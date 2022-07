Roberto Abbondanzieri: “El Gobierno especula como especulamos todos”

Sonriente y dispuesto a sacarse fotos con los fanáticos que se le acercaron, así se lo vio a Roberto Abbondanzieri, una de las máximas figuras de Boca Juniors y campeón de la Copa Intercontinental 2003, quien llegó a la Exposición Rural de Palermo como embajador de una reconocida compañía de seguros. A un costado del stand se dispuso a charlar con LA NACION sobre “la famosa grieta” entre el campo y la política y cómo esto “incide en que se pueda hacer algo bueno” para sacar adelante al país.

“Hay muchas cosas que hace un tiempo no pensaba porque, más allá del fútbol, lo mío era el campo”, dice. El exarquero xeneize es oriundo de la localidad de Bouquet, en la provincia de Santa Fe. En ese lugar, expresa, él y su numerosa familia se dedican a la agricultura. “En este momento soy contratista rural, pero la agricultura fue un algo que siempre quise hacer desde que era chico, aunque después, el fútbol me llevó por otro camino, y luego llegó la decisión de ser técnico”, relata.

Recién cuando confirmó su retiro de las canchas se dedicó de lleno a su gran pasión. “¡Llegó el momento! Porque cuando la vida está pasando tenés que decidir qué hacer, porque se van pasando los años. Siempre quise hacer lo que quería desde chico, que era trabajar en el campo”, cuenta sobre la actividad a la que se dedica actualmente.

El exarquero multicampeón con Boca se consagró con cuatro títulos a nivel local que fueron el Torneo Apertura en 1998, 2000, 2003 y 2005 y dos del Torneo Clausura, en 1999 y 2006. Su carrera también lo llevó a jugar en el fútbol europeo en el Getafe y el Internacional de Brasil. “Tengo la suerte de estar con una familia como es Río Uruguay Seguro (RUS) que se fijó en mí para que sea la cara visible y para que apadrine a esta empresa. Por eso estamos acá en la Rural acompañándolos con muchas ganas”, indica.

Roberto Abbondanzieri fue campeón con Boca y ahora es contratista rural Hernán Zenteno

El técnico remarca que su decisión de visitar la muestra también está motivada para demostrar su cercanía con el sector productor. “Estamos apoyando al campo de la mejor manera, pero a la Argentina más de todo, porque el campo es un pedacito de este país y es donde tenemos que ayudar, para que la Argentina no se quede estancada, siga creciendo y siendo la mejor”, amplía.

Como contratista rural y viniendo de una familia con relación con el agro, tiene la posibilidad de dedicarse de lleno al sector y a su otra pasión, el automovilismo. “Mi idea siempre fue ser contratista rural: tener una cosechadora y todas las maquinarias que se necesitan para estar presente. Hoy si no estás equipado tecnológicamente de la mejor manera no sos nada dentro de este rubro”, afirma.

Bouquet, la localidad donde nació Abbondanzieri está ubicada en el departamento de Belgrano, a 192 km de la capital. En ese mismo lugar la familia lleva adelante los emprendimientos relacionados con el sector agropecuario y él aprovecha para practicar el automovilismo. “Allí paso el tiempo de la mejor manera con mi familia que es numerosa. Yo digo que son unos meses que estamos dedicados a la agricultura. Pero me lleva tiempo, sabiendo que puedo volver cuando lo desee y de la mejor manera”, destaca.

El exarquero tuvo un breve intercambio con Nicolás Pino, presidente de la Sociedad Rural Argentina Cortesía SRA

-¿Qué opina de la relación entre el campo y el Gobierno?

-La verdad que es algo de lo que no me gusta hablar demasiado porque me da pena que estemos discutiendo una situación que tendríamos que estar haciendo en conjunto en este país. Tanto el Gobierno como el campo tendrían que ser una sola cosa. Me parece que dentro de las patas que tiene un país, el campo está en una de ellas, aunque después hay otras. ¡No entiendo por qué! Con poquito razonamiento uno podría estar mucho mejor. Las discusiones están politizadas y todo en sentido del campo. No nos hace bien al país ni a nosotros como productores, me da mucha pena.

Por otra parte, Abbondanzieri aseveró que es apolítico, aunque está al tanto de las discusiones entre el sector productor y el gobierno que, a su vez, dijo, le duelen. “No tengo una idea de política, pero sí sé mucho de campo y sufro mucho por las cosas que a veces se dicen que pasan, porque pasar pasan, más allá de las retenciones. Dejemos todo eso de lado, desde las cosas que se pueden decir tanto del Presidente como del lado del campo. Eso me duele por ser argentino y sé que uno aporta. Yo vine a apostar [al sector] para seguir estando en el país y para una Argentina que creo que es muy buena. Somos un gran país, pero las peleas nunca me gustaron”, contextualiza.

Consultado sobre su deseo de que en algún momento se vea una suerte de acercamiento entre ambos actores, indica: “Me parece que es lo que se necesita. Cuando todo está tan politizado hay tantas cosas para cerrar como heridas que vienen desde hace mucho tiempo; esa famosa grieta incide en que se pueda hacer algo bueno. Todos tenemos que convivir con lo mismo y no sabemos convivir. ¿Cómo puede ser que en un país tan rico como la Argentina no sepamos convivir y ser uno de los mejores del mundo?”, reflexiona.

Involucrado en la diaria del agro, el exarquero surgido de las inferiores de Rosario Central brindó su punto de vista sobre las acusaciones del presidente Alberto Fernández respecto de que el sector especula. “Especula como especulamos todos. El Gobierno también especula, el campo especula, todas las instituciones que hacen manejos [financieros] especulan. Creo que uno trata de hacer bien las cosas, porque no queremos perder nada, y en este caso tampoco el Gobierno quiere perder, o sabe que está perdiendo y quiere recuperar eso”, analiza.

En ese sentido, dijo que hay empresas privadas grandes, capaces de sostener al país, que están especulando y que no precisamente están relacionadas con el sector. “Ellos también tendrán sus razones. Yo hablo por lo que más o menos conozco, porque también soy bastante nuevo en esto”, sintetiza sonriente antes de seguir con las fotos que le piden sus fanáticos.