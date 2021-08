El fin “electoral” que ven en el campo tras la continuidad del freno a la exportación de carne

SANTA FE.- “Es una medida electoral que sólo busca que llegue carne barata al conurbano bonaerense generando un gran daño a los productores y a los trabajadores de los frigoríficos, que están cobrando el 60% de su sueldo”, señaló Ignacio Mántaras, presidente de la Sociedad Rural de Santa Fe, entidad que hoy fue anfitriona de un encuentro de la Mesa de Enlace con productores y donde la agrupación anunció que endurecerá su postura contra el Gobierno, lo que podría traducirse en un cese de comercialización luego de que extendiera hasta el 31 de octubre próximo el cepo para la carne.

“La carne barata sólo va al conurbano bonaerense y el país perdió US$1000 millones por no exportar”, señaló el dirigente, que expresó el malestar en el marco de reuniones mantenidas en la Rural de Santa Fe.

“Los funcionarios saben el costo económico que tiene esta medida pero argumentan que es una decisión política. La ganadería genera mucho trabajo en el país y esta decisión la está perjudicando. Estamos ante un gobierno que ataca a la producción”, subrayó el titular de la Rural santafecina y miembro de la Confederación de Asociaciones Rurales de Santa Fe (Carsfe).

Mántaras reseñó que desde la provincia sale el 45% de las exportaciones de carne bovina y que hay 10 plantas frigoríficas cuyos empleados, que cobran por faena, tienen sus ingresos afectados.

La actividad en los salones de la Sociedad Rural de Santa Fe fue aumentando a partir de las 11. Desde ese momento, los miembros de la Mesa de Enlace fueron tomando contacto con sus respectivas bases. Nadie pudo disimular el malestar por la continuidad del cierre de las exportaciones. Todos hablaron de pérdidas pero hicieron más hincapié en las que provoca la imposibilidad de dejar de lado mercados que con tanto sacrificio se ganó en los últimos años.

Reunión

En igual dirección fueron los comentarios aportados durante las reuniones por diferentes dirigentes de la cadena cárnica, consignatarios de hacienda, de la industria frigorífica, de los frigoríficos exportadores y de los gremios de los trabajadores de la carne. En todos se pudo apreciar un rechazo unánime a la decisión oficial.

Esta tarde, Nicolás Pino (Sociedad Rural Argentina), Jorge Chemes (Confederaciones Rurales Argentinas), Elbio Laucirica (Coninagro) y Carlos Achetoni (FAA), participaron de una conferencia de prensa donde anunciaron que la Mesa de Enlace endurecerá su postura frente al Gobierno.

“Nosotros ya estábamos viendo un profundo malestar y esta prórroga por dos meses más sin exportaciones va a complicar aún más la situación. Se están perdiendo millones de dólares mientras uno se entera que piensan regalar pasajes aéreos para que venga el turismo a traer dólares acá, ¿Qué necesidad de regalar boletos si nosotros se lo podemos traer con la exportación de carne? Han hecho un impacto de una pérdida de más de mil millones de dólares”, destacó Achetoni. “Están en riesgo los productores, especialmente pequeños y medianos”, agregó.

Laucirica comentó: “Considerando la situación por la que pasa la sociedad, y ante la inminencia de las PASO, no debemos permitir que las medidas que tomemos sean malinterpretadas y distorsionen un reclamo legítimo como el que tenemos. No descartamos ningún tipo de medidas, como sería un paro”.

Desde el oficialismo santafecino también se repartieron críticas a la continuidad de la restricción a las exportaciones cárnicas. Esta mañana, Roberto Mirabella, actual senador nacional y precandidato a diputado nacional por el Frente de Todos, que cuenta con el aval de Cristina y Alberto Fernández, se despegó de la decisión del gobierno nacional.

“Perjudica a productores y trabajadores y no mejora el precio de la carne en el mercado interno, porque se trata de vacas viejas que no se consumen en el mercado interno. Es una medida que no compartimos y discutimos cada vez que nos sentamos en un mesa con funcionarios nacionales. Nosotros defendemos los intereses que tiene que ver con la producción santafesina. Hay varios temas que generan tensiones y las discutimos con los dirigentes que forman parte de nuestro mismo frente político”, sostuvo el dirigente que ocupa la banca que dejó Omar Perotti en el Senado, en plena campaña en esta capital.