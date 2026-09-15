El aserradero más grande del país evalúa suspender inversiones porque un costo hace “inviable” el negocio

POSADAS, Misiones.- Una declaración del principal ejecutivo del aserradero más grande y moderno del país, ACON Timber, encendió todas las alarmas en esta región productora, porque pone en agenda la dificultad para ser competitivos de un sector que está atravesando una crisis de caída de ventas, baja de rentabilidad y cierre de empresas. “Nos está costando más de lo que pensábamos”, dijo Nicolás Crisp, ingeniero industrial y presidente de ACON Timber, un megaaserradero inaugurado en abril de 2024, de capitales belgas y austríacos.

En el sector forestoindustrial se admite que hay empresas pymes que van a desaparecer por cambios en las reglas del juego, falta de tecnología y escasa competitividad, pero nadie esperaba que firmas como esta sean las que adviertan dificultades para operar con rentabilidad en el actual contexto. Crisp puso en duda la segunda etapa de inversiones de este gigante, que ya desembolsó 130 millones de dólares y se convirtió en el mayor proyecto greenfield (desde cero) del sector forestoindustrial en lo que va del siglo, con su moderna planta en Gobernador Virasoro, Corrientes.

ACON Timber posee una capacidad de producción de 700.000 metros cúbicos de madera y tiene planes para invertir más de 100 millones de dólares adicionales para llevar su capacidad a 1,3 millones de metros cúbicos. “Todo eso va a depender de si hay un entorno más competitivo y sostenible. Son cambios estructurales y están siendo más difíciles de lo que pensábamos”, admitió el ejecutivo. El problema es que, según Crisp, no le están encontrando la vuelta al negocio por los altos costos logísticos, que son clave para un rubro que maneja alto volumen, con relativo bajo valor agregado.

Según pudo saber LA NACION de fuentes del sector, la empresa estaría perdiendo dinero todos los meses, a pesar de que produce, exporta a varios mercados (toda su producción es exportable) y aprovecha todo el árbol integralmente para producir madera aserrada, pellets de exportación (para energía) o producir su propia energía por biomasa (desperdicios del tronco).

Francisco Crisp, el titular de la empresa, en el reciente 80 aniversario de AFOA en Posadas. “Es muy complejo operar y trabajar en la Argentina. Hoy estamos viendo cómo hacemos mejor lo que hacemos, buscar eficiencias y productividad”

El gran problema que puso de manifiesto el ejecutivo es el alto costo para transportar contenedores con productos de madera desde Gobernador Virasoro hasta los puertos de salida en Zárate o Buenos Aires, a casi 1000 kilómetros. Ese trayecto se hace mayoritariamente en camión y se complementa con algunas cargas fluviales desde los puertos de Corrientes Capital y Posadas, terminales que hace poco volvieron a operar tras décadas inactivas, y que aún no logran ni el volumen ni la frecuencia, ni la baja de costos que lo haga competitivo. Para lograrlo necesitan mucho más volumen y, sobre todo, acelerar las desregulaciones del sector fluvial que permitan bajar los costos del transporte fluvial de cabotaje argentino, históricamente atrapado en una maraña de reglamentos y regulaciones gremiales que lo tornan muy caro.

“ACON Timber manifestó sus dificultades con los costos logísticos”, comentó ayer el titular del Puerto de Posadas, Ricardo Babiak, quien también pidió acelerar las desregulaciones. “La bandera argentina tiene costos que te asesinan”, remarcó en una exposición ante la Comisión de Presupuesto de la Legislatura misionera.

ACON Timber, en números, según la presentación en su página web. Es considerado el aserradero más grande y moderno del país, pensado íntegramente para exportar al mundo

Babiak fue el responsable de reactivar el puerto de Posadas, cuyo principal producto de salida es el forestal de empresas como Arauco Argentina o la propia ACON Timber. “Por ahora el flete es subsidiado por la provincia”, indicó. Misiones está por ceder en octubre próximo a un privado la operación de la terminal, con una licitación en la cual quedaron finalistas tres empresas. “Necesitamos más volumen, más carga, más viajes y desregular la bandera argentina”, explicó el funcionario.

La forestación es una de las actividades más importantes del NEA

Una de las expectativas está puesta en el operador estadounidense InterBarge, que opera 258 barcazas y 13 remolcadores en la Hidrovía. Este operador está interesado en venir a llevar carga desde Posadas e Ituzaingó (Corrientes), con un volumen comprometido de 4000 contenedores por mes. Actualmente, Posadas mueve 260 contenedores.

El mayor volumen es la clave para bajar el costo y hacer que el negocio rentable. “Está gente de InterBarge nos dice que se puede llegar a bajar 1500 dólares el costo por contenedor”, indicó otro empresario forestal de la zona, que afronta problemas similares a los de ACON Timber.