En el norte de Santa Fe comen las vacas que se mueren por una sequía interminable

SANTA FE.- Después de tres años, en el norte santafecino la sequía sigue implacable. Tanto que los pocos vacunos que quedaron, sin alimento adecuado ni agua, solo sirven para alimento de los propios productores y peones de campo.

“En Fortín Charrúa (departamento Vera, 370 kilómetros al norte de esta capital), las vacas ya no aguantan esta situación. Mueren y los chacareros las comen asadas a las brasas y con cuero”, comentó a LA NACION el productor Juan Cappozzolo, radicado en esa zona.

“Por favor, que alguien se haga eco de esta realidad. Estamos convencidos que muchos no tienen ni idea cómo está esta zona del extremo norte de Santa Fe. Quieren que les diga algo de la realidad que vivimos: es una cosa de locos cómo cae el ánimo de la gente. He visto en una barriguera, que una vaca que murió, porque ya no daba más sin alimentarse ni tomar agua, fue asada a las brasas con cuero. Esta es la verdad, esta es la realidad: acá, lo que se muere se come”, agregó uno de los hombres que más visita la zona semanalmente, intentando colaborar con la subsistencia de los pocos ganaderos y peones que quedan en la región.

“Sencillamente, esto es horrible. Es sufrimiento que hiere, que enferma, que quiebra a una sociedad”, señaló Cappozzolo.

Crisis

Acostumbrado en los últimos años a recibir pedidos de productores que aún esperan las lluvias (las últimas fueron en enero pasado, y de poco milimetraje), Cappoz admitió que “hace mal estar todos los días recibiendo estas pálidas, escuchando pedidos y tratando de enviar algo”. Señaló: “La realidad indica que la gran mayoría de los vacunos ya murió o fue malvendido, y los productores están llegando a una situación extrema”.

En algunas regiones de la provincia, sur, centro y centro este, los efectos de la sequía comenzaron a aplacarse luego de las lluvias mayo, con lo cual quedó atrás la menor reserva de agua en los suelos, comparando con los últimos 30 años de estadística, que ubicaron a Santa Fe como la provincia más afectada por el fenómeno La Niña, aunque el fenómeno se extendió a gran parte de Entre Ríos, Córdoba y el norte bonaerense.

En los últimos meses se vivieron situaciones dramáticas en el norte de Santa Fe. Foto de Archivo Marcelo Manera - LA NACION

“Hoy las lluvias siguen sin aparecer y preocupa estar en otoño sin pasto y graves problemas en la parición, por lo que urge la implementación de un plan de subsidios que permitan recuperar los terneros y mantener a las madres”, explicó el presidente de la Sociedad Rural de Vera, Sebastián Volkart.

El productor amplió indicando que “la situación sigue siendo crítica y en algunos distritos el panorama es desolador, con el agravante de que a algunos lugares no se puede llegar con la ayuda”.

“Aún no podemos dimensionar las pérdidas por cuanto, sobre un programa de vacunación de 530.000 animales, unos 40.000 no han sido inoculados, pero no podemos precisar si han sido trasladados, han tenido una venta forzosa o directamente se han muerto”, indicó.