Rebaja de retenciones: el agro podría acelerar exportaciones por US$11.000 millones

En el acto inaugural de la 137a. Exposición Rural de Palermo el presidente Javier Milei sorprendió al sector agropecuario con una noticia largamente esperada: la baja permanente de las retenciones a las exportaciones de soja, maíz y otros productos, una medida celebrada con entusiasmo por productores y dirigentes, especialmente de la cadena sojera, que enfrentaba una campaña marcada por márgenes ajustados y una fuerte incertidumbre. El anuncio llegó en un momento clave para el mercado. Según estimaciones privadas, aún quedan por comercializarse entre 10.000 y 11.000 millones de dólares en granos [20 millones de toneladas de soja y 15 millones de toneladas de maíz, destinadas a exportación]. Ese volumen deberá operarse y liquidarse en los próximos meses para completar la campaña actual.

El sábado pasado, Milei anunció una baja de los derechos de exportación del 6,75% al 5% para la carne vacuna de novillo y aviar, del 33 al 26% para la soja y del 12% al 9,5% para el maíz y el sorgo, entre otros cultivos.

Rodolfo Rossi, presidente de la Asociación de la Cadena de la Soja Argentina (Acsoja), calificó la medida como “muy positiva” DIEGO LIMA - LA NACION

Rodolfo Rossi, presidente de la Asociación de la Cadena de la Soja Argentina (Acsoja), calificó la medida como “muy positiva”.

“Estábamos en una situación límite en el caso de la soja. Todos los estudios mostraban una caída fuerte en superficie sembrada. Este anuncio, al ser permanente, da un incentivo a pensar que entramos en un camino de baja sostenida”, señaló.

Rossi explicó que, antes del anuncio, muchas regiones estaban directamente fuera del negocio. “El sur de la provincia de Buenos Aires y el norte argentino, eran zonas con quebranto enorme. En campo propio se empataba; en campo alquilado se perdía. Y el 70% de la superficie de soja es alquilada”, detalló.

De hecho, según relevamientos de Acsoja, había una pérdida proyectada de hectáreas en soja que principalmente se iba trasladar a maíz. “Ahora, a dos meses de la siembra, este cambio puede hacer que los productores vuelvan a evaluar la opción sojera. Zonas del sudoeste y nordeste de Córdoba, por ejemplo, que ya la habían descartado, hoy vuelven a analizarla”, indicó.

Además, el impacto no solo será en la superficie sembrada, sino también en la tecnología aplicada. “En la zona central aquellos que iban a hacer soja igual, ahora probablemente lo hagan con mejor semilla, más fertilizantes, más inversión. Eso redundará en productividad”, destacó Rossi.

Desde lo fiscal, según datos de Acsoja, el Gobierno resignaría ingresos por unos US$450 millones, pero que se podría recuperar un tercio por mayor productividad y área sembrada Marcelo Manera - LA NACION

La previsibilidad de la medida fue otro aspecto valorado por el sector. “Que no tenga una fecha de vencimiento como el decreto 38 [que había fijado entre enero y junio último una reducción temporal] es fundamental. Genera confianza. El productor ahora se va a guiar por la señal de precios”, añadió Rossi.

Por su parte, Javier Preciado Patiño, analista de RIA Consultores, comentó que, tras la vuelta a la alícuota original del 33% para la oleaginosa el 1° de julio pasado, por efecto de la suba del dólar, su precio tuvo una mejora en pesos. “Mientras que durante el período en que rigió la baja temporal de retenciones el promedio de venta fue de 320.000 pesos por tonelada, en julio se registró una suba de unos 10.000 pesos, alcanzando los 345.000 pesos al cierre del viernes pasado, aún con el 33% de derechos de exportación vigente”, explicó y agregó: “En lo que va del mes, el volumen de negocios ronda los dos millones de toneladas, lo que marca una mejora en pesos, aunque en dólares la competitividad exportadora se vio afectada”.

Para Preciado Patiño, lo que resta por vender en granos entre soja y maíz equivale a un rango de entre 10.000 millones de dólares a US$11.000 millones.

Desde lo fiscal, según datos de Acsoja, el Gobierno dejaría de percibir ingresos por unos US$450 millones, pero se podría recuperar un tercio por mayor productividad y área sembrada. “Como contrapartida habrá una mayor productividad de US$150 millones. Lo importante es que entiendan que no es solo una cuestión de recaudación: estamos hablando de los dólares que el país necesita. Y eso se logra exportando”, afirmó Rossi.

En las regiones más alejadas de los puertos, donde la competitividad es menor, la rebaja genera un cambio crucial. “Había zonas donde la soja estaba completamente fuera del mapa. Hoy al menos esos productores pueden volver a hacer los números. Algunos nos dijeron: ‘por lo menos voy a poder estudiarlo de nuevo’”, contó.

En este sentido, Rossi amplió: “Más allá de si es un anuncio político o no, es una medida productiva. Si no se tomaba, íbamos a caer por debajo de las 16 millones de hectáreas de soja, algo que no pasaba desde hace más de una década. Hoy hay tiempo para reacomodar los planes”.

En cuanto al mercado internacional, agosto será un mes clave. “Es el momento climático en Estados Unidos. Si hay una buena cosecha allá, los precios pueden caer y deprimirse más. Brasil ya tiene una producción muy grande, que también presiona. Todo depende de qué pase en el próximo mes”, explicó Rossi.

Respecto a la campaña comercial, según detalló el consultor, la industria aceitera ya tiene prácticamente cubierto su programa de embarques hasta septiembre. “Dependiendo de cómo evolucione la demanda externa puede que aún falte algo de grano por vender, pero no será un volumen muy significativo considerando lo que se registró durante junio pasado. A partir de octubre sí será necesario empezar a completar los embarques pendientes. Pero, con esta nueva señal, el productor puede empezar a vender más”, advirtió.

La cadena sojera valora especialmente que esta rebaja es estructural. “Lo importante es que no es transitoria. Eso le da previsibilidad al negocio, alienta a la inversión, mejora los márgenes. Lo que se pide ahora es que haya un programa con reglas claras y consistentes”, remarcó Rossi.

Además subrayó que la brecha entre soja y maíz sigue siendo un problema de fondo. “Tener casi tres veces el Derecho de Exportación (DEX) respecto del maíz te saca del negocio en muchas regiones. Por eso insistimos en que ese diferencial debe corregirse. No es lógico”, enfatizó.

Finalmente, Rossi recordó que la rotación ya está incorporada en las decisiones del productor. “Hoy el 40% de la soja se siembra sobre trigo o cebada. No hay sojización como antes. Pero si sacás a la soja de la cancha, como estaba ocurriendo, rompés todo el sistema. Por eso era urgente esta medida”, concluyó.