“Estábamos al límite”: llegó un gesto de Brasil y se destraban las exportaciones de 900 toneladas de carne ovina

EL CALAFATE.- Tras casi dos meses de cerradas las exportaciones, ayer se rehabilitó el mercado brasileño para la carne ovina patagónica. La apertura llega después de que la detección de casos de scrapie clásico en establecimientos de Santa Fe y Entre Ríos dejara al sector al límite de su capacidad operativa.

Juan Ucelli, director ejecutivo de la Cámara de Frigoríficos de la Patagonia (Cafropat), que nuclea a las plantas responsables del 70% de la faena regional, destacó la noticia a LA NACION luego que el Senasa les informara que ya se habían completado los trámites para volver a exportar a Brasil.

Para Ucelli, la apertura permite comenzar a normalizar un mercado que, advirtió, no se recompondrá de un día para el otro. “Estábamos al límite de la capacidad de las cámaras. Es una buena noticia, más allá de que se perdieron dos meses por un problema que nadie buscó”, afirmó.

Dorper, una de las razas donde se detectó la enfermedad LGAndrade

El directivo estima que hay entre 700 y 900 toneladas frenadas y confía en que la operatoria se normalice en los próximos meses para mantener el volumen de esta zafra, que proyecta similar a la del año pasado.

La enfermedad, una patología neurodegenerativa y mortal para ovinos y caprinos, nunca había sido detectada en la Argentina, razón por la cual el país tenía el estatus de libre de scrapie.

Su aparición en abril pasado alteró ese estatus sanitario y provocó el bloqueo de diversos destinos de exportación, obligando a emitir nuevos certificados sanitarios en un trámite que involucró a organismos de cada país con el que existen acuerdos comerciales vigentes.

Impacto

La situación golpeó de lleno a la Patagonia, región que no registró ningún caso, pero que concentra la mayor parte de la producción y exportación ovina nacional. Hace tres semanas se dio la reapertura de Túnez. Brasil, en cambio, fue el caso más frustrante: durante semanas el sector supo que el acuerdo estaba casi cerrado, pero la habilitación formal no terminaba de llegar.

La demora generó un cuello de botella logístico, los frigoríficos debieron seguir faenando hasta agotar el espacio disponible: el cierre ocurrió justo en el momento más importante de mercadería y la secuencia prevista se frenó.

La Patagonia es la principal región productora de ovinos (c) Luis Franke,MFIAP,MFAF,GMPSA

A principios de abril, el Senasa confirmó los resultados positivos a la enfermedad en tres ejemplares ubicados en establecimientos de Santa Fe y Entre Ríos que luego fueron ratificados ante la Organización Mundial de Sanidad Animal (OMSA).

Los casos se registraron en las localidades de Avellaneda y Tucural en Santa Fe y Herrera en la provincia de Entre Ríos. En los tres casos ingresaron animales al país entre 2021 y 2022 desde Paraguay y eran de raza Dorper y Santa Inés: la fecha de muerte de los animales fue el 20 y 28 de febrero de 2025 y el tercer caso el 13 de mayo del mismo año.

Los animales estaban anotados en el Registro Nacional de Reproductores Rumiantes Importados y, desde su ingreso al país, “habían cumplido con las inspecciones clínicas anuales realizadas por veterinarios oficiales del Senasa, sin presentar novedades sanitarias ni signos clínicos”.

Como parte del programa de vigilancia, el Senasa detectó la enfermedad y envío las muestras a un laboratorio de referencia de España “que mediante la técnica Western Blot confirmó la presencia de scrapie clásico, ausente hasta la fecha en la Argentina”.

El organismo sanitario explicó que “el scrapie —también conocido como tembladera o prúrigo lumbar— es una enfermedad neurodegenerativa progresiva y fatal que afecta a ovinos y caprinos, con antecedentes en Brasil, Estados Unidos, Canadá, países de la Unión Europea y África. Está incluida dentro de las encefalopatías espongiformes transmisibles (EET) y es causada por proteínas anormales (priones) que inducen la transformación de proteínas normales del sistema nervioso central.