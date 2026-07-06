Del héroe ante Brasil al sueño rural: Haaland quiere ser “el mejor agricultor” de Noruega

Con dos goles en los minutos 79 y 90, Erling Haaland escribió una de las páginas más importantes de la historia del fútbol noruego. El delantero del Manchester City fue la gran figura en el triunfo por 2 a 1 sobre Brasil, resultado que clasificó por primera vez a Noruega a los cuartos de final de una Copa del Mundo y eliminó a la selección pentacampeona. Sin embargo, lejos de los estadios repletos y de los récords goleadores, el atacante de 25 años tiene otra faceta que llama la atención y que lo acerca mucho más al campo que al glamour que suele rodear a las estrellas del fútbol.

Criado en Bryne, una pequeña localidad agrícola del sudoeste de Noruega, Haaland nunca ocultó que sus raíces rurales siguen marcando su forma de vivir. En sus redes sociales, el atacante suele compartir imágenes en un entorno familiar en lo que parece ser una granja en su país de origen.

En una reciente entrevista con BBC Sport, cuando le preguntaron en qué cree que podría destacarse en Noruega además del fútbol, respondió con una sonrisa: “Ser el mejor agricultor del año en el futuro, sí. Con animales y vegetales, con ambas cosas“.

Erling Haaland alimentando los animales Erling Haaland

No fue una respuesta improvisada la que dio una de las estrellas del Mundial 2026 que se realiza entre México, Estados Unidos y Canadá. Desde hace varios años Haaland viene contando que, cuando termina una temporada o necesita desconectarse del fútbol, encuentra tranquilidad en la granja.

En una entrevista concedida a Sky Sports en 2022 reveló que una de sus actividades favoritas es subirse a un tractor y alimentar vacas. Incluso aseguró que, cuando se retire del fútbol, quiere tener una pequeña explotación agropecuaria con ganado vacuno, cabras y cultivos, lejos de los ruidos de los estadios.

Las imágenes que suele compartir en sus redes sociales refuerzan esa identidad. En una de las más recientes aparece dentro de un establecimiento ganadero, interactuando con un toro y varios animales en el campo, acompañada por una frase que resume su vínculo con el mundo rural: “Ya terminé con los lentes de sol y la ropa elegante. Ahora vuelvo a trabajar con mis amigos”.

Erling Haaland en un cultivo de papas Erling Haaland

En otra imagen, un poco más vintage, también se lo pudo ver arriba de un tractor removiendo la tierra al lado de un cultivo de papas. A su padre también, según se desprende de las imágenes, lo acompaña a buscar la leña en el bosque e incluso comparten algunos chistes mientras trabajan. “Llega el invierno. Vamos a cortar algo de leña”, describió en una imagen en la que sostenía una motosierra.

La pasión por todo lo vinculado con la agricultura también se refleja en su alimentación. En un video publicado en su canal de YouTube mostró dónde compra los alimentos frescos para consumo y explicó por qué toma leche prácticamente todos los días. “¿Tienes leche?“, le preguntó a la dueña de una granja lechera de Cheshire cuando se dirigía al entrenamiento del Manchester City. “Por supuesto que tengo leche, además tengo carne tomahawk. El tomahawk es difícil de vender porque es un poco más caro, obviamente”, le lanzó la mujer que en todo momento se mostró abierta a negociar con el campeón.

Haaland comprando leche cruda, carne y miel en una granja

Haaland, accedió a comprar tres cortes que venían sellados al vacío para él y su equipo, además, se llevó miel en frasco para él y su equipo. “La leche es un superalimento. Es buena para el estómago, la piel, los huesos y los músculos. Por eso la tomo”, aseveró.

Durante la visita elogió especialmente el trabajo de los productores. “Es carne de muy buena calidad. Eso es lo que más me gusta. Además cuidan muy bien a los animales, y eso también es importante. Creo que así la calidad es incluso mejor“, destacó.

Erling Haaland cortando leña junto a su padre Erling Haaland

Después de dejar atrás a Brasil y convertirse en el héroe de la mayor victoria en la historia del fútbol de su país, el delantero ya tiene claro cuál será su próximo objetivo cuando llegue el retiro: cambiar los botines por las botas de campo y dedicarse a producir alimentos: “El mejor agricultor del año en el futuro”.