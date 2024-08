Exportaciones: apareció un jugador ante el retiro parcial de China en las compras de carne vacuna y la fenomenal competencia de Brasil

Escuchar

En los primeros siete meses del año, las exportaciones de carne vacuna refrigerada y congelada fueron de 430.100 toneladas peso producto, que representaron alrededor de US$1649,5 millones. Este acumulado en 2024 revela un crecimiento de los volúmenes exportados de 8,8% con respecto a igual periodo del año pasado, aunque el valor obtenido fue de 1,9% menos.

La cifra la brindó un informe del Consorcio de Exportadores de Carnes Argentinas (ABC) que, además, mostró que la actividad exportadora desde agosto de 2023 hasta julio pasado alcanzó un volumen de 717.800 toneladas peso producto por un valor cercano a US$2746 millones.

Como dato relevante se puede observar que Estados Unidos fue un destino que creció un 60% en relación a los despachos del mismo periodo del 2023, alcanzando las 20.700 toneladas. El año pasado en todo ese tiempo fueron 13.000 toneladas las que se enviaron a ese mercado. Para Estados Unidos hay una cuota de 20.000 toneladas con aranceles preferenciales, pero también se vende por fuera de la misma.

También hubo un resurgimiento de Rusia, donde en julio pasado se despacharon casi 370 toneladas de carne congelada, a casi US$4319 por tonelada, que representó un 33% más de valor que China, hoy el principal cliente del país. Sin embargo, esto, que parece una buena noticia, dista mucho de lo que realmente sucedió en la industria exportadora.

Según explicó Miguel Jairala, asesor económico y de mercados del Consorcio ABC, ese incremento en volúmenes se dio en el primer trimestre del año, porque en el último tiempo las ventas estuvieron parecidas al 2023 o incluso por debajo.

“Tanto mayo como julio fueron volúmenes claramente más bajos que los del mismo mes del 2023. Básicamente, el 8,8% se da en los primeros meses del año, por el efecto que tuvo la corrección del tipo de cambio en diciembre que aceleró mucho las liquidaciones y las ventas”, dijo a LA NACION.

La baja en ventas se fue dando porque China, si bien continua comprando regularmente, desde marzo de este año habilitó alrededor de 40 establecimientos nuevos en Brasil y a partir de ese momento enfoca sus compras en el vecino país y después completa el saldo con la Argentina y también con Uruguay. En detalle, China representó el 67,5% de los volúmenes exportados en julio de 2024.

“Cada vez estamos con menos posibilidades de competir con Brasil, que tiene una política exportadora muy fuerte. Por ejemplo, en julio nuestro país le envió a China unas 26.000 toneladas de carne sin hueso y Brasil le mandó 123.000 toneladas, cinco veces más prácticamente. Brasil tiene una competitividad fenomenal, está en un momento de oferta excesiva de hacienda para faenar y mandar a todos los destinos de exportación que tiene y se nos hace difícil competir para China con ellos”, detalló.

En este contexto, en los últimos tres meses, China bajó un 5% de lo venía comprando a la Argentina y hoy representa el 70% del total exportado por el país.

“La Argentina ha tenido que buscar destinos alternativos e incluso reducir un poco su volumen de exportación. En este sentido, estamos mandando más a Estados Unidos, por ejemplo. Y México, que no estaba abierto hasta hace un tiempo, está absorbiendo algo de lo que nos dejó de comprar China y se consolidó en un mercado de 1000 toneladas por mes. Y estamos en la búsqueda de nuevos mercados, muy activos con Senasa en el tema auditorías”, detalló Jairala.

En este sentido, el mes pasado una misión muy importante de Filipinas llegó y ahora esperan que la evaluación sanitaria de la Argentina haya sido satisfactoria para a fin de año tener abierto ese mercado. Además se encuentran en tratativas con Cancillería para salvar una cuestión religiosa con Malasia y en una agenda de apertura de mercados que incluye dos grandes mercados que están cerrados: Corea y Japón e Indonesia.

En cuanto a los valores, Jairala recalcó que el descenso de divisas fue porque en China bajaron los precios y como un gran volumen argentino tiene ese destino pega en el promedio: “Además a Brasil le cae menos el precio promedio de sus ventas a China, porque está mandando un producto de una calidad superior que la Argentina. En Estados Unidos, los valores están hacia arriba, algunas empresas están haciendo cortes kosher para la comunidad judía de Nueva York y la Costa Este que está con buenos valores y lo que es manufactura también está firme, entre 4500 a 4700 dólares”.

En relación a si el levantamiento de restricciones y cupos y luego la eliminación de las retenciones a todas las categorías de vacas y la baja de los derechos de exportación a las proteínas animales, entre ellas a la vacuna sería algo a favor de la industria, para el analista es una buena señal sumamente positiva. Sin embargo, con un tipo de cambio que en términos reales está varios puntos porcentuales por debajo de lo que fue diciembre “la corrección en los DEX de menos de tres puntos no cambia la ecuación global del negocio”. En carne vacuna la alícuota bajó de 9 a 6,75%.

En el caso puntual de las vacas es un momento del año donde se retrae su oferta porque está en pariciones o aguardando para entrar en servicio algunos meses, por lo que no hay gran venta de esa categoría: “Ahora la medida beneficia más al productor que sí está recibiendo un precio hacia arriba, pero a la industria el costo sin DEX se fue al mismo nivel que hace un mes o incluso por arriba por lo que vale hoy la vaca”.

El panorama que se viene no es para nada alentador, donde para la industria este segundo trimestre fue “espantoso” con el combo de altos precios de la hacienda, bajos precios internacionales y un tipo de cambio que ya no servía para “parquear competitividad” vía tipo de cambio.

“Necesitamos que se acomode el segmento de más alto valor en la Unión Europea y el contrato en Israel en valores altos. China va a estar difícil. La idea es seguir creciendo en otros lugares que no sean China pero eso te compromete el volumen total: no es lo mismo sacar 40.000 toneladas a China, como hacíamos antes, que andar colocando de a 500 o 1000 toneladas en otros mercados. Hace falta que la Argentina se ponga junto a los países del Mercosur a buscar acuerdos de libre comercio con los mercados que demandan proteínas animales. A la vez necesitamos que el mercado interno colabore con la exportación con un ordenamiento porque no se puede en este ecosistema ser competitivo”, finalizó.