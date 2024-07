Estándar sanitario: una cámara frigorífica pide avanzar en un plan integral para toda la cadena cárnica

Escuchar

La Cámara de la Industria Cárnica (Cainca), que agrupa a más de 40 plantas de la provincia de Buenos Aires y representa el 25% de la faena total nacional, remarcó la necesidad de avanzar en “un estándar sanitario que garantice la inocuidad de la carne que se produce, faena y distribuye en toda la cadena de aprovisionamiento al consumidor”.

En un comunicado indicó que, por tal motivo, con la intención de agregar valor y “no dividir en sectores esta cadena”, le hizo hecho llegar a las autoridades nacionales y bonaerenses los puntos de encuentro y las propuestas de una hoja de ruta a llevar a cabo por todos los involucrados.

Entre los detalles del plan figuran el de “garantizar un producto de calidad e inocuidad para el consumo de los habitantes de todo el país. A este fin tanto el Senasa como el gobierno provincial se basan en la resolución 4238/68 y la ley 11.123/93 y muestran el primer punto en común que existe, para autorizar la producción de las plantas de faena”.

Por otro lado, pidió “elaborar un plan de adecuación por planta en función del relevamiento técnico a realizar con Senasa y provincia en el caso que corresponda”. “El plan define tareas, tiempos y fechas de auditoría de avance (entendemos por tareas todas las mejoras que tienen que ver con entregar productos en condiciones de calidad e inocuidad). Además, se deben definir las autoridades responsables de realizar las auditorías para cada eslabón de la cadena”, señaló.

El presidente de Cainca, Gustavo Marcos dijo que al estándar sanitario "hay que hacerlo evolucionar en su conjunto, que no tiene que verse solo y en particular en algún eslabón, sino de toda la cadena cárnica en su conjunto; porque, no tiene sentido hacer foco en las plantas de faena exclusivamente si se deja de lado el resto de la cadena de aprovisionamiento que termina abasteciendo al consumidor local” Jesús Hellín - Europa Press - Jesús Hellín - Europa Press

En esa línea, dijo que se deben “establecer penalidades sobre la capacidad de producción para plantas que no cumplan con el plan de adecuación y su cronograma”, y, a la vez, “formalizar la cadena de aprovisionamiento al punto de venta. Cada lugar donde se comercialicen productos y subproductos debe estar identificado por razones de inocuidad, calidad, sanidad, trazabilidad y control fiscal”.

En ese sentido, en Cainca pidieron “normalizar la documentación y abasto del traslado de los productos que debe ser simplificada para mejorar el bienestar animal y la inocuidad de los productos que llegan al consumidor” y, por otro lado, que se redefinan los controles de calidad, análisis de laboratorios a realizar y financiamiento de los mismos en función de un objetivo común y sin diferenciar consumidores”.

En diálogo con LA NACION, el presidente de Cainca, Gustavo Marcos, contó que desde el año pasado la entidad viene manteniendo diversas reuniones con autoridades tanto de Nación como de provincia, en donde se viene planteando el tema del estándar sanitario.

“Hay muchas opiniones al respecto, pero nuestra postura y nuestro objetivo es básicamente buscar la forma de sumar para lo que necesitamos ser como rubro, como industria principalmente. Entendemos que el estándar sanitario hay que hacerlo evolucionar en su conjunto, que no tiene que verse solo y en particular en algún eslabón, sino de toda la cadena cárnica en su conjunto. Porque no tiene sentido hacer foco en las plantas de faena exclusivamente si se deja de lado el resto de la cadena de aprovisionamiento que termina abasteciendo al consumidor local”, describió.

En detalle, explicó que hay distintos eslabones de la cadena: el que faena, el que distribuye la carne y también los puntos de venta que son los comercios minoristas (carnicerías) y mayoristas que expenden carne y “en todos esos puntos hay que prestar atención”.

Gustavo Marcos, presidente de Cainca

“Cuando se busca un estándar sanitario, se necesita trazabilidad y se debe que llegar desde la planta que faena hasta el punto de venta que expende el producto al consumidor. No tiene sentido que haya un estándar sanitario para plantas de faena y no para un punto de venta donde se termina vendiendo”, dijo.

En este contexto, señaló que se debiera buscar un estándar sanitario no solo para las plantas frigoríficas de manera exclusiva sino también para el resto que conforma la cadena, a saber las carnicerías. “Debemos lograr armar un equipo de trabajo con todas las autoridades nacionales y y provinciales a los efectos de que se pueda definir un plan de adecuación, planta por planta, con objetivos en particular en el caso de la industria, y que ese plan le dé la posibilidad de hacer las mejoras a cada empresa. Y que las autoridades no solamente aprueben ese plan, sino también lo auditen de acuerdo a lo que se defina”, indicó.

Lo que llevó a Cainca a armar una propuesta y presentarla a los funcionarios “fue simplemente aportar soluciones de manera concreta”.

“La industria no encuentra un camino de solución al respecto. En todos los organismos nacionales y provinciales nos han escuchado y han bien recibido la propuesta. El tiempo pasa y seguimos escuchando una y otra opinión, pero todavía no encontramos un equipo de trabajo que realmente lleve adelante un plan integral. Es un tema muy complejo que no lo vamos a lograr si realmente no encontramos este tipo de trabajo de las autoridades nacionales y provinciales”, agregó el dirigente.

Por último, en el comunicado la entidad remarcó en la necesidad de continuar extendiendo la “capacitación de todo el personal que interviene en la cadena productiva, siendo un punto clave en el desarrollo, la calidad de los procesos y la generación de empleo e instrumentar políticas públicas que generen las condiciones para que la industria evolucione y para poder gestionar financiamientos a costos razonables y plazos lógicos, para los proyectos de desarrollo de la industria”.

“Ya estamos trabajando con los asociados de Cainca en un relevamiento interno de cada planta bajo las normativas oficiales, con la intención de conocer de primera mano, los puntos críticos y las mejoras que se deben realizar”, finalizaron.

