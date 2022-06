El Gobierno no volverá a convocar a los transportistas que bloquean las rutas

Luego de que fracasara la convocatoria a una reunión entre los transportistas que realizan cortes de rutas por la falta de gasoil y los sobreprecios y el Ministerio de Transporte de la Nación, además de Energía y la cartera de Transporte bonaerense, el director Nacional de Cargas, Juan Manuel Escudero, descartó una nueva reunión con los manifestantes. Además, precisó que, pese a la protesta, los puertos cerealeros “trabajan de manera normal”, y anticipó que el miércoles 29 habrá reunión de una mesa vinculada con las tarifas. Allí no estarán los transportistas autoconvocados, sino de las cámaras con representación, esto es la Federación de Transportadores Argentinos (Fetra), la Federación Argentina de Entidades Empresarias del Autotransporte de Cargas (Fadeeac), la Confederación Argentina del Transporte Automotor de Cargas (Catac) y la Federación Argentina de Entidades de Logística y Transporte (Faetyl). Estas entidades no están haciendo el paro.

“Ellos [por los transportistas que hacen la medida de fuerza] vinieron pero no se pusieron de acuerdo para ver quién representa a quién y subir [a la reunión]; se tuvieron que ir”, dijo Escudero a LA NACION. El funcionario amplió: “Al no subir no pudieron escuchar nada y nosotros no pudimos escuchar. No sé qué les pasó que no se pudieron poner de acuerdo”.

Del lado de los transportistas expresaron que, como les habían informado, quería hablar directamente con el ministro del área, Alexis Guerrera. “No asistimos a la reunión porque nos quería recibir el secretario y no el ministro. Llegamos a un acuerdo con las otras entidades de que no nos íbamos a sentar con el secretario, nosotros queremos hablar con el ministro. Con el secretario ya nos hemos reunido en otras ocasiones y es como una charla de café, no nos da una solución”, dijo Carlos Geneiro, secretario general de la Unión Nacional de Transportistas y Afines de la República Argentina (Untra), una de las organizaciones que realizan la protesta.

“Si no nos recibe el ministro, que nos reciba el presidente de la Nación; así como recibió a L-Gante, que reciba a la clase obrera que somos los que estamos en emergencia. Mientras tanto, vamos a seguir sobre las rutas manifestándonos hasta que tengamos una solución porque esto no lo podemos sostener más”, añadió el transportista.

Sin nueva reunión

Escudero dijo, en este contexto, que “no está prevista” una nueva reunión con los transportistas de la protesta. “Fue una situación excepcional, si tenían dudas y consultas sobre el gasoil, estaban los funcionarios [de Energía] para consultar y si eran dudas sobre las tarifas estaba yo”, apuntó.

Escudero agregó: “Continuamos trabajando con las cámaras como corresponde, con las que tienen representación y trabajan semanalmente con el Ministerio”.

Para el miércoles próximo, a las 14, está convocada una reunión de la Mesa de Negociación Participativa donde se habla del tema tarifas.

Respecto de la situación en los puertos cerealeros, como los del Gran Rosario, señaló: “Al día de hoy no tenemos ninguna novedad, trabajan de manera normal”.