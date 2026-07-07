“Enorme esfuerzo”: la pesca superó los US$1000 millones en exportaciones y creció casi un 23% en divisas

Las exportaciones argentinas de productos pesqueros mantuvieron un fuerte ritmo de crecimiento durante los primeros cinco meses de 2026. Entre enero y mayo, las ventas al exterior totalizaron 291.894,3 toneladas por US$1005,6 millones, un incremento interanual del 18,2% en volumen y del 22,9% en divisas, según informó hoy la Secretaría de Agricultura. El desempeño estuvo sostenido principalmente por las dos principales pesquerías del país: el calamar y el langostino, que concentraron la mayor parte de las exportaciones y explicaron buena parte de la mejora en los ingresos de divisas.

El calamar encabezó las ventas externas con 163.115,7 toneladas exportadas por US$451 millones, lo que implicó aumentos interanuales del 20,2% en volumen y del 20% en valor. En tanto, el langostino registró exportaciones por 47.149 toneladas y US$346 millones. En este caso, el crecimiento fue del 18,8% en volumen y del 25,1% en valor, consolidándose como uno de los productos de mayor generación de divisas dentro de la actividad pesquera.

También mostraron una evolución positiva los productos con mayor grado de elaboración. Los filetes y demás carnes de pescado alcanzaron 30.663,8 toneladas por US$101,1 millones, con subas del 9,6% en volumen y del 13,9% en valor.

El sector insistió en la necesidad de reducir la carga impositiva para sostener la competitividad Gentileza

Por su parte, el pescado congelado —excepto filetes— sumó 36.466,3 toneladas por US$84,4 millones, con un incremento del 9,3% en volumen y un fuerte aumento del 38,6% en el valor exportado.

Uno de los mayores avances porcentuales se observó en la harina, polvo y pellets de pescado no aptos para consumo humano, cuyas exportaciones crecieron un 72,2% en toneladas y un 101,1% en valor, hasta alcanzar 11.848,5 toneladas por US$15 millones. En tanto, las preparaciones y conservas de pescado crecieron un 13,3% en valor y un 1,1% en volumen, con ventas por US$4 millones.

En la Secretaría de Agricultura señalaron que los resultados reflejan “la competitividad de la pesca argentina” y atribuyeron el desempeño al trabajo conjunto entre el Estado, las provincias, el sector científico y la cadena pesquera para fortalecer la producción y ampliar la inserción internacional.

Eduardo Boiero, presidente de Capeca Gentileza

En tanto, un informe de la Cámara de Armadores de Pesqueros y Congeladores de la Argentina (Capeca), elaborado sobre datos del Indec, muestra que entre enero y mayo las exportaciones del sector alcanzaron US$1048 millones y 286.675 toneladas, una suba interanual del 19,2% en valor y del 17,7% en volumen. El complejo pesquero explicó el 4,5% de las exportaciones argentinas de productos primarios y manufacturas de origen agropecuario durante ese período.

Según el relevamiento, la recuperación estuvo liderada por el calamar illex, que se consolidó como el principal producto exportado con ventas por US$451 millones, impulsadas por la reactivación de la demanda china, mercado que incrementó sus compras un 39,7% respecto del mismo período de 2025. El informe también destacó el fuerte desempeño del langostino entero, cuyas exportaciones más que se duplicaron en valor (+121,2%), favorecidas por un incremento de los envíos a España y por una mejora de los precios internacionales.

El presidente de Capeca, Eduardo Boiero, celebró el desempeño exportador, aunque pidió analizar los datos considerando la estacionalidad propia de la actividad. “Celebramos que las exportaciones pesqueras hayan alcanzado los US$1000 millones. Es una muy buena noticia para el país”, afirmó. No obstante, advirtió que “las exportaciones pesqueras del primer semestre están fuertemente condicionadas por el calendario biológico y operativo de las principales especies”, por lo que “la concentración de capturas en determinados meses genera picos tempranos de exportación que pueden estar seguidos por caídas estacionales”. En ese sentido, señaló que “comparar semestres completos sin ponderar esta estacionalidad puede inducir a lecturas distorsionadas”.

Boiero sostuvo que el resultado refleja “el enorme potencial que tiene una actividad que genera divisas, empleo e inversiones en todo el litoral marítimo argentino” y atribuyó el desempeño “al esfuerzo realizado por las empresas, los trabajadores y todos los actores de la cadena pesquera”. Según explicó, la buena campaña del calamar, que impulsó las exportaciones durante los primeros meses del año, junto con la actual temporada de langostino, favorecida por un buen nivel de capturas y por la adecuación de algunos convenios laborales, explican buena parte de los resultados obtenidos.

El dirigente advirtió que el panorama no es homogéneo. “Una parte muy importante de la pesca argentina genera valor agregado y empleo en tierra, y ese segmento atraviesa una situación especialmente compleja por el fuerte incremento de los costos medidos en dólares y por la creciente dificultad para competir con países que cuentan con menores costos laborales, logísticos e impositivos”, indicó. En ese marco, consideró que “todavía queda mucho por hacer para que una buena temporada también se traduzca en una buena rentabilidad, mayor inversión y crecimiento sostenido”.

Agustín de la Fuente, presidente de Capip Gentileza

Agustín de la Fuente, presidente de la Cámara Argentina Patagónica de Industrias Pesqueras (Capip), remarcó que la pesca “es una actividad netamente exportadora” y que las empresas argentinas “compiten todos los días con firmas de otros países que no pagan derechos de exportación ni enfrentan muchos de los costos e impuestos que existen en la Argentina”. En ese contexto, reclamó avanzar en una agenda de competitividad que incluya “la eliminación de las retenciones, la reducción de impuestos distorsivos como el impuesto al cheque, Ingresos Brutos y las tasas municipales, además de mejorar el acceso al crédito y seguir trabajando sobre los costos logísticos y operativos”.

Sostuvo que el sector privado “ha realizado un enorme esfuerzo para adaptarse a un contexto muy desafiante” y destacó que los trabajadores también acompañaron ese proceso mediante acuerdos que permitieron recuperar competitividad. “Si ese compromiso continúa siendo acompañado por los distintos niveles del Estado, los US$1000 millones de exportaciones serán el punto de partida para que la pesca argentina siga creciendo, genere más empleo, más inversiones y muchas más divisas para el país”, concluyó.