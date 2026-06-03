“Duplicamos el volumen”: qué viene para el maíz después de la histórica campaña, según una marca

“La verdad, fue una gran campaña de maíz”. Así sintetiza Francisco Perez Brea, gerente de marketing de NK Semillas, lo que dejó el ciclo 2025/2026. Lo dijo no solo por lo que pasó con el cultivo a nivel general, con una producción récord [68 millones de toneladas según el sector privado y 70 millones para el Gobierno], sino también por lo que vivió la marca: “Tuvimos una campaña donde muchos productores nos eligieron y registramos un crecimiento de la mano del NK 842 VIPTERA 3, duplicamos el volumen sembrado”. El ejecutivo habló con LA NACION en el marco del último congreso de Maizar.

Este hibrido, que es templado, sirve mayormente para siembras tardías, y por su buen comportamiento ante spiroplasma, según dijo, se “consolidó” como el templado que reúne esta característica.

Además, según recordó, con los tropicales la marca tiene una presencia muy fuerte de hace muchos años porque invirtió en esa genética que otorga buen comportamiento a las enfermedades en el norte. En tanto, el año pasado la marca había lanzado el NK 825, VIPTERA 3 CL, que es para la típica zona núcleo maicera. “Viene creciendo mucho en ventas y esperamos que este año también duplique ventas versus el año anterior”, acotó. Ese producto tiene tolerancia a glifosato, glufosinato y es CL.

Pensando en la próxima campaña, 2026/2027, para el ejecutivo el área se perfila “estabilizada”. Sobre esto apuntó: “Entendemos que va a seguir creciendo en la zona núcleo, en Córdoba, pero no va a crecer tanto en el NEA, sino que se va a mantener estable o un poquito por debajo. En líneas generales vemos que la campaña 2026/27 va a terminar siendo una campaña similar a la campaña previa”. En el norte, dijo, hubo algún impacto de spiroplasma que llevaría a algunos productores a realizar un posible ajuste. En materia de superficie, para Perez Brea la superficie de maíz total a nivel país para grano comercial rondaría los 8,5 millones de hectáreas.

En este marco, LA NACION le preguntó por la rebaja de las retenciones al cereal, que desde enero próximo tendrá una disminución progresiva. “Es positiva la reducción de las retenciones porque para el productor es bueno poder competir de igual a igual con cualquier otro país. Más allá de eso, como la escala es progresiva y es a partir de enero, no vemos que vaya a tener un impacto significativo en la rotación de los cultivos”, expresó.

En la marca prevén para la próxima campaña una superficie similar al último ciclo agrícola Gentileza

De todos modos, para el ejecutivo esto “va a darle competitividad a los cultivos en general, a la soja, al trigo, que estaban hoy por hoy con el aumento de los insumos, de los fertilizantes, etcétera”. Añadió que “da estabilidad” y sirve para que ”el incremento de los fertilizantes no genere un impacto negativo en las rotaciones”.

Según indicó, en este contexto el cronograma de reducción de los derechos de exportación es “previsible en el tiempo”. Para el experto, no genera disrupciones y sí genera una “previsibilidad positiva”.

“Vemos que el margen sigue siendo positivo. Obviamente que el hecho de que los fertilizantes hayan subido significativamente hace que el margen sea inferior al del año pasado, pero hay otros condimentos, la baja de retenciones y la perspectiva de precios que hace que siga siendo rentable e interesante apostar al maíz, el girasol y lo mismo la soja también”, apuntó.

En la firma dicen que el cronograma de reducción de retenciones aporta a una competitividad general de los cultivos Gentileza

Con foco ya en el diseño de la campaña y las características de cómo se viene presentando el año en materia climática, para Perez Brea este es un año que permitiría hacer una siembra temprana.

Aclaró: “Hoy por hoy, los híbridos, tanto los de NK como los de la competencia son híbridos cortos que permiten apostar a una siembra temprana y si después, por falta de humedad o exceso de humedad, no se da la condición, se puede ir a tardía. Esa es la flexibilidad que el productor ya entendió que la tiene y la maneja para mantener la rotación”.