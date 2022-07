Dólar soja: para los productores, el Gobierno podría haber aplicado otro estímulo

“No la entiendo”. “Para qué te voy a decir que la entiendo, te mentiría”. “Todavía no sé cómo se aplicaría”. “No me cambia mucho”. Son algunas de las respuestas breves de los productores agropecuarios que recorren la Exposición Rural de Palermo, sobre el nuevo régimen del Banco Central (BCRA) para que aceleren la venta de soja.

“No es lo que los productores esperábamos, que era un tipo de cambio diferencial, sino una parte linkeada con el dólar y que parte de esa liquidación se pueda colocar financieramente a una tasa protegida de la devaluación. Pero la verdad es que me tengo que sentar a pensar y a estudiar. Sí, tengo soja en el campo y tengo que ver qué hago a partir de ahora. Tendría que estudiar si hay una posibilidad, o sea, hasta ayer no tenía necesidad de vender y ahora la voy a estudiar y ver si la liquido”, dijo Ricardo Leone, un productor de Chascomús, provincia de Buenos Aires, que se dedica a la agricultura y la ganadería e indicó que la medida es “intermedia”.

Ricardo Leone, productor agropecuario de Chascomús LA NACION

El BCRA puso en marcha un régimen especial para productores que vendan su cosecha de soja hasta el 31 de agosto. Con el 30% de los pesos que reciban por la venta podrán comprar “dólar ahorro”. El 70% restante lo podrán invertir en una cuenta atada al dólar linked.

“Nadie se quiere quedar con pesos. La soja muchas veces funciona como la billetera del campo, o sea, se vende en la medida que se necesita. Si hay una necesidad se espera un mejor precio o una oportunidad. Esta podría serla, pero la verdad es que la medida hay que estudiarla”, aseveró.

Las dudas de los productores surgen a partir de la instrumentación, si es solo a través del Banco Nación o si se va a poder operar también por otra red bancaria. “Yo opero con otro banco y tengo que ver cómo se instrumenta. Hay que ver la conveniencia de colocar ese dinero y que se quede en pesos en el banco, más allá de que sea un buen tipo de cambio”, amplió. Leone, al igual que muchos productores, indicaron que la soja en el campo es lo mismo que los dólares en una caja de seguridad. “La tenemos ahí para afrontar posibles pagos o campañas futuras y la vendemos cuando se necesita. Nadie especula nada; este año se liquidó un montón comparado con otros”, describió.

Alejandro Reynoso contó que leyó que con un 70% de la soja vendida puede depositarla en un plazo fijo. “¿Para qué? Para que después me lo manoteen, que es la próxima medida que van a sacar. Yo no lo haría ni loco”, dijo.“ Siguen inventando medidas que no sirven. Si quieren que los productores vendan que les dejen cobrar el precio que corresponde [entre retenciones y brecha cambiaria el productor recibe menos que sus pares en otros países productores de soja[ porque, en mi opinión, si el 70% lo vas a cobrar y lo tenés que depositar en el Banco Nación ese 70% dentro de tres meses te lo van a manotear también. No se le puede dar nada a este gobierno de lo que necesite porque ellos no le dan nada al campo”, detalló.

Alejandro Reynoso siembra 500 hectáreas a través de terceros LA NACION

El productor, que siembra 500 hectáreas de soja a través de terceros, indicó que no ve muy apropiada la medida que sacó el Gobierno para impulsar las ventas, aparte de que no cree que pueda cumplir sus objetivos. “Lo que no entiende el gobierno de los productores es que ellos no venden porque tienen que comprar con su moneda, que es la soja, el maíz o el trigo. La única forma que el productor encuentra para mantenerse en pie, por lo menos en lo que él tiene, es mantener la soja en un bolsón y una vez que está en un chorizo, no la vas a sacar por 10 centavos, sino hasta el día que lo necesites”, planteó.

Por otra parte, sostuvo que la única forma de incentivar a los productores a vender es con medidas atractivas. “Que el productor cobre lo que tenga que cobrar. Ahí sí lo va a vender, porque aparte esta soja no es que se la van a guardar 10 años, de acá a fin de año se va a ir vendiendo, es decir, a medida que el productor necesite comprar insumos”, afirmó.