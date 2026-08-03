Una tradicional estancia desarrolló un modelo imbatible de negocios

La estancia “Las Carreras”, en Tafí del Valle, en el centro oeste de Tucumán, es la cara más visible de una organización con múltiples actividades agropecuarias, que se expande a otras localidades de la provincia, Santiago del Estero y Buenos Aires. Se trata de SA Azucarera Justiniano Frías, que instaló un tambo de vacas de raza Jersey en Tafí, que produce quesos con Indicación Geográfica, vende carne de novillos Holando al público y desarrolla un emprendimiento de turismo para aprovechar la belleza del lugar.

La firma también produce papa para industria en 500 hectáreas en el sur de Tucumán y de la provincia de Buenos Aires para la marca Lay’s, con un convenio con PepsiCo, y papas bastón congeladas, para Lamb Weston. Todas las siembras de papa son con contratos que establecen un precio y las condiciones de calidad. Asimismo, destina 80 hectáreas en Tafí del Valle a la producción de semilla de papa.

La empresa está muy diversificada y cultiva 500 hectáreas de caña de azúcar en el sur de Tucumán y granos en Tafí Viejo, al norte -principalmente soja, maíz y sorgo- que son usados para la actividad ganadera para carne, que desarrolla un ciclo completo partiendo de 1200 vientres.

La firma también tiene un tambo de 600 vacas Holando Argentino en Trancas, en el norte de Tucumán. Se asociaron con un grupo de productores e instalaron una carnicería en Tucumán, denominada Nuestro Holando, que vende la carne de los novillos provenientes de ese tambo. Se faenan con 450 kilos y los cortes se comercializan en el negocio con un valor similar a los de hacienda británica, para eludir el castigo de precio que imponen los matarifes a este tipo de hacienda en pie. “El rinde en gancho del Holando es algo inferior al de un animal británico, pero la calidad de la carne es similar, con bajo porcentaje de grasa”, destaca Julio Paz, gerente de producción de la empresa. El grupo de productores faena 1000 animales por año, de los cuales 300 son de SA Azucarera Justiniano Frías.

Tambo con vacas Jersey

Las razones de elegir la raza Jersey para producir leche en Tafí del Valle se asocian a un sistema 100% pastoril que se desarrollaba en los comienzos del tambo. Para esa condición de producción, donde los animales caminaban muchas horas sobre piedras y en terrenos montañosos, hacía falta un animal chico, parecido al que se usa en Nueva Zelanda.

Julio Paz, gerente de producción de la empresa. y Emanuel López Lauría, responsable de la actividad lechera de ese campo

“Hace años, cuando empezó el tambo en Las Carreras, se buscó una vaca Jersey adaptada a la limitada producción de pasto de Tafí del Valle, ágil y de pezuña chica, que pudiera preñarse todos los años en esas condiciones”, recuerda Emanuel López Lauría, responsable de la actividad lechera de ese campo. Con el paso del tiempo, se buscó un sistema más intensificado, con un encierre a cielo abierto complementado estacionalmente con pastoreo. Este nuevo esquema “requería animales de mayor producción individual y tamaño, provenientes de semen de Jersey americano, lo que se fue logrando con la ayuda de Select Debernardi”, explica Paz.

“En esta zona, con 10,5 litros de leche de Jersey se puede producir un kilo de queso versus los 14-15 litros que se necesitan con la leche de Holando”, dicen en la firma

“Con la nueva genética mantuvimos las características de la raza, como pelaje, color de las pezuñas y cabeza chica, pero con un peso adulto del orden de 400 kilos. Son vacas rústicas, femeninas, con buena locomoción, facilidad de parto y buenos niveles de producción”, destaca Emanuel.

¿Por qué elegir Jersey para producir leche? Más allá de las ventajas descriptas, la leche de esta raza tiene mayor contenido de sólidos totales y sólidos útiles, mayor porcentaje de materia grasa y más betacaroteno, todos factores positivos para la producción de quesos. “En esta zona, con 10,5 litros de leche de Jersey se puede producir un kilo de queso versus los 14-15 litros que se necesitan con la leche de Holando”, distingue Emanuel.

El turismo es otra de las actividades de la firma

En la estancia Las Carreras, el 100% de la leche producida por las 200 vacas Jersey se industrializa en la fábrica propia. El principal producto es un semiduro con marca -queso M- con Indicación Geográfica y Denominación de Origen, que acredita que las materias primas y su elaboración se realizan exclusivamente en la región. Es estacionado durante 30-60 días y resulta menos duro que un Sardo, pero más duro que un Tybo. “Es un sabor tradicional en la región y se distribuye en Tafí del Valle y en la ciudad de Tucumán”, destaca Julio. “El queso tiene características muy buscadas por los consumidores y la leche de Jersey también le da un gusto especial al dulce de leche casero que se prepara para los huéspedes que vienen al campo por con fines turísticos”, agrega López Lauría

Alimentación y reproducción

Las vacas Jersey de Las Carreras consumen 35 kilos de alimento por día. La ración está integrada por una mezcla de alimento balanceado para vacas lecheras, semillas de algodón, harina de soja, heno de despunte de caña y heno de alfalfa. Esa ración es humedecida con el suero que se recolecta en la fabricación de quesos. Una vez que se separa la cuajada, queda un residuo líquido que se esparce sobre la comida diaria de las vacas.

En Las Carreras se instrumentó la inseminación artificial hace muchos años. Las vacas de primera y segunda cría reciben semen sexado hasta quedar preñadas. Por su parte, a las buenas productoras se les da semen sexado una sola vez; si no se preñan, reciben semen común. “Las que no quedan preñadas rápidamente se eliminan del rodeo de inseminación y se repasan con toros”, diferencia.

Terneros Jersey del establecimiento

Los terneros recién nacidos en el tambo Jersey se agrupan en lotes de pocos animales, en una instalación con techo y calefacción, para enfrentar las bajas temperaturas invernales de Tafí del Valle. Los machos se crían hasta los 120 kilos, a partir de lo cual van a un feedlot de la empresa donde se los engorda. Los de mejores características se guardan para toros de repaso. Los Holando de Trancas son criados con el sistema de estacas.

Durante los primeros 60 días reciben leche y alimento balanceado, luego se suprime la leche y se agrega fibra al concentrado para favorecer el funcionamiento del rumen. La fase de recría está unificada para los dos tambos en un campo de mayor producción forrajera con un sistema mixto combinando una base pastoril con encierre. Las vaquillonas Jersey son entoradas a los 270-280 kilos, y las Holando, con 330-350 kilos.

Turismo de estancia

En Las Carreras hay 12 habitaciones que se ofrecen para el turismo. “Se trata de asegurar alto nivel de confort y recreación para los visitantes, con restaurante en la estancia. Durante la estadía en el campo se ofrece servicios de cabalgatas a los cerros cercanos, que forman un paisaje muy vistoso”, apunta Paz. Los principales clientes provienen de Tucumán y de Buenos Aires, con menos presencia de extranjeras en los últimos años por la apreciación del peso. La convocatoria a los interesados se instrumenta a través de las redes sociales y empresas de turismo, comandada por una hija de uno de los propietarios del campo, especializada en esa actividad.