“El gremio me hizo echar”: una periodista denunció amenazas del sindicato que tiene un conflicto con SanCor

SANTA FE.- El conflicto entre la láctea SanCor Cooperativas Unidas Limitadas (CUL), con sede en Sunchales, al oeste de esta provincia, y la Asociación de Trabajadores de la Industria Láctea de la República Argentina (Atilra), cobró otra dimensión. La periodista Elida Thiery, radicada en Rafaela, denunció ante la Justicia que dos personas pertenecientes a esa organización sindical la amenazaron “que deje de publicar mentiras” sobre lo que sucede en esa empresa.

“El martes fui a SanCor [Sunchales] para reunirme con funcionarios. Estaba tomando fotografías porque la guardia me hizo entrar. Pero el gremio me hizo echar, por lo que debí interrumpí mi trabajo. Pude identificar al hombre y a la mujer que me amedrentaron. Está chequeado que son de Atilra”, explicó en diálogo con LA NACION la periodista, que trabaja en diferentes medios nacionales y locales.

“Decidí ir a la Justicia porque sé que ese es el método que aplica el sindicato. Dentro de las plantas amenazan a los trabajadores y muchos no se animan a denunciar. Pero a mi esta situación me agota, me tiene harta. Creéme que llegar a este punto es agobiante”, subrayó Thiery.

“La cuestión llegó al colmo cuando en la discusión con la pareja que me amenazaba, la mujer me dijo que ‘por tu culpa mis hijos no tienen qué comer’. Eso no es así; eso es una disociación de la realidad”, insistió la periodista durante la comunicación telefónica con este medio.

El comunicado del Círculo Argentino de Periodistas Agrarios (CAPA), que se solidarizó con la periodista

Ante una consulta, aseguró: “Pude identificar a los que me amedrentaron. No es nuevo, viene desde 2018, cuando allanaron las oficinas de Héctor “Etín” Ponce”, el poderoso dirigente sindical de Atilra.

Ampliando lo que viene sucediendo en su relación con el gremio, la periodista recordó que semanas atrás, en una publicación, denunciaron su accionar con acusaciones falsas. “Hablaron de mis relaciones personales”, señaló. “Pero el año pasado, cuando a esa zona llegó Sergio Massa en campaña, nadie me dijo nada. Saben cómo manejarse”, explicó Thiery.

Más adelante, la periodista sostuvo: “[En Atilra] quieren limar mi trabajo. No quiero ser protagonista pero las cosas que conté pasaron”.

Elida Thiery: "¿Qué espero de la justicia?. Que los llamen para dar explicaciones" Elida Thiery

“¿Qué espero de la justicia?. Que los llamen para dar explicaciones. ¿Conciliación?. Se podría hacer pero no de esta manera. (Atilra) No puede decir que deje de publicar mentiras porque no son mentiras. Sinceramente, todo esto me tiene harta, me agota. No quiero ser protagonista porque las cosas que conté, pasaron”, recalcó.

Por último, Thiery comentó que “recibió un llamado de la empresa solidarizándose con su situación y lo propio hicieron colegas del Círculo Argentino de Periodistas Agrarios (CAPA)”. Señaló: “Todos saben que voy a seguir diciendo la verdad. Ahora, la denuncia está en la Justicia y serán ellos los que tengan que dar explicaciones”.

En este marco, la entidad de periodistas del agro dijo: “El Círculo Argentino de Periodistas Agrarios (CAPA) manifiesta su preocupación y repudio a las amenazas sufridas por la colega Elida Thiery, socia de la entidad y miembro de la Comisión Directiva. La actividad periodística no puede estar sujeta a amenazas, amedrentamientos y enfrentamientos por parte de ningún actor de la sociedad”.

Agregó. “Creemos en la libertad de prensa y afirmamos el compromiso con ella. CAPA reitera el rechazo hacia las acciones que atentan contra la plena libertad de expresión y el trabajo de cada uno de sus socios”.

También se expresó sobre el caso la Asociación de Periodistas Agroalimentarios de la ciudad de Buenos Aires. Dijo que “se solidariza con la periodista Elida Thiery, quien denunció en la Justicia haber recibido amenazas debido a sus investigaciones sobre el conflicto laboral entre un sindicato y una empresa láctea”.

Señaló: “Consideramos esencial que los periodistas podamos realizar nuestro trabajo de manera segura y sin temor a represalias. Cualquier intento de coartar el derecho a la información intimidando a los periodistas es inaceptable. Instamos a las autoridades a investigar estas amenazas y garantizar la protección de la libertad de prensa en Argentina”.

El comunicado de la Asociación de Periodistas Agroalimentarios de la ciudad de Buenos Aires