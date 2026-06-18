“El Gran Puchero”: buenos precios en un remate especial en el Mercado Agroganadero de Cañuelas

Este jueves, la rueda de ventas en el Mercado Agroganadero (MAG) se realizó con una entrada de 1540 animales descargados de 41 camiones, correspondientes al remate especial “El Gran Puchero” de la casa consignataria Sáenz Valiente, Bullrich y Cía. SA. Las ventas tuvieron un trámite ágil y los valores fueron calificados como muy satisfactorios para las distintas clasificaciones expuestas.

Se alcanzaron los siguientes registros: por novillos $4720 con 443 kg; $4570 con 479 kg; $4550 con 460 y con 539; por novillitos, $5300 con 350 kg; $5100 con 341 y con 390 kg, y $4950 con 393 kg, y en vaquillonas, $5300 con 305 kg; $5200 con 311 y con 360 kg, y $4750 con 391 kg.

El Índice General de Mercado Agroganadero fue de $3912,657, mientras que el peso promedio general resultó de 451 kilos. El Índice Novillo del Mercado Agroganadero quedó en $4393,654. En tanto que el precio promedio general de Mercados al Día fue de $4393,654. El valor sugerido para arrendamientos resultó de $4402,809. Detalle de venta: 465 novillos; 92 novillitos; 497 vaquillonas; 417 vacas; 10 conservas, y 51 toros. Base 10 cabezas.

El detalle de venta fue 465 novillos; 92 novillitos; 497 vaquillonas; 417 vacas; 10 conservas, y 51 toros

Sáenz Valiente, Bullrich y Cía. SA: (1201) Agrop. Los Castaños n. 15, 460 kg a $4550; Álvaro nt. 15, 341 a 5100; vq. 25, 350 a 4800; Arata Queijeiro vq. 10, 540 a 3700; Ballester vq. 56, 438 a 3100; Benedetti-Cerbino n. 48, 467 a 4450; 15, 440 a 4500; Blasfer n. 29, 473 a 4470; 33, 443 a 4720; nt. 16, 426 a 4720; Cabaña Mrm v. 24, 485 a 2800; Cardive n. 25, 457 a 4400; vq. 12, 441 a 4170; Cepacla v. 64, 533 a 3400; Cinco de Abril v. 13, 431 a 3100; Delfinagro n. 38, 476 a 4420; Di Vita Llavallol v. 12, 451 a 2220; Don Benjamín tr. 30, 542 a 3370; Est. y Cab. Santo Domingo nt. 17, 459 a 3620; Estrada Agropecuaria n. 32, 479 a 4570; Fao Agrop. v. 11, 496 a 2300; Finlar vq. 16, 339 a 5100; 13, 309 a 5170; 31, 307 a 5220; Franciscatos vq. 17, 349 a 4600; García v. 37, 495 a 3000; Jomarca nt. 14, 350 a 5300; vq. 18, 382 a 4520; 17, 347 a 4800; 30, 359 a 5200; La Paloma Agrop. vq. 14, 311 a 5200; 40, 306 a 5300; La Pastoral v. 12, 519 a 2750; Los Taleros vq. 19, 416 a 4500; 43, 391 a 4620; Molina Anchorena vq. 18, 420 a 4370; 22, 391 a 4750; Monvale v. 19, 617 a 3320; 57, 555 a 3450; vq. 19, 318 a 5150; Tres Yunques n. 34, 539 a 4550; Zinno v. 10, 512 a 3000; Zinno Finoccietto v. 11, 500 a 2920.