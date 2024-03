Escuchar

SAN NICOLÁS.- Con gran expectativa y el entusiasmo de todos los años, empresarios del sector agropecuario y autoridades del gobierno nacional y provinciales fueron arribando a la tradicional comida de expositores, previo a la apertura de una nueva edición de Expoagro YPF Agro 2024. No iba a ser un encuentro más, el cambio de gobierno, el principio del fin de una sequía feroz y un horizonte cierto de una mejor cosecha, ponía a los asistentes en un lugar mejor, con un ánimo distinto al de la muestra pasada.

En esta ocasión, los empresarios y líderes del sector expresaron su optimismo respecto a la producción, a la espera de una cosecha con mejores rendimientos después del desastroso ciclo agrícola anterior. Se suma a esto la expectativa de que el nuevo gobierno convoque a establecer las bases para una política de estado a largo plazo que guíe el rumbo del país. En este sentido, se destacó la necesidad de contar con previsibilidad y definir claramente la dirección que seguirá la nación.

Nestor Cestrari

Esta vez la cita iba a tener un ámbito diferente: un buen asado en la carpa ubicada en el mismo predio donde se realizará la exposición hasta el próximo viernes. En este contexto, en los 400 asistentes había muchas ganas de intercambiar inquietudes, conceptos, ideas y perspectivas.

Marcelo Torres, presidente de la Asociación Argentina de Productores en Siembra Directa (Aapresid) expresó su optimismo respecto al futuro del país. En términos de producción, señaló que, “a pesar de que hubo escasez de agua y habrá zonas que sufrirán los impactos, “en términos generales se espera que el promedio sea considerablemente mejor que el año pasado”.

En lo que respecta a la situación política y económica manifestó: “Como muchos actores de la Argentina, creo que sí vamos por un camino correcto, de reglas claras, de apoyar el emprendedurismo y un país que se inserta en el mundo y que tomó su decisión en base a ciencia y tecnología estamos para apoyar ese modelo. Más allá de que la coyuntura no es nada fácil”.

Marcelo Torres, presidente de Aapresid, y Tomás Coyos, gerente general de Aapresid

Asimismo, se refirió al llamado de Milei para un pacto del 25 de mayo y destaco como positivo que se busque consenso sobre puntos básicos que guien las politicas de estado. “Creemos que es fundamental establecer políticas de Estado, sin importar quién las convoque. Espero que, sin importar quién inicie la convocatoria, podamos reunirnos todos en una mesa y acordar 10 puntos fundamentales que guíen las políticas estatales y nos lleven hacia adelante”, indicó.

En la misma línea, el presidente de la Unión Industrial Argentina (UIA), Daniel Funes de Rioja, hizo hincapié en la necesidad de establecer políticas de Estado y la importancia de que haya unidad. Consultado sobre el choque de discursos entre Milei y Kicillof en la apertura de las sesiones legislativas, expresó: “En muchas sociedades del mundo existieron, existen y existirán las grietas. El tema es si, a pesar de las grietas, podemos encontrar puntos de conjunción para fijar políticas. Si la Argentina no tiene políticas de Estado, no es previsible y no hay un horizonte de credibilidad, no tiene realmente la posibilidad de ser un país desarrollado porque no va a haber ni inversión ni crecimiento”.

“La Argentina tiene que ser creíble. Si todas las políticas se cambian cada 24 horas, no hay solución porque no hay horizonte. El horizonte de previsibilidad es central para que haya inversión”, agregó.

No obstante, se mostró esperanzado al manifestar: “Veo una sociedad que evidentemente quiere un horizonte de previsibilidad y un gobierno que también lo quiere. Hay que ver si hay coincidencias, pero me parece que el diálogo y la construcción de consensos son fundamentales”.

Horacio Marin, presidente de YPF

Ademas se refirió a la situación del sector agropecuario. “El momento del agro parece que va a ser bueno, y la Argentina necesita que sea muy bueno. Expoagro hermana industria y campo, que es algo fundamental para que la Argentina entienda lo que son los puentes de encuentro y no los de desencuentro”, sostuvo.

Sergio Fernández, presidente de John Deere Argentina, también se mostró optimista. “El país está enfrentando una macroeconomía muy complicada, pero con esperanza de salir adelante. Sabemos que no es fácil en absoluto, pero también puede ayudar a tener un poco más de previsibilidad”, manifestó.

También, consultado sobre el cambio de gobierno y el futuro del país, comentó: “Tengo esperanzas. Me pareció un buen mensaje el del viernes del Presidente. Veremos cómo avanza esto, yo tengo esperanzas. Sé que los meses que vienen van a ser complicados, pero con una buena cosecha y un poco de alineamiento y consenso entre todos del destino final a donde queremos llegar tenemos que salir”, dijo.

Asimismo, destaco que si bien esta no será una cosecha récord, se espera que sea buena. No obstante, se mostró preocupado por la caída de los precios de los granos a nivel internacional. “El tema que estamos viendo, en cierta forma complicado, es en los precios internacionales de los commodities que impactan en el margen de los productos. Veníamos muy esperanzados con una cosecha súper récord. Quizás no sea récord, pero va a ser buena”, dijo.

Para Néstor Cestrari, de Industrias Metalúrgicas Cestari, este es un año “distinto, lleno de esperanza y con nuevas luces en el horizonte”. En ese sentido, destacó como positivo que el nuevo presidente haya planteado un pacto, como fue el del 25 de mayo, con puntos que considera que los argentinos siempre esperaron. En ese sentido, resaltó el respeto por la propiedad privada, la libertad, la importancia de la necesidad de exportar y el respeto a la producción nacional, la cual debería poder mostrarse al mundo. También subrayó la necesidad de bajar impuestos al sector privado para que pueda producir más eficientemente. “Creo que si nos dejan un poco al sector agropecuario, vamos a demostrar de lo que somos capaces”, expresó.

“Creo que Javier Milei está tomando decisiones muy difíciles y que son muy necesarias para la Argentina. Como toda tarea difícil, conlleva algún dolor para la sociedad, la industria y la política. Creo que requiere que lo apoyemos todos”, concluyó.