El paro de los transportistas comenzó a trabar la exportación de granos

La medida de fuerza llevada a cabo por transportistas por la escasez y los sobreprecios que tiene el gasoil ya afecta el traslado de camiones hacia los puertos del Gran Rosario, en particular Timbúes, San Lorenzo y Puerto General San Martín. En el día de hoy, el impacto se sintió y a esas terminales arribaron menos de 700 camiones con granos. Hay bloqueos en diversas regiones y autopistas, como la Buenos Aires-Rosario en cercanías de Río Tala. También hay un piquete entre Villa Constitución y San Nicolás.

La situación fue reflejada esta mañana la firma Agroentregas, que señaló que “el total de camiones ingresados al inicio de hoy denota el corte de circulación para el transporte de cargas y el acatamiento de las entidades que iniciaron la medida de fuerza”.

En la autopista Rosario-Buenos Aires, a la altura de Theobald, entre San Nicolás y Villa Constitución, hay decenas de camiones parados por un corte de los transportistas Marcelo Manera

En detalle, solo ingresaron un total de 686 vehículos que, a diferencia del día anterior cuando entraron 2879, representa un 23% de ayer. El ingreso promedio de la semana anterior, según datos de la Bolsa de Comercio de Rosario (BCR), fue de 3173.

En este contexto, Gustavo Idígoras, presidente de la Cámara de la Industria Aceitera de la República Argentina y el Centro de Exportadores de Cereales (Ciara-CEC), indicó que hoy el paro de transportistas ya empezó a sentirse en las terminales tanto de la región Rosario como los puertos del sur de la provincia de Buenos Aires.

A las 7 de la mañana se registraban nuevos cortes y largas filas de camiones en Puerto General San Martín. Agroentregas

“Cayó fuerte el ingreso de camiones. Se calcula que hoy no ingresarán unas 120.000 toneladas. Eso va a afectar las operaciones e impactar en las divisas. Es imperativo que el Gobierno y el sector transportista encuentren un acuerdo”, enfatizó.

“La falta de gasoil se podría haber resuelto hace tiempo si nos hubieran escuchado meses atrás cuando propusimos un uso mayor de biodiésel a condiciones de mercado. El biodiésel está ahora disponible, depende de la capacidad de las refinerías lograr una pronta distribución”, añadió.

Desde la medianoche de ayer, las organizaciones Unión Nacional de Transportistas y Afines de la República Argentina (Untra), Autoconvocados Unidos, TUDA y el Sindicato Único de Trabajadores de Administraciones Portuarias (Sutap) llevan adelante una protesta por tiempo indeterminado en diferentes rutas del país.

🚛 TOTAL DE CAMIONES 🚛

.

El total de #camiones ingresados al inicio de hoy denota el corte de circulación para el transporte de cargas y el acatamiento de las entidades que iniciaron la medida de fuerza

.

Elegí Agroentregas.

🖥 https://t.co/yipGX7yUla

📞 3415300999

📱 3415775140 pic.twitter.com/W5h2CFK2tZ — Agroentregas S.A. (@Agroentregas) June 23, 2022

Entre sus pedidos, solicitan al Gobierno que “establezca una cláusula gatillo para que las tarifas sean proporcionales a la suba del combustible y monitorear el cumplimiento de la misma”. Santiago Carlucci, de TUDA, comentó a LA NACION que esta tarde, en una asamblea interna, las distintas organizaciones verán cómo continuar con la medida de protesta: “La idea es seguir visibilizando el problema que sufrimos los transportistas todos los días hace más de dos meses y un Gobierno que no nos escucha”.

Otra postal del piquete a la altura de Theobald, entre San Nicolás y Villa Constitución Marcelo Manera

Cerca del mediodía de ayer, luego de que el ministro de Seguridad bonaerense, Sergio Berni, obligara a levantar el corte en la autopista La Plata-Buenos Aires y les prometiera una reunión a los manifestantes, a la tarde fracasó un encuentro en el Ministerio de Transporte de la Nación. Los transportistas esperaban que los recibiera el ministro Alexis Guerrera, pero como no estaba él, sino otros funcionarios, decidieron retirarse.

