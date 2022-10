El CEO de Syngenta, Antonio Aracre, deja su cargo para dedicarse a la política

“Luego de 36 años en la compañía y los últimos 12 como CEO para Latam Sur, he decidido retirarme tempranamente de Syngenta a partir del 31 de diciembre de este año, para permitirme soñar con nuevos desafíos”.

Así comenzó Antonio Aracre su hilo en Twitter para contar que decidió poner fin a su etapa en el sector privado para encarar un nuevo reto: la política. En la red social, el directivo dijo que ahora viene un tiempo en el que se dejará “sorprender por la vida” y podrá elegir hacer lo que le haga “más feliz”.

“Entré a los 21 años a la empresa y llegué al puesto máximo que uno puede aspirar y, como ya tenía un techo profesional y no quería vivir en otro país para seguir creciendo profesionalmente, preferí dar un paso al costado en este momento con vistas a proyectos personales. Quiero entrar en la política para contarle a la gente que el futuro de la Argentina pinta distinto”, dijo a LA NACION.

“Quiero sacar a los argentinos de esa angustia y depresión con la que viven a diario, con un corto plazo que nos está quemando, y darles esperanzas que el país tiene tanto para ofrecer al mundo y, que esta realidad que vivimos en dos años todo puede cambiar. Hay dos argentinas: una urbana pesimista por naturaleza y otra, que vive en el interior que tiene otra energía, otro estado de ánimo, que progresa con el campo y con otras actividades como el litio, donde la última que debe contagiar a la primera de buena energía”, añadió.

En este contexto, Aracre no negó la situación macroeconómica crítica que vive el país pero lo que buscará “es matizar ambas Argentinas tan distintas”.

“Hoy, todos ven a la política como un negocio, yo en cambio no necesito: durante todos estos años he trabajado mucho y he llevado una vida austera, que me permitió ahorrar y pienso seguir viviendo de las misma manera. A los políticos les sirve y les suma hablar de las cosas de coyuntura que nos duelen. Por eso entiendo que hay un espacio vacío que puedo ocupar. Tengo otra mirada, un rol inspirador y puedo ser creíble. Pero sobre todo mi paso por casi 37 años en una compañía, a la que posicioné en lo más alto, me da autoridad moral para reconocer las oportunidades que veo en mi país”, aseguró.

En cuanto a si se presentará en las próximas elecciones de 2023, señaló que si bien todavía no recibió propuesta alguna, será el mismo quien irá al frente y se ofrecerá.

“Aún nadie me propuso nada pero uno es quien se tiene que proponer, no voy a esperar a que me toquen el timbre. Tengo ideas de centro. No me gustan los extremos, que excluyen en su discurso a la sociedad y no me siento identificado. Deseo fervientemente que en el 2023 sea el centro el que gane a los extremos. Tengo una muy buena relación con el presidente Alberto Fernández y con Sergio Massa, con ellos comparto muchos valores, que también los puedo compartir con Horacio Rodríguez Larreta y con Facundo Manes, que son políticos de centro. A Cristina Kirchner no la conozco. Si encontramos una vía de recuperación en estos meses, el centro podrá vencer a los extremos en las próximas elecciones”, afirmó.

En este sentido, el CEO se considera una persona proactiva. “Siempre voy hacia adelante. Tengo una cabeza muy competitiva, por eso me gusta la contienda política. No me asusta competir y por sobre todo me gusta ganar siempre, así que hacia allá voy”, remarcó Aracre.

En el final de sus mensajes en Twitter, el directivo agradeció a todos los que se cruzaron en su vida profesional y lo ayudaron con su palabra o lo enriquecieron con sus desafíos.

“Al equipo que me acompañó e hizo posible que tengamos a Syngenta en este lugar de liderazgo; a quienes me bancaron en las buenas y en las malas, conocieron mis luces y también mis sombras; a mis hijos Federico y Julieta, su amor incondicional me hizo mejor persona y me permitió que mi gestión profesional y mi vida personal fueran tan luminosas como ellos. Nos seguiremos viendo en la vida, que estoy seguro, hay una después de esta”, concluyó.