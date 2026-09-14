Contraste: la faena vacuna tuvo uno de sus peores agostos en 47 años, el consumo de carne cayó un 9,5% y siguió el boom de exportaciones

La faena vacuna tuvo uno de sus peores agostos de los últimos 47 años. Durante ese mes se faenaron 1,011 millones de animales, un 12,9% menos que un año atrás. La falta de hacienda también redujo la producción de carne y golpeó el consumo, que cayó un 9,5% por habitante. La buena noticia vino por el lado de las exportaciones, que crecieron un 6,5% en los primeros ocho meses del año.

Así lo detalló la Cámara de la Industria y el Comercio de Carnes y Derivados de la República Argentina (Ciccra), presidida por Miguel Schiariti, en su último informe. “Fue el undécimo agosto con menor nivel de actividad en 47 años”, señaló la entidad.

De acuerdo con el trabajo, los 345 establecimientos que tuvieron actividad faenaron 150.060 cabezas menos que en agosto del año pasado. La cámara agregó que, al comparar la cantidad faenada por día laborable, la baja respecto de julio fue del 1,6%.

Ciccra relacionó este fuerte retroceso principalmente con la menor faena de hembras. Luego de tres campañas en las que las sequías obligaron a los productores a desprenderse de una mayor cantidad de animales, la entidad indicó que la ganadería ingresó en una etapa de retención para comenzar a recuperar el rodeo.

El consumo de carne vacuna se ubicó en 46 kilos por habitante por año, un 9,5% menos que en agosto de 2025

En este contexto, la faena de machos disminuyó un 5,9% interanual en agosto, mientras que la de hembras cayó un 20,8%. La participación de estas últimas sobre el total se acercó así al nivel necesario para evitar una nueva reducción del rodeo. “El ratio hembras/faena se ubicó en el límite inferior del rango compatible con el mantenimiento del stock vacuno”, explicó Ciccra.

Según la cámara, esto significa que los productores comenzaron a conservar una mayor cantidad de vacas y vaquillonas para destinarlas a la reproducción después de varios años de liquidación.

La caída también quedó reflejada en el acumulado del año. Entre enero y agosto, detalló, se faenaron 8,13 millones de animales en 365 establecimientos, un 9,9% menos que en el mismo período de 2025. Esto representó 892.380 cabezas menos. En ese período, la faena de hembras llegó a 3,75 millones de animales, con una disminución interanual del 11,9% y una participación del 46,2% sobre el total.

Ciccra indicó que la falta de animales también afectó la producción. En agosto se obtuvieron 248.000 toneladas res con hueso, un 8,7% menos que un año atrás. Sin embargo, la baja fue menor que la registrada en la cantidad de cabezas porque los animales llegaron con más kilos. “El mayor peso promedio compensó parcialmente la caída de la faena”, sostuvo la cámara.

El relevamiento precisó que el peso promedio en gancho alcanzó los 246 kilos por res, un 4,8% más que en agosto de 2025. Además, entre enero y agosto la producción totalizó 1,944 millones de toneladas res con hueso, un 6,8% menos que en igual período del año pasado. La diferencia fue de casi 141.000 toneladas.

Exportaciones y consumo

En medio de la caída de la faena y de la producción, el dato positivo llegó por el lado de las exportaciones. Ciccra proyectó que durante los primeros ocho meses de 2026 [julio es el último dato disponible] los embarques sumaron 567.405 toneladas res con hueso, un 6,5% más que en igual período de 2025. En total, se enviaron al exterior 34.600 toneladas adicionales.

La cámara explicó que Estados Unidos tuvo un papel central en ese resultado y atribuyó el crecimiento “al aprovechamiento de la nueva cuota otorgada por Estados Unidos a fines de 2025”. A la vez, señaló que el mayor volumen exportado, junto con la reducción de la producción, dejó menos carne disponible para el mercado argentino.

En ese sentido, el informe indicó que los envíos al consumo interno cayeron un 11,3% interanual. Entre enero y agosto se destinaron al mercado local 1,377 millones de toneladas res con hueso, 175.600 toneladas menos que en el mismo período de 2025. “El consumo per cápita se ubicó en 46 kilos por habitante por año, 9,5% por debajo del registro de agosto de 2025”, detalló Ciccra. Esto representó una pérdida de 4,9 kilos por persona.

Hubo menor producción [e]MARTIN ZABALA - XinHua

Sobre el comercio exterior, Ciccra aclaró que los últimos datos disponibles corresponden a julio. Ese mes se exportaron 55.396 toneladas peso producto, un 2% más que en junio y un 5,7% por encima de julio de 2025. Según el trabajo, los mayores embarques a Israel, Alemania e Italia compensaron las bajas registradas en China y Estados Unidos frente al mes anterior.

China continuó como el principal comprador, con 27.945 toneladas y el 50,5% del volumen total. No obstante, las ventas a ese mercado disminuyeron un 18,9% interanual. Estados Unidos quedó en segundo lugar, con 11.339 toneladas y una participación del 20,5%. Aunque los envíos bajaron un 8,4% respecto de junio, registraron un salto interanual del 336,9%, equivalente a 8700 toneladas adicionales. Israel recibió 7431 toneladas, un 50,4% más que en junio y un 46,9% por encima de julio de 2025.

Además, el informe destacó la mejora de los valores internacionales. El precio promedio superó los US$8000 por tonelada, con una suba del 2,3% mensual y del 26,9% interanual. “El valor promedio de exportación acumuló 20 meses consecutivos con aumentos interanuales de dos dígitos”, remarcó la entidad.

Por último, Ciccra informó que las ventas externas generaron ingresos por US$446,6 millones en julio, un 34% más que un año atrás. China aportó US$157,6 millones; Estados Unidos, US$92,8 millones; Israel, US$89,7 millones; Alemania, US$32,1 millones, y Países Bajos, US$20 millones.