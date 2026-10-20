Emergencia sanitaria: Brasil detectó un brote de Newcastle en una granja de pavos y México suspendió las compras de pollo

Brasil, el mayor exportador mundial de carne de pollo, confirmó un brote de la enfermedad de Newcastle en una granja comercial de pavos de Santa Catarina, en el sur del país, y activó un operativo sanitario para contener su propagación. Tras conocerse la detección, México suspendió las importaciones de pollo y otros productos avícolas brasileños, según informó la agencia AFP.

El foco se localizó en Nova Itaberaba, en un establecimiento con aproximadamente 6000 pavos destinados a la producción de carne. Según el Ministerio de Agricultura y Ganadería de Brasil, la confirmación se produjo después de analizar muestras recolectadas entre el 21 de septiembre y el 14 de octubre. Las aves permanecieron en la propiedad y no fueron enviadas a faena para consumo humano.

La explotación fue intervenida por las autoridades y se suspendió el movimiento de aves. El plan de erradicación contempla el sacrificio de los animales, la limpieza y desinfección de las instalaciones, junto con los demás procedimientos sanitarios correspondientes. Las tareas están a cargo del Ministerio y el Servicio Veterinario Oficial de Santa Catarina.

El ministro de Agricultura, André de Paula, presentó las medidas el lunes en Brasilia. Según consignó la agencia Reuters, el funcionario informó que el operativo abarcaría 133 granjas de la región, mientras el Gobierno preparaba informes para comunicar la situación a los principales socios comerciales.

Brasil es el mayor exportador mundial de carne de pollo Archivo

La vigilancia comprende Nova Itaberaba y los municipios vecinos de Coronel Freitas, Nova Erechim y Águas Frias. Los equipos técnicos realizarán visitas, evaluaciones clínicas y tomas de muestras, que serán analizadas en el Laboratorio Federal de Defensa Agropecuaria de São Paulo. El objetivo es determinar si existe circulación del virus en otros establecimientos: las 133 propiedades bajo seguimiento no equivalen a 133 focos confirmados.

En su comunicación, el Ministerio aclaró que no estaba previsto retirar productos ni devolver aves que ya hubieran salido de otras propiedades de la región. También destacó que la detección se produjo mediante acciones de vigilancia sanitaria activa.

La enfermedad de Newcastle es una infección viral altamente contagiosa que afecta a las aves domésticas y silvestres. Según la Organización Mundial de Sanidad Animal (OMSA), puede provocar problemas respiratorios, diarrea, alteraciones nerviosas, caída de la postura y elevada mortalidad. La gravedad depende, entre otros factores, de la cepa del virus, la especie afectada y su estado inmunitario. El contagio puede producirse por contacto con aves infectadas o mediante heces, secreciones respiratorias, agua, alimentos, equipos y ropa contaminados. Aunque sus síntomas pueden parecerse a los de la gripe aviar, son enfermedades diferentes y se necesitan pruebas de laboratorio para confirmar el diagnóstico.

El ministro de Agricultura, André de Paula, brindó una conferencia de prensa Ministério da Agricultura e Pecuária (Mapa)

En cuanto a la salud humana, la OMSA describe a Newcastle como una zoonosis muy leve, que puede causar conjuntivitis generalmente limitada. Por su parte, el ministro brasileño sostuvo que el consumo de productos avícolas sometidos a inspección sanitaria oficial no representa un riesgo para las personas.

La aparición del foco tuvo consecuencias comerciales. De acuerdo con la agencia AFP, la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural de México anunció el lunes la suspensión de las compras de carne de pollo brasileña. La decisión también alcanza a aves vivas, huevo fértil y otros productos de origen avícola. “La medida se tomó con el propósito de proteger la producción avícola nacional, en virtud de que México es un país libre de la enfermedad de Newcastle”, indicó la dependencia mexicana en el comunicado citado por la agencia.

Según Reuters, el secretario interino de Comercio Agrícola de Brasil, Rafael Requião, había señalado que todavía era demasiado pronto para precisar posibles suspensiones de importaciones. El ministerio brasileño explicó que las restricciones dependen de los protocolos sanitarios acordados con cada mercado y que mantendría el diálogo con las autoridades de los países compradores.

El sector ya había enfrentado cierres comerciales por episodios sanitarios. Según recordó Reuters, China impuso en 2024 un embargo al pollo de Rio Grande do Sul, también en el sur de Brasil, después de la confirmación de un caso de Newcastle en una granja comercial.

Esta es la segunda vez en un año y medio que México suspende las importaciones de productos avícolas brasileños. En mayo y junio de 2025, ese país, China, la Unión Europea y otros mercados latinoamericanos habían frenado compras por un brote de gripe aviar. Según las cifras oficiales citadas por la agencia, Brasil exporta alrededor del 30% de su producción de pollo y México figura entre sus principales destinos.