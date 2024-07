Eugenia se lució en la pista de Palermo y se consagró Gran Campeón Hembra de la raza Brangus

Escuchar

En la segunda jornada de juras, desde el alba una neblina matinal inundó la pista central de Palermo que, con el correr de las horas, el viento fue disipando en algo ese cielo encapotado. Este martes era el turno de la raza Brangus, que hacía su entrada a la arena con más de 180 animales (entre machos y hembras) y que eligió a su Gran Campeón Hembra a Eugenia, una vaquillona mayor colorada, con cría al pie, del box 969 de la cabaña La Aurora Norte, debutante en Palermo, propiedad de Safico, El Guayabo y El 38 SRL.

En un día particular, el frío se retiró un poco y permitió que desde las tribunas repletas el público a pleno contemple palmo a palmo las elecciones de Martín Zuza, el jurado que, categoría tras categoría, explicaba el porqué de sus decisiones.

Antes de la premiación, la entidad de los criadores le brindó un sentido homenaje a Carlos Fernández Pazos, recientemente fallecido, por la labor realizada por 20 años como comisario de la raza en la pista de Palermo. Luego de unas palabras fue el presidente de la Asociación Argentina de Brangus, Mauricio Groppo, quien le hizo entrega a su familia presente de una placa recordatoria.

Nicolás Pino, presidente de la Sociedad Rural Argentina (SRA), también recordó con mucho afecto a Fernández Pazos: “Cuando hace más de 30 años llegué al Comisariato de la Sociedad Rural Argentina buscando quién me enseñe, ayude y coordine encontré una gran persona que me dio, no una vez, sino muchísimas veces, grandes manos y que me orientó siempre: ese fue Carlitos Fernández Pazos. No fue casual el paso de Carlos por acá, ha dejado su huella marcada en muchísimas personas que hoy están acá en la tribuna, en toda la familia Brangus, en los ganaderos que tuvieron la oportunidad de conocerlo y en esta pista central que él tanto quería”, manifestó.

En la pista central, Pino habló en el homenaje a Carlos Fernández Pazos, comisario de Brangus, quien murió sorpresivamente este año Hernán Zenteno - LA NACION

Luego, tras el veredicto final, el jurado destacó el nivel espectacular que encontró en pista. “Lo que tratamos de buscar es una raza de carne, hembras con mucha carne y costillas, que se desplacen bien pero a su vez que sean femeninas: que tengan un balance entre feminidad y producción de carne, con buenos aplomos y encontramos esto en todas las categorías”, explicó Zuza.

En cuanto al Gran Campeón Hembra, Zuza destacó: “Una vaca muy ancha de atrás, con muy buena costilla, que estaba criando un lindo ternero, muy buena ubre, muy femenina, con mucha clase”.

Por su parte, uno de los propietarios de la vaca con cría, Alejandro Salemme, de Safico, mostró una gran satisfacción al ser debutante en Palermo con esta raza y conseguir ya este galardón. “Estamos muy contentos por este debut y gran campeonato. El año pasado Tercer Mejor Ternera en la Nacional, es propia hermana de la Campeona Vaca Mayor que también está en la fila. Son los dos únicos animales que trajimos por primera vez y salieron campeones los dos. El gran mérito es de la gente de la cabaña, de los que están allá en el norte trabajando todos los días con estos animales. Hace 15 años que tenemos la cabaña Brangus, hace 45 años que estamos en Chaco. Criamos en Chaco y esta es la consecuencia de todo el trabajo que realizamos a lo largo de estos años en el norte”, señaló.

“La vaca es muy femenina; tiene el grado de acebuzamiento ideal para la adaptación en el norte. Nosotros hacemos genética y queremos que nuestra genética se distribuya y les funcione a nuestros clientes para que ellos hagan buenos negocios”, agregó.

Después fue Maxi Freschi, asesor genético de la cabaña y que conoce a la vaca desde que nació, quien destacó: “La vaca es extremadamente precoz, que parió su primera cría a los 23 meses, con un manto carnicero, unos números y una calidad de ubre que son muy importantes para poder criar bien a su ternero. La verdad que tiene todo: camina muy bien, tiene unas ubres perfectas, con mucha carne, mucha clase, creo que es una vaca bien merecedora del premio”.

Festejos en la consagración del Gran Campeón Hembra Brangus Hernán Zenteno - LA NACION

En tanto que el Reservado de Gran Campeón Hembra resultó el box 994, de la cabaña Don Pedro, de Raúl Gallo, Inversora Juramento, El Impenetrable y Néstor Dupertuis. Mientras que la Tercer Mejor Hembra de la raza quedó para el box 939 copropiedad de El Impenetrable, San Vicente y Agrolam.

En el cierre del día, Groppo destacó el presente y futuro de la raza. Con la presencia de más de 50 cabañas de 11 provincias y más de 180 animales inscriptos, alcanzando un récord, dijo: “La fila de campeonas que quedó conformada y los animales que volvieron al galpón habla de lo bien que está la raza. Creo que se está cumpliendo el mandato que tiene la raza Brangus, que tiene que hacer carne de calidad en las zonas más difíciles, como lo son las regiones del trópico y subtrópico, en esos lugares donde a las británicas puras no le toca desempeñarse tan bien y es ahí donde entra el Brangus. También han venido ejemplares de regiones templadas, eso es porque la raza tiene una plasticidad muy grande”.