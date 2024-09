Discurso de Milei: en el campo destacaron el compromiso de bajar impuestos pese a que en 2025 seguirán las retenciones

Escuchar

Aunque no hubo un anuncio concreto para campo en el discurso que el presidente Javier Milei dio en el Congreso en la presentación del presupuesto 2025, las primeras reacciones que se escucharon esta noche en el sector fueron de beneplácito hacia las palabras del jefe de Estado porque, entre otros puntos, ratificó en varios tramos un compromiso de bajar impuestos una vez que sea constante el equilibrio fiscal. Esto pese a que para 2025 se prevé una suba del 100,4% en la recaudación por este tributo, lo que pone en dudas una posible reducción del tributo. En rigor, Carlos Guberman, secretario de Hacienda, reconoció en LN+ que no están “apurando” la baja de las retenciones.

En los últimos días, en algunas entidades del agro había expectativas de que el Gobierno incluyera en el presupuesto 2025 una reducción de las retenciones. Hizo un pedido, por ejemplo, la Confederación de Asociaciones Rurales de la Tercera Zona (Cartez), con base en Córdoba. La organización había señalado que en el proyecto de ley “se contemple de manera impostergable el inicio de la disminución efectiva hasta su total desaparición de los derechos de exportación que pesan sobre los productos agropecuarios...”

Incluso, en la semana, durante su congreso internacional Coninagro había expresado en la voz de su presidente, Elbio Laucirica, que el Gobierno avance con la quita del tributo. “Hoy está instalado en la política que las retenciones son un impuesto regresivo e injusto, que debe ser eliminado y el Gobierno se ha comprometido en hacerlo. Esperamos que esto sea así y cuanto antes, porque hay muchos productores que vienen muy afectados y ya no tienen espaldas para aguantar. Con todo respeto decimos, que no hay más tiempo”, dijo en su momento Laucirica.

El presupuesto 2025 estima en general un incremento de la recaudación por las retenciones en pesos del 100,4%, a $10.712.570,9 millones. El porcentaje es superior al 29,4% de todos los ingresos impositivos.

Los ingresos impositivos que espera el Gobierno para 2025 por distintos sectores

“Si bien no hubo anuncios específicos para el sector, se ratificó un rumbo de gobierno basado en el equilibrio fiscal y en un Estado abocado a sus funciones específicas, evitando gastos innecesarios para mantener la política partidaria y en muchos casos, la corrupción y que el Estado no interfiera en los procesos económicos que no le competen”, dijo Laucirica a LA NACION.

La evolución de la inflación y el tipo de cambio previsto

El presidente de Coninagro destacó que Milei habló de “continuar con la liberación y desregulación de la economía”. Agregó: “Y ratificó el compromiso de disminuir la alta carga tributaria, cuando se alcance el equilibrio fiscal”.

Entre otras frases, Milei en su discurso señaló que “en Argentina más impuestos no puede haber, es el país con mayor cantidad de impuestos del mundo”. Y prometió “devolver el exceso de recaudación a la sociedad a través de la reducción de impuestos” cuando haya mejoras “permanentes”.

En este marco, Laucirica también remarcó el norte fijado de “continuar con la reforma del Estado, y gestionar la economía para generar confianza y con ello inversiones”. Remarcó que “comprometió en el control del gasto público, tanto al gobierno nacional como a los provinciales y municipales, cambiando el paradigma que tuvimos los últimos 40 años”.

Laucirica: "Se ratificó un rumbo de gobierno basado en el equilibrio fiscal y en un Estado abocado a sus funciones específicas, evitando gastos innecesarios para mantener la política partidaria y en muchos casos, la corrupción y que el Estado no interfiera en los procesos económicos que no le competen"

Para algunas fuentes del sector, las palabras de Milei dejan ver que la eventual reducción y quita de las retenciones -más allá de que ya hubo quitas en lácteos y reducciones para las carnes- no será inmediata. Y que cualquier proyecto de ley que busque eso podría ser vetado en línea a lo que señaló el jefe de Estado: “Vetamos el proyecto de aumento del gasto público que sancionó este Congreso y por eso vetaremos todos los proyectos que atenten contra el equilibrio fiscal”.

Como se mencionó, tras el discurso de Milei el secretario de Hacienda habló en LN+ y esto dijo tras ser consultado sobre los derechos de exportación: “No estamos en principio apurando la decisión de la baja”, dijo. Guberman Indicó que el jefe de Estado se ha “comprometido con el sector que eso iba a pasar” y destacó que “entiende los tiempos de la economía por arriba de los de la política”. Agregó: “Tiene muy claro qué cosas hay que hacer y que hay una secuencia determinada”.

El secretario de Hacienda, Carlos Guberman

También se refirió a las palabras de Milei Gustavo Idígoras, presidente de la Cámara de la Industria Aceitera y el Centro de Exportadores de Cereales (Ciara-CEC), que dijo que el discurso fue “una ratificación de la política fiscal y monetaria de este gobierno”. Remarcó: “La que avalamos y apoyamos plenamente”.

Gustavo Idígoras, presidente de Ciara CEC: "Sin superávit fiscal no podemos recuperar la economía, pero ahora tenemos que trabajar en lograr un superávit comercial a través de un fuerte crecimiento exportador con valor agregado"

Idígoras apuntó: “Sin superávit fiscal no podemos recuperar la economía, pero ahora tenemos que trabajar en lograr un superávit comercial a través de un fuerte crecimiento exportador con valor agregado”.

El presidente de Ciara-CEC añadió que hace falta “un tipo de cambio unificado, la eliminación del cepo y de todas las restricciones que aplica el BCRA que fueron heredadas por este gobierno”.