fecha decisiva en el desarrollo de nuestra agricultura”, formulación que también quedó recogida en antecedentes oficiales de la Cámara de Diputados. La Casa Rosada explica, además, que la conmemoración busca reconocer y valorar el trabajo de quienes se dedican a la producción agrícola, por su incidencia en el desarrollo económico, social y cultural del país.

En 1944 se estableció el Día Nacional de la Agricultura y del Productor Agropecuario

La historia de Esperanza está ligada al proceso inmigratorio y de expansión agrícola de mediados del siglo XIX, donde más de 1100 personas participaron de aquella experiencia. Un acuerdo impulsado por Aarón Castellanos y Manuel Leiva, en representación del entonces gobernador santafesino Domingo Crespo, permitió el establecimiento de familias procedentes de Europa. Según la información oficial, cada grupo familiar recibió tierras y elementos para comenzar a producir, entre ellos animales, semillas y una vivienda; a cambio, durante los primeros años debía entregar una parte de sus cosechas. La mayoría de los colonos eran de origen suizo, aunque también había familias alemanas, belgas y luxemburguesas.

Aquel asentamiento se convirtió con el tiempo en un símbolo de la expansión agrícola argentina. El 8 de septiembre de 1910, 54 años después de la fundación de la colonia, se inauguró en Esperanza el Monumento a la Agricultura Nacional.