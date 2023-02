En Córdoba se estiman más de 660.000 hectáreas perdidas en la campaña gruesa

escuchar

En la provincia de Córdoba, por el crecimiento de las proporciones de lotes en estado malo y regular producto de la falta de precipitaciones, las altas temperaturas y, en algunos sectores, la caída de granizo, se perdieron en soja, maíz, maní, sorgo y girasol más de 660.000 hectáreas en lo que va de la campaña gruesa del 2022/2023.

El dato surge de un informe realizado por la Bolsa de Cereales de Córdoba (BCCBA) que analiza la situación de los cultivos estivales hasta el 23 de enero. Según detallan, en el maíz el 11% de las 3,3 millones de hectáreas sembradas ya están perdidas, mientras que en soja la merma es en el 8 % de las 3,96 millones de hectáreas implantadas.

En diálogo con LA NACION Sofía Calamante, del departamento de información agronómica de la entidad indicó que “a nivel general las zonas más perjudicadas son el este de la provincia, el departamento San Justo, Unión y Marcos Juárez”.

El 11% de las 3,3 millones de ha de siembra están perdidas BCCBA

La especialista aclaró que en el informe “no están impactadas las leves mejoras que podrían tener los cultivos más tardíos por las precipitaciones que ocurrieron desde mediados hasta fines de enero”. No obstante, aclaró que esto no implicaría una disminución de las pérdidas ya contabilizadas.

De acuerdo al análisis que realizó la entidad, a las hectáreas de maíz ya perdidas se suma que más del 30 % de los lotes se encuentran en condiciones regulares y malas. No obstante, aclaran que el 87 % de las siembras son tardías y están capitalizando las lluvias de los últimos días antes de llegar al momento de definir los rindes.

El estado general del cultivo de maíz en la provincia de Córdoba BCCBA

En este cultivo las zonas más afectadas en el sudeste los departamentos Marcos Juárez y Unión; y en el noreste el departamento San Justo, que registran hasta el momento una pérdida del 30% y 21 % respectivamente.

“En soja sigue la misma tendencia que maíz, aunque el porcentaje de área perdida a nivel provincial es menor. La soja temprana todavía no alcanzó la totalidad del periodo crítico, estaría entrando en este momento por eso las pérdidas podrían ser menores”, dijo Calamante.

Según informaron en la BCCBA, las condiciones meteorológicas predominantes causaron que más del 35 % de la superficie refleje un estado general regular y malo.

En soja se perdió el 8 % de las 3,96 millones de ha sembradas BCCBA

En maní se sembraron 250.000 ha, de las cuales ya se perdieron unas 6700. Esto representa aproximadamente el 3 % del área implantada. “El maní ya tiene afectado su rendimiento, casi la mitad de la superficie que se sembró está en periodo crítico. Si bien las pérdidas a nivel de superficie no son tan altas como en el caso de maíz y soja, lo que sí sería afectado en este caso es el rendimiento”, comentó la especialista.

Finalmente, en cuanto al cultivo de girasol, se prevé que se sembraron casi 93.000 hectáreas en la provincia y el cálculo de área perdida arroja casi 1.600 ha, siendo un 2 % de la superficie inicial.

“Hay que considerar que hay algunos lotes que entraron en madurez fisiológica, es decir que están entrando a periodo de cosecha y aproximadamente el 70% de la superficie a nivel provincial está finalizando floración. Entonces, ese 2% podría crecer al momento de la cosecha, pero reflejado en disminución de rendimiento”, comentó.

El estado de los cultivos de soja en la provincia de Córdoba BCCBA

Por último, en sorgo, hay 136.000 hectáreas sembradas y 5400 perdidas. “Más del 40 % está en estado general malo y regular, agravado por pulgón amarillo (Melanaphis sacchari) y oruga cogollera (Spodoptera frugiperda)”, informan.

Sobre las perspectivas, citan al pronóstico de largo plazo generado por el International Research Institute for Climate and Society (IRI). Al respecto informan que “el fenómeno de La Niña estaría en retirada, pero en el trimestre en curso se igualaría la probabilidad de condiciones neutrales. El Niño empezaría a aparecer a partir del próximo mes e iría aumentando su probabilidad progresivamente”

“Para los próximos días el Servicio Meteorológico Nacional espera precipitaciones entre 5 y 20 mm, con mayor milimetraje en la zona sur. Las temperaturas medias se encontrarían entre 24° y 28° C, siendo mayores hacia el noroeste”, concluyeron.

