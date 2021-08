Cese de comercialización: la Mesa de Enlace anunció que endurecerá el reclamo contra el cepo

La Mesa de Enlace anunció, aunque sin fechas ni detalles, que se avanzará a un cese de comercialización contra el cepo a la exportación de carne vacuna, luego de que el Gobierno prorrogara hoy hasta el 31 de octubre próximo la restricción para vender al exterior no más de un 50% de este producto.

En la sociedad Rural de Santa Fe, los cuatro integrantes de la agrupación ruralista señalaron que fueron respetuosos de la promesa que les hizo el presidente Alberto Fernández cuando les dijo que si se estabilizaba el precio interno de la carne, a los 10 días había una apertura a las exportaciones. Eso no ocurrió.

Jorge Chemes, presidente de Confederaciones Agrarias Argentinas (CRA), indicó que lo que tienen definido “es que no vamos a mantenernos en una postura tan negociadora ni tan pasiva”.

“Pasamos a una etapa mucho más activa. Si bien no tenemos definidas las acciones, queremos mostrar el malestar del campo, seguramente vamos a tener un cese de comercialización, vamos a tener asambleas, concentraciones y las recorridas con la Mesa de Enlace”, indicó.

Chemes explicó cómo seguirá la Mesa de Enlace. “Como somos entidades orgánicas, debemos llevar esto a las mesas directivas de nuestros asociados, que obviamente sabemos que vamos a tener su apoyo”, dijo.

“Es un error garrafal del Gobierno mantener este tupo de medidas que lo único que hace es en destruir a la ganadería, sumado a todo lo que en un año y medio el campo viene soportando en forma callada, con medidas que lo único que generan es un escenario de conflicto y confrontación con el campo, en lugar de un escenario de diálogo. Era mejor que reine el criterio de los gobernantes”, añadió.

Por su parte, Nicolás Pino, presidente de la Sociedad Rural Argentina (SRA), señaló que se pretendía que el Gobierno hubiese escuchado lo que la Mesa de Enlace le decía con respecto a la medida pero “evidentemente no nos escuchó, no nos entendió y directamente tomó la decisión más errónea”.

“Es una medida totalmente equivocada que nos va a llevar a una situación donde los productores tampoco no queríamos llegar pero la Mesa de Enlace acá reunida tomó la decisión de diferentes acciones a seguir”, indicó.

“Ya estamos en contacto con varios eslabones de la cadena cárnica. En estos días nos estaremos juntando con ellos. Asimismo, continuaremos con las recorridas, buscando adhesiones y levantando ideas porque seguramente va a terminar en una medida fuerte del campo hacia el Gobierno”, añadió Pino.

Ayer por la tarde, la Mesa de Enlace había anticipado que de prorrogarse la medida encaminarían el rumbo hacia una fuerte y profunda protesta. A medianoche, a través del Boletín Oficial, se dio a conocer la extensión del cepo mediante una resolución conjunta de las carteras de Agricultura y de Desarrollo Productivo, que conducen Luis Basterra y Matías Kulfas, respectivamente.

Para Carlos Achetoni, presidente de Federación Agraria Argentina (FAA), fue un error del Gobierno y “en consecuencia lo que estamos atacando es esa medida”.

En tanto, Elbio Laucirica, presidente interino de Coninagro, destacó las propuestas que constantemente le hicieron al Gobierno. “Hemos sido sumamente cautelosos, esperando un gesto para que este periodo electoral no sea mal interpretado sino que es un reclamo genuino que tiene el productor”, afirmó.

En el marco del cepo, las entidades del agro estuvieron buscando apoyo de los gobernadores. Se reunieron con Gustavo Valdés (Corrientes), Jorge Capitanich (Chaco), Alberto Rodríguez Saá (San Luis) y Gustavo Sáenz (Salta).

“Todos los gobiernos provinciales con los que hemos dialogado, nos han dado su apoyo en base al reclamo que estábamos llevando. Pero nos hubiera gustado ver un mayor énfasis por parte de los gobernadores, con esa presión política que se debe ejercer desde las provincias. Ninguna provincia escapa hoy al daño que se le está generando a la ganadería argentina”, afirmó Chemes.

Para la Mesa de Enlace, Alberto Fernández no cumplió una promesa de levantar el cepo a la carne si se estabilizaba el precio Tomás Cuesta

Achetoni destacó que están buscando una sinergia con todos los actores de la sociedad: “A los que más nos interesa llegarle y que vean que no somos culpables de la situación es al consumidor. No somos formadores de precios”. Por su parte, Pino señaló que “el Consorcio ABC -donde está agrupada la industria exportadora- se dejó comprar por el Gobierno. Fue convocado por los funcionarios para solucionar una situación particular, planteado bajo un supuesto grupo de vivillos que subfacturaban. Ese argumento ya no va más”.

Tras la publicación en el Boletín Oficial de la extensión del cepo, fuentes oficiales explicaron los motivos por los que se decidió continuar con las restricciones. Señalaron que se busca “frenar el aumento y estabilizar el precio de la carne vacuna, reestructurar el funcionamiento de la cadena cárnica, y reducir el grado de informalidad, organizar una cadena productiva que genere bienestar y progreso para todo el país y poner en marcha el Plan Ganadero para aumentar la producción”.

“Se está exportando carne muy por encima del promedio histórico. En julio (último dato procesado), se exportaron US$194 millones de carne bovina. Si bien la cifra es menor a julio de 2020 (-16%) y julio de 2019, es mayor al promedio histórico”, argumentaron.

“La exportación de la vaca de conserva no está cerrada ni prohibida. Se ha estado exportando, solo que algunos prefirieron exportar otros cortes dentro de su cupo”, afirmaron.