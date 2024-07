En la Rural: un exministro de Cristina y Alberto criticó el discurso de Milei y dijo que hubo un punto clave que eludió

Escuchar

Luego de los anuncios del presidente Javier Milei en el acto de inauguración de la Exposición Rural de Palermo, el exministro de Agricultura, Julián Domínguez, recordó que el Gobierno intentó en el comienzo de gestión subir las retenciones. Además, mencionó que dentro del mensaje para el campo se evitó hablar de los caminos rurales. Domínguez fue dos veces ministro de Agricultura, primero con Cristina Kirchner y luego con Alberto Fernández.

“El discurso del Gobierno en La Rural elude el gran problema que no puede resolver para el sector y que se vincula al rol indelegable del Estado y a la obra pública. Caminos rurales, mejoras en las rutas nacionales, limpieza de canales, dragado, conectividad, escuelas rurales”, escribió en las redes sociales.

Entre las principales medidas que anunció el Presidente se destacan la eliminación de los derechos de exportación a la carne que provenga de las categorías de vacas A, B, C, D y E y extender de forma indefinida la eliminación de los DEX a los lácteos. Además, la eliminación del 25% de las DEX a las proteínas animales y desburocratizar el comercio de granos quitando la necesidad de inscribirse en el Registro Único de la Cadena Agroalimentaria (RUCA).

En ese sentido, Dominguéz acotó: “Se necesitan obras de prevención y de mitigación del Cambio Climático que deben realizar en conjunto Nación y provincias. Hoy no hay inversión pública ni solución de ningún tipo para los productores”. Y agregó: “Lejos de construir un plan económico y productivo, este modelo amplía la brecha con el interior profundo y afecta a la producción. Mientras a CABA le entrega más coparticipación, las provincias reciben mucho menos de lo que aportan. El caso de Buenos Aires: aporta 38% y sólo recibe 22%”.

Respecto de la baja de las retenciones para las proteínas animales, en la Secretaría de Agricultura precisaron que es para carne vacuna, cerdo, pollo, aves, entre otras “al considerarla una industrialización del grano, devolviéndole así rentabilidad al productor”.

Por eso, Domínguez mencionó: “Sobre retenciones, fue el gobierno nacional quien intentó subirlas a través de la Ley Bases. Y fue la oposición quien lo frenó. Y sobre [el impuesto] PAIS, devaluaron y aumentaron el impuesto al 17,5%. Ahora prometen bajarlo en septiembre. Lo de eliminarlo está por ley. No es decisión suya”.

En una entrevista con LA NACION en el marco de la Expo Rural dijo que “a pesar de la sequía, el productor ganadero logró el año pasado un nivel de destete altísimo contra todos los pronósticos; se preveía una pérdida de un millón y medio de terneros y se perdieron 400.000 contra un año como 2022 que había sido del destete de 67%”. Sobre la de carne vacuna señaló que se dio “un crecimiento del 7% en la exportación que no alcanza a compensar”. No obstante, indicó: “Vemos un escenario bueno para la ganadería”.

Domínguez defendió las medidas tomadas por la administración anterior, como los volúmenes de equilibrio en trigo y en maíz, que ponían un tope en las ventas al exterior. Además, una veda para la venta al exterior de siete cortes populares. “Creo que muchas cosas son absurdas. Cualquier país garantiza el consumo mínimo de trigo y de maíz en su país. Es decir, yo creo que eso no lo discute nadie. Sí, molesta que figure cuando los precios del trigo se fueron por las nubes y, si no había un punto, un límite, la alternativa era el cierre de las exportaciones. Yo me opuse siempre al cierre de las exportaciones en la Argentina, porque el cierre de las exportaciones en un país generan imprevisibilidad, caída de precio y lo paga el productor”, expresó.

Y luego defendió: “Había que fijar reglas; esa regla era cuánto se consume de trigo en la Argentina y garantizar eso. Cuánto se consume de maíz y garantizar eso; no veo que eso tenga perjuicio sobre el productor. ¿Vos te imaginas si el Gobierno tiene que comprar trigo afuera porque no tuvo la previsión o maíz para alimentar la ganadería porque no tuvo la previsión?”.

