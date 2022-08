Dólar soja: productores advierten que hay problemas con la instrumentación de la medida

Después de que el Gobierno lanzara el llamado “dólar soja” con el objetivo de incentivar la venta de parte de los productores y que así ingresen divisas, en el sector aseguran que el régimen está con problemas de instrumentación y aguardan una simplificación. En cambio, fuentes oficiales consultadas señalaron a este medio que el sistema, que vece a fin de mes, ya tuvo una adecuación para permitir que cooperativas y acopiadores puedan usarlo. Además, allí no hablan de otra flexibilización.

“¡Nadie sabe cómo operar, cómo funciona! No estoy vendiendo, estoy a la espera, en sentido contrario a lo que quiere el Gobierno. Estamos demorando la venta hasta tanto ver qué surge”, dijo Ignacio Viel, un productor de la zona de Chivilcoy, provincia de Buenos Aires. Ayer, contó, se acercó a un banco local para tratar de averiguar si podía vender soja a través de este régimen, pero se llevó la sorpresa de que en la sucursal no sabían cómo ayudarlo.

La medida, según lo dispuesto por el BCRA, “permitirá que los productores realicen un depósito a la vista en las entidades financieras con retribución diaria variable en función de la evolución del tipo de cambio A3500, conocido como Dólar Linked, por hasta el 70% del valor de la venta de granos”. Además, “por el 30% restante se permitirá la Formación de Activos Externos, al valor del dólar oficial más el impuesto PAIS y las retenciones a cuenta que percibe la AFIP”. Esta, a su vez, tiene un vencimiento que, en primera instancia, sería hasta el 31 de agosto.

“Pregunté al Banco Nación y, si bien recibieron el comunicado del Banco Central (BCRA), no entienden cómo implementarlo. Le pregunté a las corredoras y ellos tampoco saben. Hay dudas de todos los actores de cómo funciona”, indicó. Los interrogantes que se plantean los productores están puestos en si el exportador hace la transferencia o si los dólares adquiridos, en efecto, se pueden retirar.

Ignacio Viel, un productor de la zona de Chivilcoy, provincia de Buenos Aires, que intentó realizar la operación en una entidad bancaria de la zona Cortesía

Exportadores y corredores consultados por LA NACION aseguraron que hasta ahora ningún banco autorizó la compra de dólares mediante este mecanismo, ya que aguardan a la posibilidad de un mejoramiento en el sistema. Por otra parte, señalaron que “los productores no están interesados en comprar dólares y que les resulta complejo” a la hora de hacerlo efectivo.

La semana pasada, el secretario de Agricultura, Juan José Bahillo, dijo a +Info, de LN+, que “se está analizando la posibilidad de simplificar y hacer más accesible” el régimen para mejorar la operatoria y alentar al sector a liquidar divisas. “Porque hacemos la autocrítica y hemos tomado la demanda de parte de los productores y de las organizaciones de que hay que simplificar esta operatoria y se está evaluando una simplificación”, dijo.

Fuentes del sector exportador expresaron que la medida estaría en revisión por el Gobierno y a la espera de que se lleve a cabo la reunión entre Sergio Massa con la Mesa de Enlace, para ver si se llega a un “esquema más simplificado y sencillo”.

Juan José Bahillo sostuvo días atrás que podría haber una simplificación del régimen

En tanto, operadores de la actividad comercial advirtieron entre las cuestiones que para los bancos el sistema “tiene una carga tributaria de ingresos brutos por cada operación”. Agregaron que, para los productores, a la hora de evaluar los costos y beneficios hay un tema en el impuesto a las ganancias [para las sociedades], ingresos brutos e impuesto a los débitos y créditos que se tienen que tener en cuenta cuando se hace la venta a través de este régimen.

“Para vender soja primero necesitaría que me confirme el corredor si está todo bien, y tener unos pasos a seguir por los cobros y pagos en el banco. No me quiero mandar a vender la soja y que después me digan que me falta algo, porque me pueden salir con que ‘vendiste soja y no le pusiste el punto y coma a algo”, ejemplificó Viel.

Para los productores, el llamado "dólar soja" generó dudas sobre la implementación

El productor explicó que se presentó en el banco porque necesita hacer unos pagos, por lo que estaba en la disyuntiva sobre si comercializar maíz o soja. “Tengo que pagar cuentas y la posibilidad de tener una mejora era una opción más para mí. Quería poner en la balanza si vender maíz o soja, porque las cuentas hay que seguir pagándolas. Y, ahora, en este momento vender soja no sería una opción, porque me puedo privar de una mejora a futuro”, sostuvo.

El problema que ven en el sector agropecuario es que el tiempo transcurre y aún no ven nada en concreto sobre el régimen, si seguirá así o habrá una simplificación. “Hoy vender soja con un anuncio que no está instrumentado lo veo difícil, salvo que no tenga otra mercadería para vender. Si estuviera operacional se podría usar”, explicó el productor.

Fuentes del Banco Central indicaron a este medio que la medida está operativa desde hace una semana y que está funcionando en algunas entidades bancarias. Por ahora tampoco estaría previsto, como una meta en sí, una simplificación del régimen. Señalaron que hubo una adecuación para permitir que cooperativas y acopiadores puedan usarlo.