En medio de la disputa con el campo, en el Gobierno dicen que ya destinaron $41.000 millones al sector

escuchar

En medio del panorama desalentador que atraviesa el sector agropecuario por la sequía, en el Gobierno señalaron que desde agosto pasado se han destinado $41.000 millones para los pequeños y medianos productores de distintas cadenas con la figura de compensaciones, entre otros beneficios.

Sin embargo, en la actividad avícola y porcina aclararon que aún no han recibido pagos prometidos; lo mismo sucede con la lechería, donde si bien salió una resolución oficial con un listado de productores beneficiados por un programa, faltan los desembolsos.

Los programas a los que hacen referencia en el Gobierno son las compensaciones que se realizaron para los productores que no liquidaron con el esquema del dólar soja, como el Impulso Tambero y los de fortalecimiento para los criaderos de pollo y cerdos, entre otros, que se anunciaron en reiterados viajes del ministro de Economía, Sergio Massa, al interior para atenuar el efecto de la sequía.

Durante la última edición de Expoagro, el secretario de Agricultura, Juan José Bahillo, mencionó al pasar que todo eso suma más de $40.000 millones. Además, reconoció entre líneas que esto no alcanza y que “seguramente estas medidas no reemplazan el ingreso económico que tiene un productor en ciclos normales de producción”.

“No hay política que sea suficiente a la hora de reemplazar el ingreso en condiciones climatológicas normales”, lanzó.

Ante una consulta de LA NACION a la Secretaría de Agricultura, desde allí indicaron que entre las iniciativas dispuestas se encuentra el Programa de Compensación para Pequeños y Medianos Productores de Soja y Maíz, que benefició con un aporte de $6500 por hectárea de soja declarada y de $20.000 por hectárea de maíz declarada a los pequeños y medianos productores que no ingresaron al Programa Incremento Exportador. Recordaron así, que este alcanzó a 4283 productores de 14 provincias con un aporte total de $3.613.482.000.

Sergio Massa y Juanjo Bahillo presentaron el Plan Impulso Tambero en Villa María a principios de este año Twitter @SergioMassa

En tanto, el Programa de Fortalecimiento productivo para productores de carne de pollo y cerdo debe compensar con un monto de $30.000 por el equivalente de tonelada de soja y subproductos o equivalente en alimento que el productor consumió durante la segunda edición del dólar soja. Ambos programas se idearon para alcanzar el 100% de los productores y el monto a percibir resulta de la past performance de producción promedio anual de cada productor entre los meses de octubre 21/ ­septiembre 22.

Para los productores de cerdos a quienes les prometieron $1200 millones, estos recibirían $30 por kilo de res al gancho promedio mensual producido y $900 por lechón o cachorro promedio mensual enviado a invernar a terceros. Alcanzaría al 100% de los productores con un tope a percibir de $4.000.000 por productor.

Adolfo Franke, presidente de la Federación Porcina Argentina, aclaró a LA NACION que esto “no abarca a toda la producción”, ya que tiene el tope de $4.000.000, que representa la venta de 162 t/capón-mes, equivalente a un criadero de 600 cerdas productivas. “Hay aproximadamente un 60% de la producción que se limita a la compensación. Un ejemplo es que un criadero de 1000 cerdas productivas a 3600 kg/cerda-año que produce 3.600.000 kg/año, 300 t/mes, y la resolución le compensa 162 t, quedan 138 t sin compensar, equivalente a $4,2 millones. Para ese productor la compensación debería haber sido de $8,2 millones, y le pagan $4.000.000″, planteó.

“Es una medida positiva, pero solo se compensa un mes, y como quedó demostrado, el precio de la soja no baja luego del periodo de vigencia del dólar soja. Hay muchas dificultades para conseguir maíz y derivados de soja. En un momento se preveía que la tensión de disponibilidad y precio iba a resolverse en junio, por la cosecha de maíz tardío, pero la ola de calor está destruyendo los cultivos, donde cada día que pasa disminuyen las expectativas de producción. La producción porcina requiere de alimento diario, es muy complejo producir con este nivel de incertidumbre”, añadió Franke.

Para el sector, esta es "una medida positiva, pero solo se compensa un mes" Shutterstock

En el caso del sector avícola, para el cual se anunció un monto de $2400 millones, el programa alcanza al 100% de los productores, no tiene monto máximo a percibir y para el cálculo del monto se utiliza también la past performance de cada uno. “De esta manera el productor recibe $33 por cabeza de pollo faenado como promedio para el período considerado”, detallaron en el Gobierno. No obstante, en el sector aviar aclararon a este medio que aún no han podido cobrar estas compensaciones, y que les habían prometido que el 14 del corriente comenzarían a recibirlas, pero todavía no llegaron. El problema, dijo una fuente de la actividad privada, es que la oleaginosa subió por el dólar soja I y II, y que no bajó más para el consumo interno.

Otro programas

Además, el Gobierno lanzó el Programa Integral para el Impulso y el Consumo de Carne, que apunta a la terminación para la hacienda, compensando el 40% del costo en alimentación animal en feedlots, con una inversión total que ronda los $15.000 millones.

Para el sector lechero, el Gobierno dice que destinó casi 10.000 millones de pesos en el programa Impulso Tambero, que aún no se ha comenzado a pagar a los 4500 inscriptos hasta ahora.

La intención de este programa es mejorar la rentabilidad del 79% de los productores, otorgando una suma fija en pesos por litro de leche durante cuatro meses, de acuerdo con dos estratos: aquellos que hayan comercializado hasta 1500 litros por día percibirán $15 por litro, y los que hayan comercializado entre 1501 y 5000 litros por día cobrarán $10 por litro.

Sergio Massa cuando se reunió con la mesa de enlace en el INTA de Castelar Minsiterio de economía

El Plan LanAr, en tanto, con un aporte de $600 por cabeza esquilable, alcanzó al 96% de los productores ovinos (8038 CUITS), del universo de los posibles beneficiarios sobre el 100% de los productores. La inversión total del programa dicen que llegó $1500 millones.

El Programa Nacional de Agregado de Valor para Cooperativas Agroindustriales “CoopAr”, que se encuentra próximo a cumplir con el presupuesto de $1000 millones comprometidos en una primera etapa, beneficia mediante aportes no reintegrables para proyectos de agregado de valor cooperativo a unas 51 cooperativas.

Por último, detallaron que en el marco de la Ley 26.509 de Emergencia agropecuaria se destinaron en 2022 cerca de $6150 millones para asistir a productores de Buenos Aires, Catamarca, Chaco, Córdoba, Corrientes, Entre Ríos, Jujuy, La Pampa, La Rioja, Mendoza, Misiones, Neuquén, Río Negro, Salta, San Juan, Santa Cruz, Santa Fe y Tucumán.