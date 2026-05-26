El gobernador de Corrientes llamó a invertir en ganadería en la provincia y habló de un posible interesado

RIACHUELO, Corrientes.- En una jornada soleada, con movimiento desde temprano en los corrales y un clima atravesado por el buen momento que vive la ganadería, quedó oficialmente inaugurada este martes una nueva edición de Las Nacionales, muestra ganadera que se realiza con la organización de Expoagro y donde se lucen Braford, Brangus y Brahman, además de Caballos Criollos. En el acto, el gobernador correntino, Juan Pablo Valdés, llamó a invertir en la provincia, la tercera en importancia en el negocio.

La apertura, en el predio de la Sociedad Rural de Corrientes en esta localidad, contó con la presencia, además del mandatario Valdés, del gobernador de Chaco, Leandro Zdero; el vicegobernador correntino, Pedro Braillard Poccard; el presidente de la Sociedad Rural de Corrientes, Juan Martín Meabe; el CEO de Exponenciar, Martín Schvartzman, y referentes de las asociaciones de criadores de Braford, Brangus, Brahman y Caballos Criollos. También participaron ministros provinciales, dirigentes rurales y representantes del INTA y de entidades del sector.

Valdés resaltó el peso que tiene la actividad para la economía provincial y aseguró: “Corrientes es una tierra ganadera, es tradición, es trabajo, es producción”. En ese marco, remarcó que la provincia hoy es la tercera ganadera del país, con más de cuatro millones de cabezas, y sostuvo que uno de los diferenciales correntinos está en la calidad genética lograda tanto en bovinos como en equinos.

“Detrás de cada animal que vemos en esta exposición hay muchísimo esfuerzo, años de trabajo, inversión, innovación y, sobre todo, una pasión por hacer las cosas cada vez mejor”, afirmó el mandatario, que también destacó la presencia de visitantes y compradores de Paraguay, Brasil y Uruguay. Consideró que eso refleja el posicionamiento alcanzado por la ganadería correntina en la región.

El gobernador, además, hizo referencia a los años atravesados por la sequía, los incendios y las dificultades económicas, aunque destacó la capacidad de recuperación del sector. “Si algo tiene el productor correntino es fortaleza y resiliencia. Ante cada dificultad siempre responde trabajando más, invirtiendo más y aportando al futuro”, sostuvo.

Además, Valdés remarcó el potencial de crecimiento de la cadena cárnica y buscó enviar una señal hacia futuras inversiones vinculadas al sector. “El mundo demanda cada vez más alimentos y proteínas de calidad”, señaló. En esa línea, enumeró algunas de las fortalezas de la provincia: “Tenemos tierra, tenemos agua, tenemos genética, tenemos productores capaces y experiencia”. Incluso envió un mensaje a potenciales inversores: “Los que todavía no han invertido en Corrientes, la verdad que están perdiendo el tiempo”.

En diálogo con la prensa tras el acto inaugural, Valdés luego aseguró que la provincia busca avanzar en inversiones para consolidar el ciclo completo de la ganadería en Corrientes y confirmó conversaciones con el Grupo Juramento, ligado al empresario Jorge Brito. “Estamos conversando también con Jorge Brito y el Grupo Juramento para que puedan desembarcar en Corrientes”, afirmó. Según explicó, la intención es atraer “un gran inversor con espalda, con contactos, no solamente internacionales sino también nacionales”, que “no solo va a poner el frigorífico, sino que estamos buscando que traiga también su feedlot acá a Corrientes”.

Quedó oficialmente inaugurada la muestra en Corrientes

Por su parte, Schvartzman destacó el crecimiento que tuvo la exposición en los últimos años y sostuvo que el trabajo conjunto entre el sector público y privado permitió consolidar el evento y proyectarlo como “el referente ganadero del Mercosur”. Además, agradeció especialmente el acompañamiento del gobierno correntino y de la Sociedad Rural de Corrientes. “Este predio ya se transformó en un símbolo del crecimiento y proyección para la ganadería argentina”, afirmó.

Esta edición contará con más de 1000 animales inscriptos provenientes de más de 200 cabañas de todo el país, incluidas 13 que participan por primera vez. Además habrá más de 60 expositores comerciales y una agenda de 10 remates de hacienda que pondrán a la venta más de 55.000 cabezas.

En representación de las asociaciones de criadores, el presidente de la Asociación Braford Argentina, Juan Carlos Martínez Alberro, destacó el nivel alcanzado por la muestra y el trabajo conjunto entre las entidades, los productores y los organizadores. “La calidad de los reproductores que vemos esta semana refleja el enorme trabajo que hacen los cabañeros para que la ganadería argentina siga siendo referencia en el mundo”, afirmó. Además, consideró que la cadena seguirá teniendo un papel central para el desarrollo del interior productivo. “El futuro es con la ganadería y con la carne”, sostuvo.

El CEO de Exponenciar, Martín Schvartzman @casattistudio

El presidente de la Sociedad Rural de Corrientes, Juan Martín Meabe, definió a Las Nacionales como “la muestra ganadera más importante del norte del país” y valoró el trabajo articulado entre las asociaciones, Exponenciar y el gobierno provincial para sostener el crecimiento del evento. “Aquí se concentra el resultado de años de inversión, selección genética y trabajo”, señaló.

Por último, el intendente de Riachuelo, Martín Jetter, destacó el impacto económico y productivo que genera la exposición para la localidad y aseguró que durante esos días el municipio “vuelve a convertirse en el corazón de la ganadería argentina”. Según indicó, la muestra fortalece el turismo, dinamiza el comercio y refleja “que el campo argentino sigue creciendo, invirtiendo y creyendo en el futuro”.

El momento del corte de cintas @casattistudio

También participaron del acto senador Gustavo Valdés; la diputada nacional Sofía Brambilla; el ministro de Producción, Walter Chávez; la ministra de Industria, Mariel Gabur; el ministro de Seguridad, Adán Gaya; el ministro de Turismo, Juan Enrique Braillard Poccard; el intendente de Corrientes, Claudio Polich, y la presidenta del Banco de Corrientes, Laura Sprovieri. También estuvieron la subsecretaria de Ganadería de Chaco, Mariela Kasco; el secretario de Agricultura y Ganadería de Santa Fe, Ignacio Mántaras; el director de Ganadería santafesino, Facundo Méndez; la presidenta del Senasa, María Beatriz Giraudo; el presidente del Consejo Regional INTA Corrientes, Pablo Maldonado Vargas; y el representante del INTA, José Francisco Rafart Antón.

Entre los referentes del agro asistieron el presidente de la Sociedad Rural Argentina, Nicolás Pino; el presidente de CRA, Carlos Castagnani; el titular de Coninagro, Lucas Magnano; el presidente de la Asociación Argentina de Brangus, Mauricio Groppo; el presidente de la Asociación Criadores Brahman Argentina, Miguel Pibernus, y el vicepresidente de la Asociación de Criadores de Caballos Criollos, Ricardo Mathó. También participaron directivos del Grupo Clarín, LA NACION e integrantes del directorio de Exponenciar.