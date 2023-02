El productor que colgó dos cabezas de terneros en el mástil de una bandera volvió a protestar por la inseguridad

escuchar

Hace diez días, la plaza frente a la Municipalidad de Coronel Pringles fue el escenario de un episodio dantesco, cuando en señal de protesta Santiago Bertolotto colgó en el alambre del mástil las cabezas de dos terneros que le habían faenado en su campo ubicado en las afueras de la ciudad. Ayer, el productor volvió a la puerta de la sede comunal acompañado por otros ruralistas y ciudadanos para manifestarse y pedirle al intendente que los reciba porque, denuncian, hubo un aumento de los hechos de inseguridad.

En la zona, los productores aseguran que todas las semanas delincuentes matan entre cuatro y cinco animales. En rigor, además del abigeato a Bertolotto, en las últimas cuatro semanas le carnearon las vacas a otros tres productores.

“Nos juntamos productores y algunos ciudadanos para pedir una reunión con el intendente, autoridades policiales y concejales debido a los hechos de abigeato y de inseguridad urbana”, explicó.

Sin embargo, el intendente Lisandro Matzkin (Compromiso Pringles-JxC) no los recibió. Por dicha razón, hoy van a volver a manifestarse y regresarán todas las veces que sea necesario hasta que los convoquen a una reunión.

Productores protestaron frente a la Municipalidad de Coronel Pringles Gentileza de La Orden

“Queremos que empiecen a utilizar las leyes que están vigentes para controlar la comercialización de la carne porque los animales que nos faenan los venden en la ciudad”, apuntó.

Asimismo, contó que la semana pasada le envió una carta al jefe comunal, pero aún no recibió ninguna respuesta. Además, piden que haya mayor seguridad en la ciudad porque asegura que todas las semanas roban más de dos motos.

Por otro lado, el productor manifestó su malestar por los dichos del jefe comunal a un medio local. En diálogo con “El Orden”, Matzkin contó que también es productor agropecuario, que sufrió abigeato y señaló que es algo que siempre ocurrió.

“Si te descuidás o no hay gente en los lugares, estas cosas lamentablemente suceden. El cuatrerismo y abigeato se viene dando desde siempre, a veces de acuerdo a las circunstancias de control o sociales, se profundiza más o disminuye”, dijo.

“Con esto no digo que tenemos que convivir, pero tampoco tener memoria a corto plazo. A mí me han faenado siendo productor durante los últimos cuatro gobiernos, con intendentes distintos, incluso estando yo como intendente me han faltado animales”, agregó.

Por otro lado, el intendente se refirió a la protesta de Bertolotto. “Sacar la bandera del mástil, y tirarla al piso como si fuera un trapo, ya me genera una sensación de incomodidad. Es una falta de respeto a la enseña patria. Después lo otro es una puesta en escena para tener repercusión mediática y hacer conocer su situación”, afirmó.

En respuesta a los dichos del intendente Matzkin, el productor dijo que él sacó la bandera “por respeto” y colgó las cabezas en protesta “por la impunidad con que se manejan los delincuentes”.

El día en que el productor llevó los restos de los animales frente a la Municipalidad, llegó la policía urbana que lo reprendió por hacer “una alteración del orden”. Por eso tuvo que ir a declarar a la comisaría y, según le dijeron, le van a aplicar una contravención. Ese día, dijo: “Les expliqué que estaba haciendo una protesta porque era la tercera vez que me atacaban económicamente”.

Bertolotto contó que el viernes pasado hubo otro hecho: a un productor le carnearon un ternero de 180 kilos. En tanto, la semana anterior, después de que a él le mataran dos terneros, la victima había sido Gustavo Vázquez, a quien le carnearon seis terneros de 190 kilos y dos vacas Holando de 600 kilos cada una, a días de parir.

"Los colgué en el mástil": la drástica decisión de un productor víctima de robo en un campo