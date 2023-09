escuchar

El Gobierno no prorrogará el actual esquema de dólar soja que vence a fin de mes, según confiaron fuentes del agro que estuvieron con el ministro de Economía, Sergio Massa.

Ayer, en la sede del Ministerio de Economía, con la presencia del funcionario, se firmó un acuerdo entre el Gobierno y entidades del sector por la plataforma Visión Sectorial del Gran Chaco (Visec). Apunta a un manejo de trazabilidad para que la soja y la carne no enfrenten trabas en Europa debido a las crecientes demandas en ese mercado de no comprar productos de zonas deforestadas. Allí, en ese marco, según revelaron distintas fuentes, Massa les expresó que el dólar soja no continuará en octubre.

“Massa dijo en la reunión que no sigue más allá de fines de septiembre”, indicó una fuente. Otras se pronunciaron en el mismo sentido.

Vale recordar que el actual dólar soja, vigente desde el 5 de septiembre, difiere de las anteriores versiones que tenían un tipo de cambio claramente fijo. En esta oportunidad, los exportadores liquidan la oleaginosa que exportan en un 75% al tipo de cambio oficial y luego tienen el 25% restante de libre disponibilidad. El programa se pensó para incentivar la venta del grano en un contexto donde las fábricas ya tienen poca mercadería para procesar debido al impacto de la sequía que recortó en más de un 50% la producción.

El esquema generó una mejora en el precio del grano en pesos y un cierto dinamismo en el mercado que, no obstante, no se ha transformado en un boom. “La actividad fue mermando en las últimas jornadas”, apuntó una fuente de la cadena comercial.

Según datos de la Bolsa de Cereales de Buenos Aires, desde su implementación, con este “nuevo” dólar soja se comercializaron 3.344.414 toneladas. De ese monto, 3.013.742 toneladas con precio y 330.672 toneladas sin precio. En tanto, de acuerdo al relevamiento, se anotaron Declaraciones Juradas de Ventas al Exterior (DJVE) por 1.167.309 toneladas. Fuentes del sector comercial calcularon en unos US$1500 millones el valor de lo comercializado.

Situación

Las distintas ediciones del dólar soja han generado una fuerte distorsión en otros eslabones, como los tambos, afectados por una suba de costos de la alimentación. Esto mismo lo saben al interior de la cadena de la soja, que pese a su rechazo el Gobierno igual siguió adelante con las diversas versiones del programa.

“Los programas llamados dólar soja han hecho un daño profundo en la cadena, afectando la confianza y las herramientas del mercado”, alertó hoy Rodolfo Rossi, presidente de la Asociación de la Cadena de la Soja Argentina (Acsoja), durante un seminario de la organización en Rosario.

El resumen de operaciones realizadas con el actual esquema de liquidación para la soja

La soja, luego de la fuerte sequía de este año, podría alcanzar 50 millones de toneladas en la nueva campaña, según la Bolsa de Cereales porteña. Esto representaría una mejora del 138,1%. El aporte en exportaciones de todo el complejo soja (grano, harina y aceite) treparía a US$20.951 millones.

Más allá de los números que mostrarían una recuperación tras la sequía, la soja tiene una producción estancada y muchos culpan, entre otros factores, a las retenciones del 33%.

“El próximo gobierno debe dar igualdad de condiciones tributarias a la soja en relación con los otros granos, basta de maltratar a la soja que es la única industria que puede traer dólares rápidamente al país. La agroindustria tiene hoy una capacidad ociosa superior al 60% y una pérdida de valor fenomenal. En la Argentina se dejó de invertir hace años, mientras que en Brasil y Estados Unidos hay una marea de inversiones en molienda, acopio y producción incluyendo biodiésel”, se escribió en un documento que difundió la Cámara de la Industria Aceitera y el Centro de Exportadores de Cereales (Ciara-CEC), luego de que referentes de la industria disertaran en el seminario de Acsoja. En rigor, allí hablaron, según se informó, Roberto Urquía (AGD), Juan José Blanchard (LDC), Pablo Noceda (MOA), Alfonso Romero (Cofco), Pablo Scarafoni (Cargill) y Julián Echazarreta (ACA).