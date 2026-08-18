Dinamismo: un producto argentino aumentó un 34% sus exportaciones y ya tiene 44 mercados abiertos

Las exportaciones argentinas de carne ovina crecieron un 34% en volumen durante el primer semestre de 2026 frente al mismo período del año pasado, según informó la Secretaría de Agricultura. Entre enero y junio se embarcaron 4.669.757 kilos peso producto, contra los 3.497.311 kilos registrados en igual período de 2025.

El incremento de las ventas externas también se reflejó en el ingreso de divisas. De acuerdo con la información oficial, el valor total generado por las exportaciones aumentó un 46% interanual y prácticamente duplicó el registrado durante el primer semestre de 2024.

A la mejora en los volúmenes se sumó una suba en los precios obtenidos por el producto argentino. Durante los primeros seis meses de este año, el valor promedio por tonelada exportada aumentó un 10% respecto del mismo período de 2025. Desde la Secretaría de Agricultura señalaron que la demanda mundial de proteínas animales de alta calidad contribuyó a la mejora de esos valores.

Actualmente, la Argentina cuenta con 44 destinos de exportación abiertos para la carne ovina. Dentro de ese escenario, la Unión Europea se mantiene como el principal mercado para los productos cárnicos ovinos argentinos.

La Unión Europea se mantiene como el principal mercado

En paralelo, desde la cartera agrícola destacaron el crecimiento de los mercados de Medio Oriente, donde distintos países incrementaron de manera significativa sus importaciones de carne ovina proveniente de la Argentina. Según indicaron, ese movimiento permitió ampliar las posibilidades de inserción internacional de la producción nacional. Para Agricultura, el aumento de los volúmenes exportados, la mejora de los valores obtenidos y la ampliación de los mercados representan señales favorables para un sector que tiene capacidad para generar valor, aumentar su presencia internacional y contribuir al desarrollo de las economías regionales.

Producción

El crecimiento de las exportaciones de carne ovina se da en el marco de una actividad con una base productiva cercana a los 12 millones de animales. Según las últimas estadísticas de la Federación Lanera Argentina, en el ciclo 2025/2026 el país contabilizó 11.967.301 ovinos, mientras que para 2026/2027 la entidad realizó una primera estimación de 11.482.199 cabezas. La producción presenta una marcada concentración territorial. Chubut reúne el 24,86% de la población ovina nacional, seguida por Santa Cruz, con el 18,11%; Buenos Aires, con el 13,44%; Río Negro, con el 8,50%; y Corrientes, con el 8,06%. A ellas se suman Entre Ríos, con el 5,59%; Córdoba, con el 2,90%; Jujuy, con el 2,78%; Tierra del Fuego, con el 2,70%; y La Pampa, con el 1,70%.

Chubut reúne el 24,86% de la población ovina nacional Gza.

El peso de la Patagonia también se observa en la producción de lana, que es el indicador productivo que releva específicamente la Federación. Para la zafra 2025/2026 se estimaron 31.038 toneladas de lana sucia, por debajo de las 32.040 toneladas de 2024/2025. Dentro de ese total, Chubut aportó unas 9155 toneladas, Santa Cruz 7941 toneladas, Buenos Aires 3948 toneladas y Río Negro 3339 toneladas.

La serie histórica de la entidad muestra, además, una reducción progresiva en los niveles de producción lanera de los últimos años: pasó de 40.677 toneladas en 2020/2021 a 39.743 en 2021/2022, 36.622 en 2022/2023, 35.182 en 2023/2024, 32.040 en 2024/2025 y 31.037 toneladas en 2025/2026. Para la zafra 2026/2027, la primera estimación de la Federación ubica la producción en 29.124 toneladas.