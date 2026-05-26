Altibajos en el comienzo de semana en el Mercado Agroganadero de Cañuelas

La operatoria de la semana en el Mercado Agroganadero de Cañuelas (MAG) comenzó hoy martes con un ingreso de 5621 animales descargados de 152 camiones. Las ventas se realizaron con interés por parte de los operadores del abasto y de la industria local para los lotes especiales de vacas y haciendas livianas, mientras que la venta de los lotes de novillos resultó más trabajosa. El Índice General registró una suba respecto al cierre anterior del 3,43%, al pasar de 3343,847 a 3458,644 pesos, mientras que, el Índice Novillo perdió un 2,19%, tras variar de 4328,079 a 4233,278 pesos por kilo.

Los novillos, con 685 cabezas, representaron el 12,25% del total vendido y alcanzaron los siguientes registros destacados: $4800 con 432 kg; $4500 por 4 lotes de 466 a 555 kg, y $4400 con 499 kg. Por las mejores vacas se pagó $4300 con 437 kg; $4200 con 462 kg, y $3700 con 490 kilos.

Los mejores valores de la rueda para los lotes livianos fueron los siguientes: en novillitos, $5500 con 316 y con 338 kg; $5100 con 360 y con 388 kg, y $4900 con 395 kg, y en vaquillonas, $5470 con 312 kg; $4800 con 351 y con 355 kg, y $4500 con 397 kg.

El Índice General de Mercado Agroganadero fue de $3458,644, mientras que el peso promedio general resultó de 435 kilos. El Índice Novillo del Mercado Agroganadero quedó en $4233,278. En tanto que el precio promedio general de Mercados al Día fue de $4233,278 El valor sugerido para arrendamientos resultó de $4306,337.Detalle de venta: 685 novillos; 1126 novillitos; 1279 vaquillonas; 1669 vacas; 684 conservas, y 150 toros. Base 12 cabezas.

Álzaga Unzué y Cía. SA: (34) Peluffo vq. 21, 417 kg a $2400. Asoc. de Coop. Argentinas: (120) Asoc. de Cooperativas nt. 15, 408 a 4600; 60, 405 a 4700; 30, 401 a 4750; 15, 400 a 4800.

Balcarce y Cía. SRL: (80) Suc. Moreno n. 45, 456 a 4500; nt. 32, 418 a 3600. Blanco Daniel y Cía. SA: (641) Brun n. 28, 460 a 4500; Dinagro nt. 15, 400 a 4500; 33, 375 a 4800; vq. 18, 382 a 4400; 37, 356 a 4600; Fuchs n. 35, 511 a 4200; Grupo D y V vq. 60, 383 a 4400; 60, 350 a 4800; Langueyu n. 26, 456 a 4500; nt. 24, 396 a 4600; vq. 14, 471 a 4000; 41, 296 a 5350; Piermattei v. 16, 495 a 3000; Rizzi n. 34, 536 a 4500; vq. 15, 450 a 4000; Sala nt. 57, 420 a 4500; Sciutto n. 35, 501 a 4500. Brandemann Consignataria SRL: (40) El Mate de Ameghino nt. 35, 423 a 4000.

Campos y Ganados SA: (108) Carnes y Granos vq. 14, 365 a 2100; La India v. 18, 480 a 2700. Casa Usandizaga SA: (119) Ganadera La Providencia nt. 19, 384 a 4900; 16, 350 a 5250; vq. 12, 355 a 4800; 19, 327 a 5300; Garcías nt. 15, 335 a 5200; vq. 16, 365 a 2200. Colombo y Colombo SA: (57) Nicodemo Forrajes vq. 28, 354 a 4550. Colombo y Magliano SA: (251) Aurora Sur v. 12, 519 a 3000; 18, 507 a 3300; Cimero vq. 20, 407 a 1800; v. 17, 552 a 2400; Cresud nt. 41, 400 a 4800; El Recado vq. 29, 437 a 4300; 15, 397 a 4500; 12, 377 a 4520; 15, 346 a 5100; Lovizio vq. 14, 391 a 4400; Saifica v. 12, 495 a 2120. Consignataria Melicurá SA: (90) El Broquel nt. 86, 359 a 4250. Crespo y Rodríguez SA: (138) Carclase vq. 16, 373 a 3300; 16, 358 a 3350; 16, 342 a 4000; 17, 312 a 4400; Pucheu v. 13, 613 a 2800; Salgado n. 12, 533 a 2800; 13, 505 a 3500.