En este contexto, el director Nacional de Cargas, Juan Manuel Escudero, descartó una nueva reunión con los transportistas autoconvocados. En cambio, recibirá a las cámaras con representación, esto es la Federación de Transportadores Argentinos (Fetra), la Federación Argentina de Entidades Empresarias del Autotransporte de Cargas (Fadeeac), la Confederación Argentina del Transporte Automotor de Cargas (Catac) y la Federación Argentina de Entidades de Logística y Transporte (Faetyl). Estas entidades no están haciendo el paro. El encuentro será el próximo miércoles por las tarifas.

“Ellos [por los transportistas que hacen la medida de fuerza] vinieron pero no se pusieron de acuerdo para ver quién representa a quién y subir [a la reunión]; se tuvieron que ir. Al no subir no pudieron escuchar nada y nosotros no pudimos escuchar. No sé qué les pasó que no se pudieron poner de acuerdo”, dijo Escudero.

Carlucci salió al cruce de esas declaraciones y dijo que ellos esperaban reunirse con ministros con peso político para solucionar el problema. “¿Que íbamos a hacer con funcionarios de segunda línea como Escudero que no puede dar ninguna respuesta? Necesitamos básicamente una reunión con ministros de todas las áreas para armar una línea de trabajo hacia adelante y en serio”, reflexionó.

Si bien desde que comenzó el problema con el combustible Fadeeac lleva adelante un relevamiento donde existen inconvenientes con el abastecimiento y el suministro del gasoil en todo el territorio nacional (ya son 21 distritos con problemas), no forma parte de la protesta y, ante las críticas, remarcó en su cuenta de Twitter que la entidad “promueve el diálogo como vía para encontrar una solución a este y otros temas que preocupan al sector del transporte”.

La negligencia y complicidad de @FADEEAC generó este caos. Federaciones que pactan con los gobiernos de turno y los sindicatos extorsivos desamparando a los transportistas y a los choferes. A los transportistas les pido que no bloqueen las rutas, no somos como ellos. — Florencia Arietto 🇦🇷 (@florenciarietto) June 22, 2022

Tampoco Fetra es de la partida y en un comunicado se adjudicó el pedido a las autoridades para una próxima reunión por las tarifas del servicio, informando que “el Gobierno convocó a una mesa de Negociación Participativa, a pedido de Fetra, para proceder a una actualización de la tarifa nacional el día 29 de junio”.

También por la tarde de ayer, el ministro de Agricultura, Julián Domínguez, en una visita a la Comisión de Agricultura de la Cámara de Diputados informó que están por llegar al país tres barcos con una carga cada uno de 55.000 metros cúbicos del combustible.

Apoyo de productores

La Asociación Argentina de Productores Agropecuarios (AAPA) adhirió al paro de transportistas “originado en la severa crisis de acceso al gasoil, insumo clave que afecta al transporte y especialmente a todas las tareas estacionales de siembra, cosecha y otras labores impostergables en todas las regiones productivas de la Argentina”.

Asimismo, en un comunicado, el Grupo Independencia apoyó a los manifestantes del transporte “que solicitan los insumos básicos para su labor”.

“En medio de una catástrofe energética nacional, no solo por el faltante de combustible, si no por el precio desmedido de los mismos, y acercándose un faltante de gas para las industrias que ya se nota en muchos establecimientos educativos, indigna aún más ver cómo se vende el combustible afuera sin garantizar el abastecimiento local, sin ver ningún funcionario que se haga cargo de la mencionada situación”, remarcaron.

“Sin abandonar las luchas contra las retenciones, el desdoblamiento cambiario y el aumento de impuestos”, por último, recordaron que el 29 de junio próximo el campo y otros sectores de la economía se reunirán “para definir de inmediato un plan fuerte acorde para defender a la producción y al interior”.