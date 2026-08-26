“El Niño nos marca el escenario”: una experta dio las claves para encarar la próxima campaña agrícola

Ante la llegada de El Niño y de cara a la próxima campaña agrícola, una especialista del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA) recomendó a los productores no quedarse únicamente con la perspectiva de mayores lluvias, sino partir de las condiciones concretas de cada establecimiento: medir el agua disponible en el suelo, seguir la evolución de las napas, conocer el relieve y el ambiente de cada lote y actualizar las decisiones con pronósticos de corto plazo. El objetivo debe ser aprovechar las oportunidades que puede generar el fenómeno y, al mismo tiempo, gestionar el riesgo de excesos hídricos.

Así lo planteó Natalia Gattinoni, investigadora del INTA, durante su participación en Negocios del Campo, el evento organizado por LA NACION. La especialista señaló que para planificar la campaña existen dos herramientas fundamentales: la información anticipada y la experiencia acumulada por cada productor y tomador de decisiones frente a distintos escenarios climáticos.

“Hoy nos toca el desafío de este fenómeno de El Niño”, comenzó. Entre la información que consideró indispensable mencionó el contenido de humedad del suelo, los cuerpos de agua, la situación hidrológica, el paisaje y las características particulares de cada lote, además de la evolución del fenómeno y los pronósticos climáticos. La recomendación, indicó, es utilizar esos datos junto con la experiencia de campañas anteriores para adaptar las estrategias agrícolas y ganaderas.

Según explicó, la mayoría de los modelos analizados mostraban a “El Niño con condiciones fuertes a muy fuertes, con una intensidad que luego comenzaría a disminuir hacia marzo, abril y mayo”. Sin embargo, hizo una distinción central: “La intensidad de El Niño refiere al calentamiento del océano Pacífico ecuatorial y no permite trasladar automáticamente esa magnitud a cantidades concretas de lluvia sobre cada región productiva”.

Natalia Gattinoni recomendó utilizar esos datos junto con la experiencia de campañas anteriores para adaptar las estrategias agrícolas Aníbal Greco - La Nación

Al llevar el análisis al territorio argentino, indicó que los escenarios climáticos mostraban mayores probabilidades de lluvias por encima de los valores normales en distintas regiones, con especial atención sobre el nordeste. También advirtió que el impacto no será homogéneo. “No todos los Niños son iguales” y la señal del fenómeno tampoco tiene el mismo efecto en todo el país, remarcó, por lo que puede existir una importante variabilidad entre regiones.

Por esa razón, una de las recomendaciones centrales de Gattinoni fue “evitar tomar el pronóstico estacional como una definición cerrada de lo que ocurrirá durante toda la campaña”. Otros fenómenos atmosféricos pueden intensificar o debilitar las señales de El Niño y, a diferencia de este fenómeno, deben seguirse en escalas mucho más cortas, de aproximadamente 15 días a un mes. “El Niño nos marca el escenario”, explicó, mientras que esos pronósticos permiten ir ajustando las estrategias sobre la marcha.

En ese esquema, el punto de partida será la cantidad de agua que ya existe en los suelos. Gattinoni sostuvo que no alcanza con observar únicamente la humedad superficial: también deben considerarse los cuerpos de agua y el nivel de las napas. Al momento de su exposición, señaló que las precipitaciones registradas durante agosto habían dejado sectores de Entre Ríos, Santa Fe, Corrientes, Chaco y Formosa con buenas disponibilidades hídricas y, en algunos casos, situaciones de anegamiento e inundación. “El agua en el suelo va a ser clave”, insistió.

Natalia Gattinoni: "El agua en el suelo va a ser clave" Aníbal Greco - La Nación

En algunas regiones, los perfiles con buena disponibilidad hídrica podrían reducir el riesgo de una sequía repentina, pero esa misma situación obliga a prestar atención a la posibilidad de anegamientos e inundaciones. Por eso recomendó realizar “un seguimiento del agua acumulada y medir las napas”, una variable a la que, según indicó, en años anteriores podía habérsele prestado menor atención.

A esa información sumó otra recomendación: “Conocer el relieve, el paisaje y el ambiente de cada lote, en lugar de generalizar una estrategia para toda una región o establecimiento”. Para la experta, la intensidad del impacto de El Niño deberá evaluarse en función de esas características particulares.

Gattinoni también anticipó que un escenario influido por El Niño puede favorecer períodos de abundantes precipitaciones, pero también intervalos con escasos acumulados. Frente a esa alternancia, aconsejó aprovechar las “ventanas de oportunidad” para realizar las labores y ajustar las decisiones con información meteorológica actualizada. “La planificación y el actuar a tiempo son fundamentales”, sostuvo. Lo mismo que para la ganadería para generar una planificación del movimiento de la hacienda.

Natalia Gattinoni destacó la importancia de planificar y gestionar ante la llegada del fenómeno climático Aníbal Greco - La Nación

La especialista resumió el desafío como una combinación de oportunidad y riesgo, sobre el este del país, donde el escenario obliga a aprovechar la disponibilidad de agua en los suelos pero, al mismo tiempo, a gestionar la posibilidad de excesos. Para eso planteó combinar el seguimiento de El Niño con los pronósticos trimestrales y de corto plazo. La clave, concluyó, será utilizar la información disponible para reducir el riesgo y ajustar las decisiones a medida que avance la campaña.