Dotras, Ganly SRL: (137) Est. La Dorita v, 25, 559 a 1800; Ganadera Nahuel Mapa n, 39, 488 a 4500; v, 29, 557 a 3300; Gaviña n. 36, 472 a 4000.Gahan y Cía. SA: (130) Don Rafael vq. 15, 336 a 1700; Louge vq. 26, 398 a 3800; 12, 357 a 4000; Pedro Viejo n. 39, 499 a 4000. Gananor Pujol SA: (96) Agrop. Fiorito v. 25, 566 a 2250. Goenaga Biaus SRL: (46) Agrop. El Triángulo v. 31, 457 a 1800. Gogorza y Cía. SRL: (99) Coppola vq. 24, 381 a 4100; Gogorza n. 30, 448 a 4450; nt. 30, 426 a 4200.

Harrington y Lafuente SA: (14) Campomar e Hijos v. 12, 522 a 3000. Irey Izcurdia y Cía. SA: (295) Agrar Agric. Argentina vq. 13, 390 a 2300; Biain Atucha vq. 17, 393 a 3000; Granja Tres Arroyos v. 12, 550 a 2000; 18, 639 a 2250; Leche Gral. Paz v. 12, 544 a 2300.

Jáuregui Lorda SRL: (192) De Los Heros v. 14, 490 a 2670; Buck n. 19, 455 a 4400; Mugnaga nt. 21, 417 a 4000; 23, 316 a 5450; Pose y Hosman vq. 14, 423 a 2000; Rucanahuel n. 30, 458 a 4450; nt. 28, 425 a 4600.Lanusse-Santillán y Cía. SA: (152) Coleridge vq. 13, 341 a 2300; Excelente Pregunta n. 15, 475 a 4400; nt. 14, 425 a 4400; Maclaus v. 16, 454 a 3050; Gaztambide nt. 13, 428 a 4600; 19, 382 a 4900; 16, 368 a 5000. Llorente-Durañona SA: (66) López n. 14, 455 a 4000; San Francisco Maipu vq. 19, 351 a 1600.

Madelan SA: (104) Castillo nt. 17, 398 a 4700; Van Cauwenberghe n. 36, 534 a 3600; v. 13, 501 a 2800. Martín G. Lalor SA: (243) Comp. de Tierras Tecka nt. 42, 338 a 5500; vq. 26, 309 a 5400; 18, 317 a 5450; Lalor v. 25, 570 a 3400. Mendizábal A. J. y Cía. SA: (404) Arotcarena nt. 12, 367 a 5000; 14, 335 a 5200; vq. 49, 282 a 4850; 22, 328 a 5080; El Gaucho vq. 91, 385 a 1800; 73, 420 a 2100; La Taurinorum nt. 14, 394 a 4800; 17, 355 a 5000; Lavalle vq. 12, 393 a 2000; Posavina n. 12, 496 a 4400; 26, 457 a 4500. Monasterio Tattersall SA: (579) Aseguinolaza vq. 21, 374 a 4600; 25, 327 a 5200; 14, 315 a 5400; Bespa n. 33, 432 a 4500; Brina Vasquez v. 15, 440 a 2000; 15, 455 a 2100; 17, 492 a 2500; Cien Olmos nt. 12, 383 a 4900; 15, 360 a 5100; 16, 348 a 5300; El Llorón v. 16, 470 a 1900; Fuster vq. 25, 371 a 1600; Bobbio nt. 21, 440 a 4500; 21, 412 a 4800; vq. 16, 411 a 4100; 19, 394 a 4200; Maschio v. 14, 490 a 2700; Munarriz nt. 17, 450 a 4500; 16, 432 a 4800; Salentinos v. 19, 617 a 2200; Sillero nt. 18, 316 a 5500; vq. 14, 312 a 5470. Nieva H. y Asociados SRL: (49) Mogni nt. 31, 388 a 5100; vq. 18, 339 a 5000. Pedro Genta y Cía. SA: (107) La Mascota tr. 15, 625 a 2850; Parodi v. 13, 731 a 3000.

Sáenz Valiente, Bullrich y Cía. SA: (410) Agrop. Las Helenas vq. 13, 369 a 2120; Chiesino vq. 45, 363 a 4500; Don Benjamín v. 13, 510 a 2820; 12, 545 a 3170; 17, 484 a 3300; vq. 23, 480 a 3700; Espeche n. 32, 499 a 4400; Est. La Dorita v. 15, 492 a 2500; Estrada Agropecuaria vq. 32, 445 a 4200; Grassetti n. 18, 449 a 4000; La Pastoral v. 38, 541 a 3300. Santamarina e Hijos SA: (43) Mathieu vq. 32, 380 a 3800.Wallace Hermanos SA: (84) Mayordomo vq. 28, 349 a 4900; 40, 307 a 5400.

Otras consignaciones: Ferias Agroazul SA (62); Heguy Hnos. y Cía. SA (19); S. L. Ledesma y Cía. SA (28).