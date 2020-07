Silobolsas. Apoyos y dudas ante un proyecto de Massa para castigar con cárcel

En lo que va del año, se registraron 61 roturas de silobolsas en las provincias de Santa Fe, Córdoba, Buenos Aires y Entre Ríos

Malena Duchovny Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 2 de julio de 2020 • 17:02

El proyecto de ley presentado por el presidente de la Cámara baja, Sergio Massa , para castigar hasta con 5 años de cárcel a quienes ataquen silobolsas fue bien recibido por referentes del campo, pero suscitó críticas de parte de la oposición en el Congreso, que elaboró un propio proyecto.

Jorge Chemes, presidente de Confederaciones Rurales Argentinas (CRA), consideró que la iniciativa constituye "un paso hacia adelante y un hecho contundente" en tanto significa que habría un castigo legal para estos hechos.

En un comunicado, luego CRA señaló que la creación de la figura del vandalismo rural, contemplada en la iniciativa, "genera una esperanza de empezar a marchar en la dirección correcta, frente al fenómeno de ataques al productor rural". A su vez, enfatizó la necesidad de que se convierta rápidamente en ley, resultado que consideran posible al tratarse de una propuesta "emanada del oficialismo".

En tanto, Ricardo Buryaile, diputado nacional y exministro de Agricultura de la Nación , quien hoy presentó su propio proyecto de ley para tipificar el delito de la rotura de silobolsas, consideró problemático el texto del artículo 184 bis, que el proyecto oficialista incorporaría al Código Penal así: "La pena será de dos (2) a cinco (5) años de prisión cuando se afecte el normal desempeño o explotación de un establecimiento rural".

Según el legislador, la pena de dos a cinco años significa que se podría pedir la excarcelación. En cambio, en el proyecto de Buryaile la pena sería de entre tres y diez años .

Por otra parte, el texto del proyecto de Massa agrega el requerimiento de que haya un perjuicio al "normal desempeño" de las actividades. Según Buryaile, esto implicaría diferenciar entre los productores de menores o mayores recursos, ya que podría considerarse que la rotura de silobolsas no interfiere con las actividades de estos últimos. "El delito es romper un silobolsa o quemar un rollo, independientemente de si [la víctima] tiene plata o no. Si no, es Robin Hood", dijo el diputado.

Los anuncios del Ministerio de Seguridad

Ayer, la ministra de Seguridad, Sabina Frederic, anunció medidas , entre ellas un censo de silobolsas y un informe diacrónico de delitos en zonas rurales, que permitan "dimensionar la cuestión y reiniciar el trabajo en base a matrices de diagnóstico que permitan delinear políticas preventivas serias y consistentes".

Chemes consideró que el mensaje es positivo y coincidió con la ministra en la importancia de que los productores hagan las denuncias y que las mismas se judicialicen.

" Muchas veces no se hacen porque el productor está cansado de que las denuncias terminen en un cajón. También puede suceder que estén mal asesorados y hagan una exposición policial, que tiene menos fuerza legal que una denuncia", explicó Chemes. CRA anunció un canal de comunicación para proveer asesoría legal a los afectados por los actos de vandalismo.

En el Congreso, la diputada nacional Graciela Camaño presentó, junto a sus pares Eduardo "Bali" Bucca y Alejandro "Topo" Rodríguez, un proyecto de declaración de repudio de la Cámara baja a los ataques que vienen sufriendo los productores.