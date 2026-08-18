El Niño: reclaman un plan nacional para enfrentar el fenómeno climático extremo y actuar antes de las inundaciones

La posibilidad de un evento El Niño con fuerte intensidad volvió a encender las alarmas en el campo argentino. Aunque todavía faltarían algunas semanas para el período de mayores precipitaciones, los productores comenzaron a reclamar medidas preventivas y una estrategia coordinada entre Nación, provincias y municipios para reducir el impacto de posibles inundaciones. El temor surge, sobre todo, en aquellas regiones que ya padecieron desbordes de ríos, anegamientos y caminos intransitables en los últimos años.

En ese contexto, en Confederaciones Rurales Argentinas (CRA) advirtieron que la prevención debe comenzar antes de que llegue la emergencia y pidieron la puesta en marcha de un plan nacional que coordine obras hidráulicas e infraestructura para minimizar los daños productivos.

“Hay mucha preocupación de los productores; en algunas zonas más que otras. Generalmente, en las zonas que han sufrido inundaciones y desbordes de canales son donde más preocupados están”, dijo a LA NACION el presidente de CRA, Carlos Castagnani.

Carlos Castagnani dijo que en varias provincias ya comenzaron trabajos, pero sostuvo que falta una política integral para coordinar las acciones antes de las lluvias CRA

Según explicó, algunas provincias y municipios ya comenzaron a ejecutar trabajos de limpieza de canales y otras obras hidráulicas, pero sostuvo que esas iniciativas todavía aparecen dispersas y sin una coordinación general.

“Hay gobiernos de provincias y municipios que están empezando a limpiar canales, cada uno en su área correspondiente. Pero todavía no vemos un plan nacional que coordine eso”, señaló.

Para Castagnani, el principal desafío no pasa solamente por ejecutar obras, sino por evitar que las intervenciones aisladas terminen trasladando el problema de una región a otra. “Por ahí uno hace una obra para sacarse el agua de encima y, sin querer, está enviando agua a otros lugares. Reclamamos un plan conjunto ante este fenómeno climático que se acerca, que es El Niño, que hasta ahora no hay”, afirmó.

El dirigente reconoció que existen distritos que ya avanzan con trabajos preventivos. Mencionó especialmente a Santa Fe y Corrientes, aunque insistió en que falta una estrategia integral que permita ordenar las acciones.

En CRA señalaron que el diálogo con el gobierno nacional es permanente, especialmente en lo referido al funcionamiento de la Ley de Emergencia Agropecuaria, aunque consideran que la discusión no debería comenzar recién cuando los daños ya están instalados Gza.

“Sabemos que hay provincias como Santa Fe que están con obras, como así también Corrientes. Hay que ver la intensidad con que viene este fenómeno porque las obras se pueden hacer, pero hay veces que el clima sobrepasa todas las precauciones. Pero sí, por lo menos, se puede aliviar lo que puede ser un Niño muy fuerte”, expresó.

En CRA señalaron que el diálogo con el gobierno nacional es permanente, especialmente en lo referido al funcionamiento de la Ley de Emergencia Agropecuaria, aunque consideran que la discusión no debería comenzar recién cuando los daños ya están instalados. “Estamos en conversaciones con el Gobierno por el tema de emergencia, pero para que eso se active primero tiene que ser declarado por la provincia. Ahí sí estamos trabajando y en contacto con la administración nacional con el compromiso de que, ante cualquier emergencia que declare una provincia, actuar en forma inmediata”, sostuvo.

“Nuestra preocupación e inquietud pasa por hacer las cosas de manera preventiva, que las cosas se hagan de antemano y no esperar a que se tenga que declarar la emergencia”, remarcó Castagnani Gza.

Sin embargo, remarcó que el objetivo debería ser otro: “Nuestra preocupación e inquietud pasa por hacer las cosas de manera preventiva, que las cosas se hagan de antemano y no esperar a que se tenga que declarar la emergencia”.

Explicó que el propio marco legal limita la posibilidad de actuar antes de que ocurra el desastre, ya que la emergencia solo puede activarse una vez declarada por las provincias. “El inconveniente es que, por ley, no se puede activar si no la declara la provincia. Y algunas provincias te dicen: ‘No puedo declarar una emergencia cuando todavía no existe’”, indicó.

Por eso insistió en que el foco debe ponerse sobre las obras de infraestructura, el mantenimiento de caminos rurales y la limpieza de canales antes de que lleguen las lluvias más intensas: “El tema está en las obras previas, en mejorar la infraestructura, en los caminos rurales y en las dificultades que pueden llegar a venir”.

Como entidad federal, explicó que CRA articula el reclamo en los distintos niveles del Estado: “Las rurales ejercen esa tarea a nivel local con los municipios, las confederaciones con las provincias. Y nosotros, como CRA, lo hablamos con las autoridades nacionales. Eso se está haciendo, con diferentes resultados”.

El dirigente reconoció que el nivel de respuesta varía según cada jurisdicción y que todavía existen zonas donde los productores no observan acciones concretas. “La preocupación está porque en algunos lugares no se ven medidas que se estén tomando. Hay otros lugares que sí, pero otros que quizás todavía no ven la dimensión que puede llegar a tomar este fenómeno”, advirtió.

El tema ocupa un lugar prioritario dentro de la agenda de la entidad ruralista. “Hoy tenemos reunión de mesa directiva y este va a ser un tema importante”, contó. Según explicó, el reclamo surge especialmente desde aquellas regiones que ya atravesaron graves inundaciones y conocen las consecuencias económicas que generan los excesos hídricos. “Hay una gran preocupación por parte de los productores, sobre todo de zonas que han sufrido inundaciones. Esa gente está mucho más preocupada y pide, por lo menos, prevención”, insistió.

El presidente de CRA señaló que el fenómeno climático aparece asociado a otro reclamo histórico del sector: el deterioro de la infraestructura vial. “La gran preocupación que es transversal a todos es el mal estado de las rutas y la falta de infraestructura. Es un reclamo igual o más fuerte que el de El Niño. La gente está muy preocupada por el estado de las rutas. Son los dos reclamos fuertes, que van de la mano”, afirmó.

En la misma línea, durante la 81a. Exposición Rural de Federal, el vicepresidente primero de CRA, José Colombatto, sostuvo que cuando los fenómenos climáticos extremos generan pérdidas productivas el Estado debe responder con rapidez utilizando las herramientas previstas por la legislación vigente.

“Ante las emergencias climáticas, el Estado debe actuar con rapidez. La legislación contempla mecanismos como el tratamiento de la venta forzosa de hacienda en situaciones de emergencia. No se trata de un privilegio, sino de evitar que una contingencia climática se transforme también en una crisis económica para quien produce”, afirmó.

LA NACION se comunicó con la Secretaría de Agricultura sobre si existe un plan nacional en marcha, pero aún no obtuvo respuesta.