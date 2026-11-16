Ramón Díaz: la insólita conferencia simulada donde el principal anuncio no fue sobre su destino como entrenador

Cuando su nombre volvió a sonar como posible técnico de River para 2027, Ramón Díaz parodió una conferencia de prensa de fútbol para anunciar el remate de La cabaña Los Ramones. El exentrenador realizará este viernes 20 de noviembre su tercer remate anual de Angus, con una oferta especial de hembras que incluye desde vaquillonas listas para entorar hasta vacas de pedigree paridas y preñadas. La subasta, denominada “Angus de Primera”, comenzará a las 14.30 en el establecimiento La Oración, a unos 15 kilómetros de Urdinarrain, en Entre Ríos.

Según indicaron desde la Asociación Argentina de Angus, la cabaña, que pertenece a Emimai SA, pondrá a la venta cuatro vaquillonas de la categoría élite, ocho terneras puras de pedigree (PP), siete vaquillonas PP a campo y 12 vacas PP, entre paridas y preñadas. El grupo más numeroso será el de las vaquillonas listas para entorar, con 45 ejemplares de los registros Puro Controlado (PC) y Madre Angus Seleccionada (MAS).

También se ofrecerá el 50% de una donante y de cada una de cuatro terneras de la categoría élite. A eso se sumarán dos punciones a elección para la extracción de ovocitos. Los compradores podrán elegir entre seis donantes, tres negras y tres coloradas.

La Asociación Argentina de Angus auspicia la subasta y la comercialización estará a cargo de Managers Agropecuarios SRL. Las condiciones anunciadas incluyen cinco cuotas o un plazo de 90 días, con flete gratis. Las preofertas en Clic Rural cierran el jueves 19 a las 20, dijeron.

Ramón Díaz y su hijo Michael Díaz en su campo de Urdinarrain, Entre Ríos, cerca de Gualeguaychú Marcelo Fiori

Cabe recordar que Los Ramones hizo su primer remate de reproductores Angus en septiembre de 2024, también en La Oración. Para esa subasta, tal como contó LA NACION, la cabaña anunció una oferta de 35 toros negros y colorados y 250 vientres. La segunda edición fue anunciada para el 6 de septiembre de 2025.

En una entrevista con este medio en 2024, Díaz contó que el proyecto que lleva adelante con su hijo Michael empezó con un feedlot. Después, la familia se volcó a la cría y más tarde a la genética Angus. En septiembre pasado, la cabaña obtuvo su primer Gran Campeón Macho Angus en la exposición de la Sociedad Rural de Gualeguaychú con el RP 93, un toro nacido en el establecimiento. El mismo animal fue elegido Mejor Toro a Corral y Campeón Dos Años Mayor en la categoría de pedigree.

La conferencia

Para anunciar el remate, la Asociación Argentina de Angus difundió un video que imita una conferencia de prensa de fútbol. Díaz se sentó en el centro de la mesa, con su hijo Michael a un lado y con Javier Ezcurra, asesor genético de Los Ramones, al otro. “Muchas gracias por haber venido. ¿Hay alguno que tiene alguna pregunta?”, abrió el exentrenador de River. Desde el otro lado de la mesa empezaron a llamarlo a coro y levantando la mano: “¡Ramón, Ramón, Ramón!”.

️ La conferencia de prensa de Ramón Díaz

“Hace mucho tiempo que estamos con un perfil muy bajo, con un perfil tranquilo, pero que nos gusta mucho la producción. Sí, va a ser el tercer remate que hacemos con una proyección, con un futuro enorme y trabajando muchísimo para que se siga produciendo”, dijo Díaz cuando le preguntaron por el proyecto.

Michael explicó que la venta estaría dedicada a las hembras y Ezcurra se refirió a la selección de los animales: “Vamos a vender del corazón de la genética, así que los invitamos a todos a que vengan y compartan nuestra genética. Es un año excepcional para invertir en vientres”.

El video circuló mientras los medios deportivos hablaban de un posible regreso de Díaz a River en 2027, una versión que sigue sin confirmación oficial. El 16 de octubre, el entrenador había dicho que quería volver al club y que hasta ese momento nadie se había comunicado con él ni con su hijo Emiliano.