La curiosa Fiesta del Camino Rural que revoluciona a un pueblo cordobés

Cada octubre, desde hace 27 años, los caminos rurales tienen su propia fiesta en Tosquita, una localidad del sur de Córdoba. Lo que comenzó como una celebración para homenajear a quienes trabajan en el mantenimiento de estos trazados y reconocer su importancia para una de las principales zonas agrícolas y ganaderas de la provincia, hoy reúne a vecinos, instituciones, bandas musicales, maquinaria vial y postulantes a reina. Ahora, esta tradición acaba de sumar un nuevo reconocimiento: fue declarada Fiesta Provincial por la Legislatura cordobesa.

La historia de la Fiesta del Camino Rural comenzó a fines de la década del noventa y está estrechamente ligada a los consorcios camineros. Según contó a LA NACION el intendente de Tosquita, Juan Pablo Vagnoni, la celebración nació para poner en valor el trabajo que realizan estas entidades en una región donde los caminos rurales son fundamentales para la actividad productiva.

“La fiesta hace alusión y tradición a los consorcios camineros de la provincia, haciendo referencia a todos los caminos rurales que se usan en nuestra zona agrícola ganadera productiva para mover la producción”, explicó.

Con el paso de los años, la fiesta fue creciendo hasta convertirse en uno de los eventos más importantes de la localidad. La celebración se realiza todos los años el fin de semana previo al Día de la Madre y reúne a vecinos de Tosquita y de localidades cercanas.

Pilar Panzolato fue electa 26° Reina Regional del Camino Rural Instagram

Durante la tarde, la actividad se desarrolla en la plaza principal del pueblo. Allí tiene lugar el tradicional desfile de instituciones, bandas invitadas, representantes de otras fiestas y las máquinas viales que habitualmente trabajan en el mantenimiento de los caminos rurales.

“Desfilan las instituciones, la banda militar que invitamos y también las máquinas viales que se usan para el mantenimiento y la reparación de los caminos rurales”, relató Vagnoni.

Las postulantes a reina también participan del desfile. Más tarde, ya por la noche, vuelven a ser protagonistas durante la elección de la soberana de la fiesta. “La reina de la Fiesta Provincial del Camino Rural se elige todos los años en la misma fiesta”, señaló el intendente.

La jornada continúa en el Club Recreativo de Tosquita, donde se realiza una cena que reúne a vecinos y visitantes de toda la región. Luego llega la elección de la reina y un baile que se extiende hasta la madrugada.

La reina y las princesas de la 25° Fiesta Regional del Camino Rural Instagram

Según recordó Vagnoni, la organización siempre estuvo a cargo del municipio y del consorcio caminero local. “La fiesta en nuestro pueblo siempre se hizo de manera mancomunada entre municipio y consorcio”, indicó.

La declaración como Fiesta Provincial fue impulsada por la actual gestión municipal. El intendente contó que la iniciativa comenzó a trabajarse desde el inicio de su mandato y que primero obtuvo el aval del gobierno provincial antes de avanzar en la Legislatura.

“Lo pusimos como prioridad como gestión nuestra. Lo presentamos como interés cultural, obtuvimos el aval de la provincia y después presentamos un proyecto en la Legislatura provincial”, recordó.

El reconocimiento llega además en un año especial para la localidad. Según adelantó Vagnoni, durante la próxima edición se anunciará la puesta en marcha de una nueva regional de consorcios camineros. “Logramos traer una nueva regional. La sede administrativa estará en Vicuña Mackenna y la parte operativa va a estar radicada en Tosquita”, explicó.

La declaración fue aprobada por la Unicameral cordobesa a partir de un proyecto impulsado por los legisladores Ariel Grich, Julieta Soardo, Juan Manuel Llamosas, Victoria Busso y Carlos Saliba. Además de reconocer oficialmente a la celebración, la ley dispone su incorporación al calendario oficial de Fiestas Provinciales.

Durante el tratamiento de la iniciativa, los legisladores destacaron el valor que tiene la fiesta para el sur provincial. Según se señaló en los fundamentos del proyecto, el reconocimiento busca preservar las tradiciones culturales vinculadas al interior rural, promover el turismo y fortalecer las economías regionales