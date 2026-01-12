Las inmobiliarias rurales esperan con cautela los dólares del blanqueo

CÓRDOBA.- Hay expectativas moderadas de que parte de los dólares del blanqueo liberados este año puedan impulsar el mercado inmobiliario rural. Los operadores son cautos porque entienden, por un lado, que en esta oportunidad los tenedores gestionan volúmenes de capitales no muy importantes y, por el otro, porque hay una suba de precios por parte de los vendedores que los compradores no siempre están dispuestos a convalidar.

Según datos de la Cámara Argentina de Inmobiliarias Rurales (Cair), el Índice de Actividad (InCAIR) de noviembre llegó a los 50,57 puntos (ese índice mensual tiene como base de referencia máxima 100 puntos). El informe define al mercado como “expectante ante la perspectiva de cambios favorables tanto en la legislación impositiva como en la laboral” y menciona que se registró una retracción en la oferta de nuevos campos.

Ese fue el punto de partida de la etapa de consultas o averiguaciones de potenciales interesados en invertir los dólares que tenían inmovilizados en las Cuentas Especiales de Regularización de Activos (CERA) tras el blanqueo de capitales de 2024 que suman alrededor de US$20.000 millones. Esos montos quedaron en libre disponibilidad el primer día de este año.

Abel Real, presidente de la Cair, dice a LA NACION que existen expectativa respecto de que parte de esos fondos “podrían dar un impulso a las operaciones”. En base a los resultados del InCAIR, plantea que las consultas “vienen con un régimen sostenido desde marzo” y describe que la mayor demanda se centra en campos agrícolas –“para los que no hay mucha oferta”- , seguidos por los campos mixtos, “a la vez que también se está moviendo el mercado de ganaderos en zonas marginales, a donde antes costaba mucho tener propuestas”.

Añade que el 2024 fue un “año expectante” mientras que el 2025 tuvo más dinámica, pero advierte que “cuesta mucho que los compradores convaliden precios. Tenemos una ardua tarea por delante”.

“Algo pueden ayudar esos dólares, aunque los que entraron esta vez fueron más chicos respecto de quienes lo hicieron en el gobierno de (Mauricio) Macri -dice Federico Nordheimer, CEO de la inmobiliaria rural homónima-. Con volúmenes menores de recursos puede que la demanda se direccione más a chacras o departamentos y no a campos grandes. No tenemos datos concretos que revelen un interés particular”. En el blanqueo de Macri, si bien aumentaron las consultas, los inversores optaron por alternativas financieras como las Lelics que rendían un 30% en dólares con un dólar estable.

Añade que la coyuntura es de precios in crescendo y “buenas perspectivas” para el año, “siempre con la cautela de ver cómo siguen las cosas, que no se altere el orden que la gente está viendo. Los márgenes productivos cada vez más finos, pero el futuro luce mejor que el presente y hay quienes se anticipan con inversiones”.

Respecto de si podría haber capitales destinados a la ganadería que pasa por un buen momento, el consultor en el área Víctor Tonelli precisa que el sector es “atractivo” porque la relación entre los precios y sus costos de inversión y operativos es “muy favorable, generando rentas superiores a las habituales”.

“Los buenos precios ganaderos responden a crecimiento de la demanda mundial, por encima de la oferta disponible que es estructural por muchos años -continúa-. Además, el Gobierno ha liberado todas las restricciones para exportar y en la misma línea está la confirmación de una buena cuota de China y las 80.000 toneladas adicionales acordadas, pero aún no instrumentadas con Estados Unidos, más el acuerdo entre el Mercosur y la Unión Europea que bajaría el arancel de Hilton de 20% a 0$. Todo asegura niveles competitivos para la exportación”.

Tonelli detalla que el inicio de ciclo de retención para recomposición de stocks en la Argentina bajará la oferta por dos años “como mínimo”, asegurando precios buenos para la ganadería”.