A las 18:30, el cielo se oscureció sobre el establecimiento El Descanso, en Cululú, departamento Las Colonias, en el centro de la provincia de Santa Fe. Lidia Sánchez estaba en su casa junto a su marido, sus hijos y su nieta. Habían terminado el trabajo del tambo y se habían sentado a tomar unos mates. Sabían que se acercaba una tormenta, pero no imaginaban lo que estaba por suceder. Primero llegó el viento, después la lluvia y, unos 15 minutos más tarde, el ruido de las piedras contra el techo. Durante 45 minutos, el granizo golpeó con una intensidad que todavía le cuesta describir.

“Fueron 45 minutos horribles de un granizo intenso. Eran piedras grandes, chiquitas, de las que uno se pueda imaginar”, recordó a LA NACION. El estruendo era ensordecedor y, mientras la tormenta avanzaba, su preocupación estaba puesta en los animales y en los cultivos que sostenían la producción. “La cabeza de uno estaba también en los animales, porque uno siempre está pendiente de que a las vacas no les pase nada”, contó.

El temporal del pasado viernes 13 provocó importantes daños en una amplia franja del centro santafesino. La caída de granizo, acompañada por fuertes ráfagas de viento, castigó distintas localidades de los departamentos San Martín, San Jerónimo y Las Colonias. Entre las zonas afectadas estuvieron San Jerónimo del Sauce, San Jerónimo Norte, Santa Clara de Buena Vista, Humboldt y Cululú, donde se registraron pérdidas en cultivos e instalaciones rurales.

Temporal de granizo y viento en el centro de la provincia de Santa Fe detruyó cultivos e instalaciones agropecuarias

En “El Descanso”, Sánchez y su marido, Esteban Vonsignor, trabajan desde hace tres años. El establecimiento cuenta con unas 430 vacas en ordeñe y un rodeo total cercano a los 700 animales, entre terneros, vacas secas y vaquillonas en servicio y preñadas. La tormenta encontró a los cultivos en distintas etapas de desarrollo, con una parte importante de la producción destinada a alimentar a la hacienda. En la actualidad, la producción ronda los 14.000 litros.

“Había sembrado el maíz de primera, que ya estaba largando la banderita; había trigo para trillar y después lotes que iban a ensilar para las vacas de preparto. Y las alfalfas, que tampoco quedó nada. La piedra se llevó todo”, relató. El impacto fue especialmente severo en el trigo y las alfalfas, mientras que el maíz quedó parcialmente tumbado por el viento y el granizo.

La evaluación inicial era desalentadora. Según dijo, un ingeniero va a recorrer los lotes para determinar el alcance de los daños, pero a simple vista Sánchez consideraba que las pérdidas eran muy importantes: “Lamentablemente se perdió casi todo”. La preocupación no se limitaba a ese establecimiento: el fenómeno había recorrido una franja que también alcanzó a productores de San Jerónimo Norte y Humboldt.

El Dia despues del granizo en Santa Fe

A través de fotografías y mensajes, Sánchez pudo conocer lo que había ocurrido en otros tambos de la región. Colegas y amigas que trabajan en establecimientos lecheros le compartieron imágenes de los cultivos destruidos y de los daños que había dejado la pedrada: “Tengo 46 años y en este oficio hace más de 20. Me inicié en otros tambos, después hice de pareja y fuimos con mi marido también tamberos. En mis años en el campo, en estos 20 años, nunca vi una cosa igual; fue la primera vez”.

La magnitud del fenómeno también sorprendió a otros productores. Según recordó, en un momento parecía que se había hecho de noche. Habían visto pasar tormentas por zonas cercanas en los días anteriores, pero no pensaron que una de esa intensidad llegaría hasta sus campos: “Nunca pensás que te va a tocar y ahora nos tocó”.

Una de sus primeras preocupaciones fue la guachera, el sector del que Sánchez se ocupa

Cuando finalmente cesó el granizo, los tamberos salieron a recorrer el establecimiento. Una de sus primeras preocupaciones fue la guachera, el sector del que Sánchez se ocupa. Los terneros estaban en un corral al aire libre, protegidos por estructuras de media sombra para el calor, que quedaron destrozadas. Sin embargo, al revisarlos, encontraron que los animales no habían sufrido heridas importantes: “Gracias a Dios, los miré y no estaban lastimados ni asustados”.

El resto de la infraestructura también recibió el impacto. Las piedras dañaron los silobolsas y destruyeron parte de las estructuras naturales de protección. Los árboles perdieron ramas y hojas, y el campo quedó cubierto de vegetación caída: “Parece otoño, como cuando se empiezan a caer las hojas, todo en el suelo”.

En medio de la tormenta también hubo momentos de tensión para los trabajadores rurales. Si bien uno de los tractoristas estaba cargando silo, logró refugiarse detrás de un carro silero; otro operario, que trabajaba con el estercolero, intentó protegerse debajo de un árbol, pero la pedrada alcanzó el tractor y rompió sus vidrios: “Fue un momento muy feo que no dio tiempo a nada”. Afortunadamente, ninguno de los trabajadores sufrió lesiones.

Daños

Aunque los daños en los cultivos fueron severos, el rodeo salió relativamente bien parado. Algunas vacas tenían golpes en el lomo por las piedras, pero no se registraron consecuencias de mayor gravedad. Para Sánchez, esa fue una de las pocas noticias alentadoras después de la recorrida: “Gracias a Dios, no hubo daños mayores a los animales”.

La dificultad ahora pasa por sostener la alimentación del rodeo y recuperar, en la medida de lo posible, las reservas que quedaron afectadas. Los silobolsas que sufrieron daños fueron reparados para evitar que el alimento se deteriore. Mientras tanto, las vacas permanecen encerradas y reciben una dieta basada en las reservas disponibles: “De alguna manera se busca acomodar las bolsas y emparcharlas para que la comida de las vacas no se ponga en mal estado”.

Dijo que la alfalfa, uno de los cultivos más afectados, todavía ofrece alguna posibilidad de recuperación. Por eso, la estrategia inmediata es sostener la alimentación de los animales hasta que pueda volver a producir. En cambio, el trigo no tiene vuelta atrás y el maíz de primera quedó seriamente comprometido. Para compensar parte de esas pérdidas, deberán apostar al maíz de segunda.

La tormenta también alteró los planes que habían organizado para los próximos meses. En un tambo, cada cultivo y cada reserva forman parte de una planificación que acompaña las distintas etapas productivas y las necesidades del rodeo. La destrucción de los lotes obliga ahora a revisar esas decisiones y a reorganizar el esquema de alimentación: “Es triste ver cómo los planes que uno va haciendo a medida que va marchando la producción en una empresa a cielo abierto, como es el tambo, en menos de una hora te quedás sin nada”, reflexionó.

Pese al golpe, el sábado volvieron a trabajar. Había que atender las vacas, revisar las reservas y comenzar a reparar lo que fuera posible. “Son cosas que se te escapan de la mano”, resumió Sánchez.