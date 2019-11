Granos: el mercado oscila entre el clima y la incertidumbre política

Los riesgos de una sequía alteran al mercado de granos

Diego de la Puente 23 de noviembre de 2019

En los últimos días, muchos medios de comunicación se han hecho eco del alto nivel de ventas que exhibe el sector agropecuario, donde particularmente los productores agrícolas han vendido una gran proporción de la producción futura. Se calcula que un poco más del 25% de la producción estimada de los tres principales granos (trigo, maíz y soja), se encuentra actualmente vendida forward, ya sea "a fijar" o "a precio".

Si observamos la estadística de los últimos doce años, este porcentaje resulta récord. Está más que claro que la incertidumbre política estuvo acelerando la toma de decisiones por parte de los productores. No obstante ello, el panorama está comenzando a cambiar.

La delicada situación climática por la que están atravesando algunas regiones del país (oeste de la provincia de Buenos Aires, La Pampa y algunas zonas del sur cordobés) está comenzando a preocupar y mucho. En tal sentido, la falta de adecuadas lluvias y la inseguridad sobre el devenir climático le están comenzando a ganar a la incertidumbre política a menos de 20 días de la asunción de la nueva administración.

"Claramente que a los productores nos preocupa lo que pueda ocurrir con un nuevo gobierno, o mejor dicho, nos genera expectativas. Porque la realidad es que nada se sabe, ni nada se ha dicho en relación con las políticas que se vayan a tomar. Pero no hay cosa peor que la incertidumbre climática. Porque si no llueve y la cosecha no es buena, nada se puede hacer en esa situación", fue el comentario apesadumbrado de un productor del este pampeano.

A lo que agregó: "Ese es el miedo que paraliza. Porque quizá a mí me gustaría tomar un porcentaje más alto de coberturas de precios, pero la operatoria con opciones sobre futuros tienen poca liquidez y a seguir comprometiendo mercadería física no me animo con esta cuestión climática. Estamos muy esperanzados con los pronósticos de lluvias para este fin de semana. Esperemos que no fallen, porque de ser así, la situación empezaría a ponerse muy complicada".

La consecuencia es obvia. En la campaña vieja, los controles de cambios impuestos por Ministerio de Hacienda generan un "freno" en las ventas por las pocas alternativas de colocación de los pesos. Mientras que en la nueva temporada, la falta de precipitaciones en muchas regiones de nuestro país, también están generando una reacción parecida.

El autor es socio de Nóvitas SA