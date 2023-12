escuchar

Mientras las cosechadoras avanzan por los lotes de trigo, los datos que arrojan sorprenden y, como resultado, las proyecciones de producción aumentan. La Bolsa de Comercio de Rosario (BCR) subió de 13,5 a 14,5 millones de toneladas su estimación de la cosecha del cereal 2023/24 por los mejores rindes, en particular en el este de la región pampeana. A pesar de esta mejora, la entidad aclaró que este ajuste no es suficiente para cambiar la clasificación de esta campaña, que aún se mantiene como la segunda con el peor registro de los últimos ocho ciclos productivos. Sin embargo, con un millón de toneladas adicionales, se proyecta que el país producirá este año un 26% más de trigo que el año pasado, cuando alcanzó las 11,5 millones de toneladas.

El avance de la cosecha argentina es del 57%, consignó la entidad. Destacó el alza del rinde promedio nacional a 28,3 quintales por hectárea (quintales por hectárea ) desde los 26,4 quintales por hectárea estimados en noviembre.

Sobre Entre Ríos indicó: “La provincia entrerriana pasó de estimar el rendimiento de 27 a 36 quintales por hectárea entre noviembre y diciembre. De esta manera, Entre Ríos suma más de 600.000 toneladas al guarismo nacional”, informó.

Producción nacional de trigo BCR

A nivel nacional, la región núcleo también ha experimentado rendimientos superiores a lo esperado, con ajustes al alza en el centro y este de Buenos Aires.

“Si bien falta avanzar con la cosecha triguera en regiones claves de Buenos Aires, en el este, el comienzo de la cosecha y las observaciones que hacen los agrónomos en distintas áreas son optimistas”, indicó la BCR. Agregó: “En trigo hay lotes muy helados que no se cosecharon, otros no tan afectados cosechados con 30 y 40 quintales por hectárea. Los no helados tienen resultados de entre 50 y 60 quintales por hectárea. Por efecto de heladas calculamos una pérdida de 40% del potencial”.

En tanto, en el sudeste bonaerense, en las zonas de Tandil, Azul, Olavarría, Balcarce, Necochea, General Pueyrredón y General Alvarado la cebada comenzó la cosecha con rendimientos muy buenos en torno de los 60 quintales por hectárea: “En general, un 20% por encima de lo presupuestado”. Los trigos están muy buenos, no hay registros de cosecha pero anticipan que también puede haber rendimientos un 20% por encima del presupuestado: “Esperamos cosechar entre 55 y 65 quintales por hectárea con lotes que van a superar los 70 quintales”.

Los números de la campaña BCR

Campaña gruesa

En el caso de la soja, la siembra muestra un avance de 65%, pero “hay zonas en las que hay problemas por excesos y otras que siguen acechadas por la falta de agua y necesitan de nuevas lluvias para seguir con las tareas de implantación”.

En ese sentido, indicó que en la región pampeana se destaca el contraste: la recuperación de los perfiles es evidente en el este, especialmente en el centro y norte de Santa Fe, Entre Ríos y el 60% del territorio bonaerense, mientras que en el oeste, La Pampa, oeste y sudoeste de Buenos Aires, gran parte de Córdoba junto con Santiago del Estero y Chaco, los suelos están en rojo, necesitando entre 110 y 140 mm para volver a condiciones óptimas.

“El horizonte productivo sigue proyectado en 50 millones de toneladas de soja en la Argentina. El fortalecimiento de El Niño puede ser un factor determinante para inclinar la balanza a favor de la Argentina en función de cómo termine actuando en las zonas deficitarias”, subrayó.

Los números de la campaña de maíz BCR

Por su parte, ya se sembraron más de cinco millones de hectáreas con maíz, el 60% de los 8,5 millones de hectáreas esperados. Se aguarda una producción del cereal de 56 millones de toneladas contra 36 millones de la campaña pasada.